Florin Salam, implicat într-un nou scandal. Manelistul e acuzat că a fugit de la o nuntă, deși ar fi primit 20.000 de euro. Ce spune avocata sa. Update

Luni va fi supus unui control mai amănunțit, pentru că, repet, are probleme de sănătate. Într-adevăr, trebuia să cânte, dar eu nu cred că e vorba de neseriozitatea lui. Din cauza oboselii, stresului acumulat, el a ajuns să se simtă rău. Nimeni, niciodată, nu poate să facă vreo afirmație că a fost o trădare din partea lui, că a fost o nepăsare sau o nemulțumire. Exclus, totul este probat din punct de vedere medical”, a mai declarat avocata lui Florin Salam.

„Indiferent de ceea ce declară dânșii, de nemulțumirile lor, vorbim despre sănătatea unui om. El nu s-a prezentat pentru că are probleme grave de sănătate cardiace. Vom vedea ce se va întâmpla săptămâna viitoare.

„În această dimineață, la ora 07:00, am primit pe telefon de la Spitalul de Urgență Târgu Jiu acte medicale ale clientului meu, Florin Salam. Acesta s-a simțit prost de ieri, iar de la ora 17:00 a fost și s-a internat în acest spital”, a spus avocata la Antena Stars.

Florin Salam este implicat într-un scandal uriaș, din nou. Artistul nu s-a mai prezentat la o nuntă, deși ar fi primit suma de bani promisă.

Florin Salam, implicat într-un nou scandal. A fugit de la o nuntă, deși ar fi fost plătit

Manelistul Florin Salam este ținta unor acuzații grave după ce ar fi primit 20.000 de euro pentru a cânta la o nuntă în Târgu Jiu, dar a dispărut înainte să-și respecte angajamentul față de organizator.

ADVERTISEMENT

Organizatorii nunții au declarat că, după ce a susținut un concert în timpul zilei, de la restaurant pentru a-și continua programul și nici nu a mai răspuns la telefon.

Cei care au organizat evenimentul, dar și invitații, au fost extrem de supărați și dezamăgiți de atitudinea artistului. Persoana care a fost înșelată a dorit să facă publică această situație, postând un videoclip pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Mai mult, organizatorii au anunțat că vor face plângere la poliție, la București. El au amenințat că se vor răzbuna și că își vor banii înapoi.

„L-am plătit pe Florin Salam să îmi cânte și acasă și la restaurant. Mi-a cântat acasă și la restaurant, a fugit și n-a mai vrut să vină. Mă duc la Poliție, la Capitală, la București, îi fac denunț. Altceva n-am ce să-i fac,” a declarat organizatorul nunții într-un video pe Tiktok, conform

ADVERTISEMENT

Florin salam a fugit de la o nunta la tg jiu

Florin Salam a fost plătit să cânte la nuntă, dar nu și-a mai făcut apariția la eveniment

Suma de 20.000 de euro ar fi fost pentru a cânta acasă la miri, dar și seara, la restaurant. Însă acesta nu și-a mai făcut apariția la eveniment, despre dezamăgirea invitaților. Familia din Târgu Jiu susțin că au fost păcăliți de artist.

„I-a banii și fuge. Nu mai apelați la el. Nu e om serios”, se poate auzi vocea unui alt invitat, în clipul postat pe Tiktok.

ADVERTISEMENT

, când a explicat că nu a putut să cânte o perioadă de timp. Cu toate acestea, toți oamenii de la evenimentele respective și-au primit banii înapoi.

„Nu a fost niciun fel de înșelăciune. Eu nu am putut să cânt în perioada aia. Cine a venit în fața mea în perioada în care nu am mai cântat și-a primit banii. După aceea, cu cine nu m-am întâlnit era din provincie, cu cine nu m-am întâlnit, nu am avut cum să mă văd cu ei…”, spunea atunci Florin Salam, potrivit