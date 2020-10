Florin Salam, prezență inedită în videoclipul piesei cu Theo Rose. Cum a apărut manelistul fără să fie prezent la filmări

Cred ca stiti ca @florinsalam_official trece printr-o perioada delicata, astfel ca n-am putut filma impreuna, desi mi-as fi dorit mult. E onorant, in orice caz, ca si-a dorit sa cante piesa asta cu mine, cand nici macar n-am indraznit sa ma gandesc la o asemenea colaborare. Echipa mea a reusit sa il realizeze 3D si cred ca asta e o surpriza mare chiar si pentru el si sper ca l-am facut sa zambeasca in perioada asta, care stiu ca e dureroasa. Am marcat si o premiera in sensul asta si in ciuda tuturor piedicilor care au aparut in lansarea acestei piese, vreau sa multumesc echipei mele. Chiar e posibil orice alaturi de ei si sper sa ajungem departe impreuna! Va multumim si voua si speram sa va placa piesa asta! ♥️ LINK IN BIO🎶 @boierbibescu @bigupmusic @elphbro @nextlevelcreator @alessandra__official @vladycoman @catalinrotaru.manager MUA @ioana_cristea Hair @iulianurlan Styling @lucyfaur

