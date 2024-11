Florin și Agsina au fost luați de ape în Spania: “Sună la 112 că nu scăpăm de aici”. Fiica lor speră să-i găsească în viață

. Printre aceștia, un cuplu format din soț și soție, care au fost surprinși de ape în Parcul Național Albufera, lângă Valencia. Fiica lor a primit un apel disperat, în care părinții au cerut să sune la 112, spunând: „Sunaţi la 112 că nu mai scăpăm de aici”.

Mărturii cutremurătoare ale românilor prinși de șuvoaiele din Spania

Martorii, inclusiv români stabiliți în zonă, au relatat momente dramatice, spunând că au asistat neputincioși la scene în care vecini și prieteni au fost luați de ape, conform . Peisajul rămas în urma dezastrului este unul extrem de grav: drumuri distruse, sute de mașini avariate și abandonate, lipsă de energie electrică, iar cozile pentru apă se întind pe kilometri întregi.

„Ieşiseră din casă. Apa avea deja doi metri. Era un vânt foarte puternic. Nu ştim cum au ieşit şi au reuşit să se urce pe furgonetă. A ajuns şi cumnatul meu, a mers aproape şase kilometri printr-o viitură extremă. A găsit elicopterul deasupra furgonetei. Nu au găsit pe nimeni pe furgonetă”, povesteşte Petruţa Sandu.

Fiica celor doi părinți dispăruți acuză întârzierea intervențiilor, spunând că au trecut 12 ore până când echipele de salvare au ajuns în zona afectată.

Orașul Paiporta a fost printre cele mai grav lovite localități din regiune, unde cel puțin 45 de persoane și-au pierdut viața. Transformarea acestui orășel liniștit de lângă Valencia într-un loc parcă desprins dintr-un peisaj asiatic îndepărtat a fost instantanee.

Străzile sunt inundate de noroi și acoperite de resturi, iar locuitorii, acoperiți de nămol, caută proviziile trimise de echipele de ajutor. Toate subsolurile sunt înecate de mâl, iar accesul este blocat de mașinile împotmolite.

înalte de aproape un metru și jumătate. În unele cazuri, au fost salvați în ultima clipă, un bărbat reușind să se prindă de o frânghie aruncată de la balcon, conform sursei citate.

Cum au încercat românii să se salveze din calea apelor

În altă parte, o femeie a reușit să se agațe de un cordon improvizat din cearșafuri. Străzile înguste au devenit adevărate canale, iar apa s-a ridicat până la nivelul unui adult în doar câteva minute, lăsând urme vizibile pe clădiri. Mașinile cu oameni în ele au fost luate de ape, iar zeci de persoane sunt încă de negăsit în întreaga regiune.

„Sună, te rog, la 112 că nu scăpăm de aici”, au fost ultimele cuvinte pe care Petruța le-a auzit de la părinții ei, Agsina Sandu și Florin Costel Bedna, în vârstă de 57 de ani, blocați de apele învolburate în Parcul Natural Albufera, la doar 10 km de Valencia.

„În jumătate de oră, mai puţin de o oră, apa era până la genunchi. Străzi închise, şosele închise. Nu puteam să vorbim cu nimeni. Poliţia nu răspundea. Sunam la numărul de urgenţă din Spania”, povesteşte pentru Observator Alina Georgiana Chiriac, româncă stabilită în Spania.

„Sunt foarte multe persoane dispărute. Au găsit cadavre. E o zonă catastrofică. De la balcon de la mine vedeai pur şi simplu cum apa lua oamenii… Strigătele de ajutor, neputinţa că nu poţi ajuta pe nimeni. Strigătele acelea de ajutor nu o să le uit niciodată”, spune Edi Tănase, român stabilit în Spania. Viitura i-a îngropat afacerea. „Noi aveam un bar la 400 de metri de casă, nu mai putem face nimic. Asta a mai rămas din bar. Doi metri de apă!”, arată el.

Cea mai severă furtună din ultimii ani

Furtuna, considerată cea mai severă din ultimii ani, a lovit Comunitatea Valenciană cu intensitatea unui uragan, aducând precipitații record de peste 630 de litri pe metru pătrat. A plouat într-o singură noapte cât pentru un an întreg, iar apa, coborând cu forță de pe versanți, a distrus tot ce i-a stat în cale.

„Maşina fiului meu e la 2 metri sub apă, în garaj, pe a mea a luat-o apa din faţa blocului. Am fost toată toată noaptea fără curent. Suntem plini de norou, supăraţi, necăjiţi, am pierdut multe”, spune Aura Albert, româncă stabilită în Spania.

A fost iadul pe pământ după ce viitura a distrus totul în cale

Viitura puternică a lăsat în urmă distrugeri masive: autostrăzi rupte și peste patru poduri prăbușite, izoland localități și lăsând locuitorii fără apă și electricitate. Cu toate acestea, printre scenele dezastrului s-au numărat și momente de eroism: un bebeluș a fost evacuat dintr-o casă izolată cu ajutorul unui elicopter, iar un bărbat a spart geamurile unui bloc din Paiporta pentru a salva copii.

De asemenea, un român și-a filmat propriul gest de curaj, în timp ce împingea cu TIR-ul său un șofer al cărui vehicul era aproape acoperit de ape. Sinistrații și-au organizat rapid echipe de voluntari, parcurgând 10 km pe jos, înarmați cu lopeți și găleți, pentru a ajuta comunitatea, mai scrie Observator.

Acest dezastru pare a fi cel mai sever înregistrat în Europa în ultimii trei ani. În 2021, 185 de oameni și-au pierdut viața în Germania în urma inundațiilor. Imaginile aeriene, inclusiv cele surprinse de sateliții NASA, arată clar amploarea distrugerilor în zona afectată, unde locuiește una dintre cele mai mari comunități românești din Spania. În București, autoritățile au constituit un comitet de criză pentru a monitoriza situația.

Au trecut două zile de când regiunea Valencia este scena unor pierderi masive de vieți omenești, cu cel puțin 158 de victime. Zeci de persoane sunt în continuare căutate, iar soarta celor 15 români rămași de negăsit este incertă. La început, rudele anunțaseră dispariția a 22 de români, însă MAE a informat că șase dintre aceștia au fost găsiți în siguranță.