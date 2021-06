Florin Șoavă, îndemn la pace în „războiul civil” de la Craiova: „Sper să fie ambele în play-off”. Exclusiv

Fostul internațional al României a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a anunțat că se bucură pentru promovarea echipei în Liga 1 și a vorbit despre modul în care va arăta stagiunea viitoare din prima ligă.

Derby-ul local din Craiova ar putea să fie meciul anului în România. și vom afla când avea loc meciul dintre cele două echipe ale Băniei.

Florin Șoavă îndeamnă la pace în „Civil War” de Craiova: „Îmi doresc ca ambele echipe să joace în play-off.” Fostul internațional, aprecieri pentru FC U și familia Mititelu

În vârstă de 42 de ani, Florin Șoavă are o carieră impresionantă în spate. A început fotbalul la Electroputere Craiova și a ajuns apoi la Universitatea Craiova. A fost transferat la Rapid București, iar Șoavă a cucerit toate trofeele interne alături de „giuleșteni”.

A jucat în cupele europene cu Rapid și Spartak Moscova și a mai evoluat pentru Khimki și Arsenal Kiev. A mai avut o experiență Craiova în sezonul 2009-2010. Fostul internațional al României a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre cum arată fotbalul craiovean în acest moment și cum va fi viitorul sezon din Liga 1.

Cum va fi pentru orașul Craiova să aibă două echipe în prima ligă?

– Eu zic că este benefic. Este bine și pentru Craiova, dar și pentru sportul românesc că FC U a revenit în Liga 1 după atâta timp cât nu au mai fost, după desființare, s-au chinuit atâta timp. Îi felicit pe această cale pentru tot ce au realizat și în special vreau să felicit familia Mititelu pentru puterea de a lupta. Merită tot respectul.

În Craiova au mai fost două echipe și cred că a fost o luptă benefică. Suporterii sunt împărțiți, dar trebuie să gândească și să încurajeze echipa pe care o susțin ei, iar cel mai bun să învingă?

Cei de la FC U au obiective îndrăznețe. S-a vorbit chiar de play-off.

– Sincer, nu știu. Totuși, trecerea de la Liga 2 la Liga 1 este grea și au nevoie de fotbaliști. Deocamdată nu le știu lotul. Ce pot spune este că aș vrea să văd niște achiziții importante și după aceea mă pot pronunța, dar potențial financiar au. Probabil, Adrian Mutu are promisiuni și certitudini de a venit la FC U.

De asta a și venit aici, nu să se bată în a doua parte a clasamentului. Sunt sigur că dacă l-au adus aici și dacă îi și plătesc un contract bun, cu siguranță, FC U are planuri mari. Mi-aș dori, de ce nu, să fie amândouă în play-off.

V-ați fi așteptat să revină FCU în Liga 1?

– M-am așteptat, da. Știam ce condiții au acolo, condiții foarte bune. Eram sută la sută conștient de acest lucru.

FC U Craiova, mutare inspirată cu Adrian Mutu? Florin Șoavă: „Se pliază pe Oltenia și pentru echipa asta”

Numirea lui Adrian Mutu cum vi se pare?

– E o mutare excelentă. Îl știu pe Adi ca fotbalist, știu ce caracter are. E dornic să se afirme, un luptător în adevăratul sens al cuvântului și cred că se pretează pe Oltenia și pe această echipă. Îi doresc să reușească la FC U și sper să fie o competiție între cele două și să fie benefică pentru fotbalul românesc.

Va fi Liga 1 mai tare cu FC U și Rapid?

– Nici Rapid nu a făcut o campanie de achiziții până acum. Cred că se lucrează acolo. Sunt echipe de tradiție și mă bucur că au revenit pe prima scenă fotbalistică pentru că altfel este să joci la București, pe „Giulești”, stadionul nou și cu fani în tribune. La fel și FC U. E un lucru benefic pentru sportul românesc.

Ce spune Florin Șoavă despre clubul lui Mihai Rotaru: „A fost o dezamăgire să piardă titlul acasă”

Ați lucrat și la clubul lui Mihai Rotaru. Cei de acolo au și ei condiții excelente, dar nu au ajuns să câștige campionatul…

– Eu spun că CSU este într-o progresie an de an. Așa cum ai spus și tu, nu au reușit să câștige campionatul și a fost o dezamăgire să pierzi campionatul acasă, însă an de an a crescut. Se încearcă câștigarea campionatului și cred că acesta este obiectivul pentru la anul.

Veți merge la derby-ul dintre cele două „Craiove”?

– Da. Dacă voi avea timp, eu voi merge cu cea mai mare plăcere. Nu consider că vor fi probleme. Am încredere că cele două galerii vor înțelege situația și își vor încuraja echipa favorită. Cel mai bun să câștige și cred că întreg sportul românesc să fie în acest asentiment, să fim mai sportivi. Să fie sport, pentru că la stadion vin și copii mici, și fete, nu trebuie să vină să vadă bătăi, înjurături și așa mai departe. Așa ar fi cel mai frumos.

Credeți că vor fi probleme în ziua meciului din punct de vedere al fanilor?

– Nu cred. Trebuie vorbit cu suporterii și totul pleacă de sus, de la conducere. Dacă de acolo există dorința ca echipa să-și facă treaba pe teren, eu cred că ar trebui să transmită acest lucru și către suporteri, iar ei să-și încurajeze echipa favorită. Ce a fost a fost, important este ce va fi de acum înainte.