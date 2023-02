Florin Salam, ridicat de mascați. Solistul, implicat într-un dosar de proxenetism și cămătărie! UPDATE

Mascații au descins miercuri dimineață la locuința lui Florin Salam și l-au ridicat pentru a-l duce la audieri. Celebrul cântăreț de manele are calitatea de suspect într-un dosar cu fapte grave, proxenetism și cămătărie. Pe lângă el, sunt implicate și alte persoane din București și județele Ilfov și Vâlcea.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Florin Salam a ieșit deja de la audieri și urmează să revină pentru alte explicații. De altfel, nu este singurul solist din lumea manelelor citat în acest dosar. Un martor ocular ne-a precizat și că nu sunt minore implicate în faptele de prostituție.

”Pot să confirm că Florin Salam era acolo. Colegii mei l-au văzut când a intrat la audieri, nu știu în ce calitate. Nu există minore în acest dosar”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR, pentru FANATIK.

Polițiștii din Capitală au pus în aplicare 11 plus alte 39 mandate de aducere. , în schimbul, printre altele, a unor foloase patrimoniale, așa cum transmit oamenii legii.

”În fapt, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi înlesnit practicarea prostituţiei, în Sectorul 5, dar şi în alte localităţi din ţară, obţinând foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi, care ar fi fost desfăşurată de mai multe femei. De asemenea, din cercetări s-a stabilit că unele dintre persoanele bănuite ar fi oferit sume de bani cu dobândă impusă şi termen de restituire”, au comunicat oamenii legii.

Poliția Capitalei mai transmite că unul dintre inculpați a împrumutat bani cu dobândă și termen de restituire impuse. Audierile continuă și la această oră și se fac cercetări amănunțite. Florin Salam, însă, nu este pentru prima oară vizat într-un astfel de caz.

Florin Salam, audiat în urmă cu 10 ani într-un dosar de consum de droguri

În ultimii ani, numele lui Florin Salam s-a găsit în diferite dosare, în care era vorba chiar și de droguri sau șantaj. În 2013, interpretul și trupa sa au fost bănuiți de consum de substanțe interzise. Atunci, polițiștii de la combaterea Crimei Organizate l-au dus direct la DIICOT.

Mai exact, în 2013, Florin Salam a fost audiat într-un dosar de trafic de cocaină. el recunoștea în urmă cu aproape 10 ani că a căzut pradă drogurilor și jocurilor de noroc, din cauza morții primei soții, fiind foarte afectat.

”Poate un an, poate un an jumate, poate doi, nu-mi mai aduc aminte cat, dar s-a schimbat tot. In perioada aia am consumat droguri, am jucat la cazino, am facut niste greseli…, am muncit 10 ani de zile si intr-un an, doi s-a dus tot”, spunea Florin Salam, în 2013.