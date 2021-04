Florin Salam, dezvăluiri tulburătoare despre moartea soției, Fănica Stoian: „Am crezut că am dispărut și eu”

Florin Salam a făcut dezvăluiri tulburătoare despre moartea Fănicăi Stoian, mama copiilor săi cei mari, la 12 ani de când inima acesteia a încetat să mai bată. Manelistul a trecut prin clipe grele și cu greu și-a revenit din acest șoc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interpretul de muzică de petrecere a stat închis într-o cameră mai bine de o lună, fiind marcat de tragicul eveniment, incapabil să-și reia activitățile de zi cu zi. Fănica suferea de ciroză hepatică, boală care i-a adus sfâșitul, în cele din urmă.

Invitat în cadrul unui podcast, Salam a vorbit despre aceste greutăți și despre alte lucruri mai puțin cunoscute din viața lui. Manelistul a rememorat cu tristețe ziua în care și-a pierdut partenera de viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Salam, dezvăluiri tulburătoare despre moartea soției, Fănica Stoian

Mereu optimist și cu zâmbetul pe buze, Florin Salam nu a fost ferit de necazuri, ci din contră. Relgele manelelor a suferit o traumă imensă cu mulți ani în urmă, atunci când și-a pierdut soția din cauza unei boli necruțătoare. Cântărețul a primit cu greu vestea și a stat închis într-o încăpere mai bine de o lună, pentru că nu știa ce să mai facă.

„Iubirea îmi dă și viață, dar mi-o și ia. Eu de aia sufăr mult… Prima dată a fost atunci când am pierdut-o pe mama copiilor mei, pe Fănica. Atunci… nu știu dacă pot să descriu… mai ales când am auzit. Am crezut că am dispărut și eu.

ADVERTISEMENT

Mă uitam pe un geam, vedeam situația și nu îmi venea să cred. Nu știam cum să prezint eu. Durerea era cum era. Nu știam ce să fac eu mă gândeam. Nici nu știam ce să hotărăsc, cum să fac. Am înnebunit. Am stat vreo lună și ceva închis într-o cameră”, a mărturisit Florin Salam în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Florin Salam le-a spus copiilor că mama lor a plecat în afara țării

Neștiind cum să le spună copiilor că cea care le-a dat viață a murit, Florin Salam i-a mințit, în primă fază, spunându-le că Fănica a plecat în străinătate pentru a cumpăra mobilă. Avea de gând să cheme un psiholog pentru a-i pregăti de vestea tragică, însă artistul a renunțat la această idee și s-a mobilizat pentru a fi alături de ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„I-am mințit pe copii că mama lor este plecată în străinătate, să cumpere o mobilă. Iar atunci au vrut să cheme un psiholog ca să îi pregătească, dar nu am vrut. A trebuit să mă întăresc eu ca să pot să dezbat subiectul. Aș fi dat și la Fănica, și la Tata și la Nelu. La toți aș fi dat tot. Aș fi dormit în canale cu toți copiii mei, ne înveleam cu cartoane. Dădeam tot să-i am”, a mai spus manelistul.

Betty Vișănescu, fiica lui Salam și a Fănicăi Stoian, nu a uitat-o pe mama ei și a postat, recent, o melodie în amintirea femeii care i-a dăruit viață: „Te simt când nu mi-e bine / Am nevoie de tine / Promit să fac tot ce mă ține / Să te mândrești cu mine”, sunt versurile unei melodii ale artistei.

ADVERTISEMENT