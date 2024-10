Florin Spătaru, PSD, despre ieșirea PNL din coaliție: ”România are nevoie de stabilitate. Nu ne schimbăm peste noapte”

Florin Spătaru, consilier de stat în Cancelaria Prim-ministrului, a declarat marți seară că România are nevoie de stabilitate și în ciuda tensiunilor dintre PSD și PNL

”Nu o să venim să vă spunem că vrem să facem o alianță cu AUR”

Fostul ministru al Economiei a subliniat că social-democrații și-au spus punctul de vedere în ceea ce privește premierul și sunt de părere că alianța cu PNL trebuie să continue.

ADVERTISEMENT

“Noi ne-am exprimat punctul de vedere legat de un premier care a avut experiența guvernamentală, a condus Guvernul, am discutat împreună care e strategia pe termen lung și în mod normal ar trebui să continue un astfel de proiect”, a declarat Florin Spătaru la

Mai mult, social-democratul a ținut să precizeze că ”nu ne schimbăm și nu ne schimbăm peste noapte”, pentru că România are nevoie de stabilitate.

ADVERTISEMENT

”Nu o să venim să vă spunem că vrem să facem o alianță cu AUR, spunem în continuare că ținând cont de preferințele electoratului, din ceea ce am văzut din alegerile locale și europarlamentare, România are nevoie de stabilitate și are nevoie de cele două partide”, a mai spus social-democratul.

Totodată, Florin Spătaru a transmis că ”în ciuda disensiunilor de care vorbim, are nevoie de stabilitatea celor două partide mari pentru a putea merge într-un proeict pe termen lung, că vorbim de patru ani, de opt ani. De ce? Ne bate războiul la graniță”.

ADVERTISEMENT

”Coaliţia de guvernare cu PSD se opreşte aici”

Reacția fostului ministru al Economiei a venit la scurt timp după ce președintele PNL, Nicolae Ciucă, .

„Coaliţia de guvernare cu PSD se opreşte aici”, a scris pe pagina sa de Facebook președintele PNL, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis scoaterea din cursa pentru Cotroceni a Dianei Șoșoacă, președinta SOS România.

ADVERTISEMENT

„Încă o dată, nu comentez decizia CCR, dar consecințele ultimei decizii pun un mare semn de întrebare privind democrația din România. Pentru prima dată în istoria României o majoritate de cinci judecatori, din care patru numiți de PSD, a decis că cineva nu poate candida. Practic a fost eliminat la masa verde un adversar politic. Acest lucru mă preocupă pe mine și cred că și pe orice cetățean care vrea ca România să rămână un stat democratic”, a mai spus liderul liberal.

În ciuda decizei de a părăsi alianța cu PSD, Nicolae Ciucă a menționat că liberalii vor rămâne în Guvern „doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor”.