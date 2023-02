Florin Salam, lung șir de probleme cu legea și controverse. De la cocaină, la jocuri de noroc și petreceri ilegale în pandemie

Florin Salam nu e la prima problemă cu legea! Manelistul a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul timpului, iar în urmă cu niște ani, chiar el a recunoscut că a căzut pradă consumului de droguri.

Florin Salam, scandaluri în lanț! Manelistul le-a ”bifat” pe toate

Odată la ceva timp, numele lui Salam este legat de câte un scandal: ba apare o bătaie în care sunt implicați interlopi, ba câte o petrecere întreruptă de mascați și, mai nou, cântărețul figurează într-un dosar de proxenetism, cel mai probabil în calitate de martor.

Probleme mai serioase au început în anii 2013-2014, când de Salam s-au lipit mai multe acuzații, printre care că ar face parte dintr-o rețea de traficanți de droguri. Artistul a recunoscut după multă vreme că a consumat droguri timp de un an sau doi.

2013: Manelistul, audiat într-un dosar de trafic de droguri

În toamna anului 2013, a fost audiat într-un dosar de trafic de droguri alături de alți membri ai trupei sale, informa atunci Antena 3. La fel ca acum, manelistul a evitat să ofere detalii, recunoscând peste câțiva ani că a consumat, într-adevăr, substanțe interzise și că ere dreptul să facă tot ce vrea câtă vreme nu provoacă vreun rău cuiva.

„Atâta timp cât n-am făcut nimănui rău, fac ce vreau cu viaţa mea”, spunea manelistul la ieșirea de la audieri, în octombrie 2013.

La ieșirea de la audierile din 14 octombrie 2013, cântărețul a recunoscut, cu jumătate de gură, că a participat la o petrecere în care s-au întâmplat mai multe prostii și că a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit. Atunci, Salam zicea că a fost vorba de un șpriț și că nu știa dacă vreun membru al trupei sale de lăutari consuma cocaină. Peste un an, cântărețul susținea cu totul altceva.

În 2014, manelistul recunoștea că a consumat cocaină: „M-am drogat. Am jucat la cazinou, pierdeam sute de mii de euro pe noapte”

„M-am drogat, un an, doi, nu mai țin minte exact. Dupa pierderea sotiei mele am făcut asta. Am jucat la cazinou, pierdeam zeci, sute de mii de euro pe noapte. Am muncit zece ani si intr-un an doi s-a dus tot. Pentru mine nu mai conta nimic atunci!”, recunoștea peste ceva timp cântărețul

, nu doar drogurile l-au dus în fața anchetatorilor pe artist. Acesta a intrat în atenția ofițerilor DIICOT și pentru ruleta cazinourilor, unde ar fi câștigat sume consistente, dar pentru care a împrumutat sume mari de la cămătari. Acesta ar fi pierdut, potrivit aceleiași surse, sume de 400.000-500.000 de euro pe noapte.

Cântărețul, în mijlocul problemelor cu legea și în Italia. Ar fi primit bani negri de la proxeneți

și de autoritățile de peste hotare, fiind artistul preferat al unui clan mafiot din Italia. Se spune că Salam primea bani, la petrecerile unde făcea atmosferă, proveniți de la proxeneți și traficanți de droguri de la interlopii din Italia. ( octombrie 2014)

Anii au trecut, iar Salam nu s-a cumințit. În 2021, în plină pandemie, manelistul a încălcat restricțiile impuse de Guvernul României. La data de 12 februarie 2021, în jurul orei 23, polițiștii din Voluntari, alături de mai mulți jandarmi din cadrul forțelor speciale din Ilfov au întrerupt o petrecere la care cânta Salam, una ilegală. Acel episod s-a lăsat cu 13 amenzi din partea polițiștilor în valoare totală de 10.000 de lei.

2022: petrecere spartă de Bianca Drăgușanu. Salam și Bădălău ar fi fost bătuți cu bâta de baseball

În aprilie 2022, la o petrecere organizată în cinstea manelistului, unde a participat, evident, și Gabi Bădălău.

„Bianca a fost extrem de furioasă, a ieșit iureș. A intrat pe ușă cu o bâtă de baseball în mână și a lovit în tot ce a prins. Și-au luat-o și Florin, și câteva domnișoare care erau pe acolo și care încercau să fugă, care încotro. Bianca, la nervi, vede negru în fața ochilor”, nota despre acest scandal.

Nu doar Salam a fost în centrul scandalurilor unde a fost nevoie de intervenția oamenilor legii. Și nepotul său, Adrian Petrache, fost concurent la X Factor România, s-a trezit în mijlocul unei povești cu ițele destul de încâlcite, din cauza mamei sale.

Sora lui Salam și legătura cu clanul Duduienilor

, mama lui Adrian a fost chemată la audieri în cazul unui șantaj la care era supus Florin Salam de către clanul Duduianu. Totul a pornit de la o întâlnire care a avut loc între concubinul mamei lui Petrache, Marius Grasu, și Aramis Duduianu. Concubinul Mariei Petrache a fost ”ars” cu 100.000 de euro fiindcă nu l-a convins pe Florin Salam să le dea o sumă mare de bani.

„Declar faptul că toate aceste presiuni, amenințări și telefoane l-au afectat pe fratele meu iar în acest moment are o stare mentală foarte proastă și este în depresie. Ioniță a încercat, de-a lungul timpului, să-l țină departe de toate aceste conflicte și i-a ascuns foarte multe dintre telefoanele și amenințările adresate lui.

Fratele meu nu își poate duce un trai normal și este într-o permanentă stare de temere din cauza acestor indivizi. Dau această declarație fără știrea fratelui meu, deoarece știu că el nu ar fi fost de acord cu acest lucru”, spunea mama lui Petrache, potrivit publicației ieșene.