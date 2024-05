Florin Salam poate răsufla ușurat. Manelistul a scăpat de controlul judiciar. ”Nu a fost înșelăciune, știau că sunt pe la spital”

În ultima vreme, Florin Salam nu a avut deloc liniște. Manelistul a fost acuzat de înșelăciune de către diverse persoane și a ajuns la poliție pentru a da declarații. Din fericire, acum, Salam poate răsufla ușurat, căci a scăpat de controlul judiciar.

Florin Salam a scăpat de controlul judiciar

Florin Salam este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi din țară. De ani de zile de când este prezent pe scenă, aceasta a adunat o comunitate impresionantă de fani. Tocmai de aceea, nici nu este de mirare că unii dintre ei își doresc să-l vadă și să-l asculte live.

Florin Salam are agenda plină de evenimente și abia dacă le mai face față. În urmă cu câteva luni, la adresa sa au fost ”aruncate” diverse acuzații. , așa că poliția a intrat imediat pe fir.

Azi, Florin Salam a stat 3 ore la Secția 3 Poliție din Capitală. Când a ieșit de acolo, manelistul a avut numai vești bune de dat. Se pare că acesta a scăpat de măsura restrictivă de 60 de zile a controlului judiciar.

Manelistul nu doar că a scăpat de controlul judiciar, dar a mai obținut o victorie. Potrivit avocatei sale, Beatrice Comăniceanu, manelistul a fost declarat nevinovat în incidentul de la începutul anului. Atunci, Florin Salam a fost acuzat de către o tânără de acte de violență într-o cameră de hotel.

Ce spune faimosul manelist despre acuzații de înșelăciune formulate la adresa sa

Cât despre acuzațiile recente de înșelăciune, Florin Salam a recunoscut că nici nu s-a pus vreodată problema de așa ceva. Manelistul a avut motive întemeiate pentru care a lipsit de la acele evenimente. Potrivit declarațiilor lui, acesta ar fi avut anumite probleme de sănătate care au necesitat spitalizare.

”Nu a fost niciun fel de înșelăciune. Eu nu am putut să cânt în perioada aia. Cine a venit în fața mea în perioada în care nu am mai cântat și-a primit banii. (…) Nici ei nu m-au căutat, pentru că știau că sunt pe la spital, am fost și prin străinătate cu problemele pe care le-am avut și cineva i-a îmbârligat pe acei oameni.”, a spus Florin Salam, potrivit

Faptul că a scăpat de controlul judiciar este un adevărat motiv de bucurie pentru manelistul care, în ultima vreme, a primit astfel de acuzații pe bandă rulantă. După ce s-a spus că ar fi luat banii pentru evenimentele la care nu s-a mai prezentat, cea mai recentă acuzație la adresa lui a fost formulată de un fan dornic să i se compună o piesă specială.

Bărbatul a susținut că a plătit o sumă colosală pentru ca . Așa zisul păgubit ar fi amanetat tot aurul din casă pentru a strânge suma necesară de bani. Potrivit spuselor lui, după ce a primit banii, manelistul ar fi uitat de piesa sa.

Așa zisul păgubit a mers la secția de poliție cu dovezi pentru a-și recupera suma de bani pierdută. Chiar dacă i-a adus acuzații serioase lui Florin Salam, bărbatul a spus că există o variantă în care ar fi dispus să îl ierte pe manelistul. Mai exact, dacă Salam s-ar prezenta personal la el acasă cu banii.