Florin Salam și Tzancă Uraganu, scandal monstru. De la ce a pornit totul: „Tu ai astea în cap”

Un scandal neașteptat a izbucnit între Tzancă Uraganu și Florin Salam. Dacă până acum au fost ca frații, o ruptură ireparabilă s-a produs în timp ce erau în turneu, după cum a dezvăluit unul dintre ei.

Florin Salam, în scandal cu Tzancă Uraganu

Scandal după scandal pentru Florin Salam. și de anumite persoane care l-au chemat să le cânte la nuntă, o altă problemă a intervenit.

Tzancă Uraganu, căci despre el este vorba, a făcut publice dezvăluiri neașteptate. Erau ca frații până acum câteva zile, însă au ajuns să se evite total după ce au fost amândoi plecați într-un turneu.

Artistul a spus că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu nașul fiicei sale. Florin Salam s-ar fi îndepărtat de Tzancă Uraganu și l-ar fi acuzat că i-a pus pe cei din formația sa să arunce cu prafuri și otravă pe el.

„Tu trebuia de la Baia Mare să te duci la Oradea, unde aveam amândoi a treia zi cântare, ca a doua zi erai liber. Și te-ai dus la Oradea. Eu trebuia să mă întorc la Fetești. (…) Ionuț și ăștia ai mei care te-au ținut așa și te-au respectat. Tu ai început să vorbești și să spui că tu nu îl iei în mașină pe ăla că îți aruncă otravă prin mașină.

Păi tu de cine spui treaba asta? De ăștia? După aia spuneai mâine, poimâine că eu i-am pus. Tu la nivelul ăsta ai ajuns cu mine? (…) Astea sunt filmele pe care ți le-ai făcut tu. Nu ți-a aruncat nimeni niciodată nici cu otravă, nici cu ce spui tu (…) Pe mine m-au deranjat gesturile pe care le-ai făcut înainte de botez. Te-ai așezat la altă masă.

Tu erai cu mine acolo în turneu. Te așezi la altă masă? Ți s-a părut că arunc ceva pe tine eu? Sau ce să înțeleg? Că tu ai astea în cap. (…) Ți s-a părut că și eu arunc ceva pe tine? Prafuri de alea sau otravă (…) Așa zice, că i-am pus eu (n.r. pe cei din formație) să arunce de alea pe tine”, a declarat Tzancă Uraganu în mediul online, conform

A fost ca un frate pentru mine

Îngrozit de gândurile pe care l-a avut despre el și formația sa, Tzancă Uraganu nu mai vrea să aibă de-a face cu Florin Salam. Chiar dacă între ei nu a existat o ceartă propriu zisă, un alt lucru care l-a supărat a fost faptul că manelistul nu a fost prezent la botezul fiului său.

„Omul ăsta mi-a botezat fata, a fost ca un frate pentru mine. Aici nu e vorba doar despre o ceartă, este vorba despre o despărţire frățească, atât. Îmi anunţ despărţirea frățească faţă de Florin Salam. Atât anunț. Nu mai vreau să-l pup la mișto, să stăm la şprițuri, să stăm cum stăteam noi înainte când ne plimbam şi stăteam toată ziua.

Eu nu pot să fiu aşa, dacă nu simt treaba asta, nu am cum. Am căutat eu avantaje sau ceva de la el? Şi acum când a cântat cu mine undeva… era o petrecere de-asta unde am cântat și eu, a dat dedicații, eu am luat toți banii și i-am dat înapoi cu japca. Am eu nevoie de ceva de la el? Am plătit când trebuia să plătesc.

Am recuperat toți banii, dar și dacă nu-i recuperam, nu era problemă. Am dat și 9000 euro și nu m-am supărat. Niciodată în viața mea n-am crezut că n-o să mai vorbesc cu tine. Dar ştii ceva? Niciodată să nu spui niciodată”, a completat Tzancă Uraganu.