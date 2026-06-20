Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are

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Florin Ștefan (30 de ani) și-a terminat contractul cu Universitatea Craiova și nu a mai primit o ofertă de prelungire din partea oltenilor. Fundașul lateral a vorbit cu FANATIK despre cum a primit această veste, dar și despre viitorul său și ofertele pe care le are în prezent.

Florin Ștefan, la momentul adevărului! Ce s-a întâmplat între el și Universitatea Craiova

După doar un sezon în Bănie, Florin Ștefan se desparte de Universitatea Craiova. Fundașul lateral cu experiență în SuperLiga României la echipe precum Sepsi, Rapid și CFR Cluj a povestit

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Ți-ai anunțat despărțirea de Craiova târziu în noapte. Ce s-a întâmplat?

– Eram în discuții pentru prelungire și am așteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul. Am discutat ce îmi doresc eu și ce pot să ofere ei și cumva ne-am apropiat de o sumă și părea că am ajuns la un numitor comun. Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim. Când a revenit Mario Felguieras mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună și nu mai e valabilă oferta. Era o diferență foarte mică și am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile. M-a surprins pentru că eu mă așteptam să plec cu echipa în cantonament și discuțiile erau pozitive.

Te văd destul de afectat…

– Puteau să îmi zică, atât putem să îți oferim maxim. Eu am mai lăsat din suma inițială pentru că eu am renunțat la o grămadă de bani de la Sepsi când am venit aici, inclusiv bonusul de la semnătură. Am zis că îi voi recupera la prelungirea contractului și așa a fost discuția când am venit la Craiova. Apoi am mai scăzut din ce voiam, cum e la o negociere. Am discutat trei săptămâni și apoi îmi spuneți că nu mai vreți? Cred că am fost o opțiune de rezervă și m-au ținut cald. Probabil au găsit alt jucător. Mai sunt și alte echipe pe care le-am pus în așteptare, plus că e aiurea că naște soția mea într-o lună și eu m-am simțit aiurea pentru ce am construit aici.

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Nu aveai clauză de prelungire?

– Aveam o clauză automată dacă jucam minim 20 de meciuri în toate competițiile și am avut 19. Culmea, chiar m-am gândit că poate nu m-au băgat din motivul ăsta.

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Ce oferte are Florin Ștefan în prezent, după despărțirea de Universitatea Craiova. Ar lua în calcul varianta FCSB?

De unde ai oferte în acest moment?

– Am ceva de prin Turcia, liga a doua din Germania în așteptare. Îmi doresc să plec în străinătate mai ales că în țară am jucat la CFR, Rapid, Craiova.

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Dacă vine o ofertă de la FCSB ai lua-o în calcul?

– În fotbal nu se știe niciodată. Nu știu, nu aș zice nu la nicio echipă care îmi oferă ce îmi doresc.

Cum a fost pentru tine perioada petrecută la Craiova?

– A fost o perioadă foarte frumoasă, un grup foarte unit și m-am simțit bine mai ales la început, când am jucat mult cu Mirel Rădoi. Apoi a plecat și s-a schimbat totul pentru mine.

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A fost un moment greu?

– Cel mai greu de trecut peste a fost modul în care am fost tratat. Apoi am început să joc și pot să spun că am avut o relație normală și cu Felipe Coelho, nu am să îi fac vreun reproș. Mi-a fost un pic mai greu pentru că până atunci jucasem 15 meciuri și apoi am jucat foarte puțin. În pauza de iarnă l-am întrebat dacă vrea să mă folosească și că nu rămân la Craiova dacă nu mă vrea. Mi-a zis că o să se schimbe lucrurile după perioada de pregătire și apoi am început să joc.

Care sunt șansele Craiovei la titlu în nou sezon și ce mesaj are Florin Ștefan pentru fani

Crezi că sunt în continuare favoriți la titlu?

– Depinde ce transferuri vor face și cine va pleca. Sunt jucători importanți care au oferte. Sunt de ani mulți aici și cred că merită să fie lăsați să plece.

Cum te-ai înțeles cu Nicușor Bancu?

– Cu Bancu m-am înțeles foarte bine pentru că am fost colegi la Slatina în Liga a II-a. Mă știu cu el și de pe la echipa și chiar nu am avut probleme, chiar dacă am jucat pe același post. Am fost foarte uniți și a contat enorm.

Ai un mesaj pentru fanii Craiovei?

– Sper că sunt mândri de mine și să fie fericiți mult timp de acum pentru ceea ce am realizat în sezonul trecut. Am dat totul pentru Craiova, mai ales că sunt oltean și eu îmi doream să continui. Am scos lumea în stradă, au fost 30.000 de oameni în centrul Craiovei și meritau această performanță. Eu nu țin ranchiună sau dușmănie față de nimeni și poate voi mai juca la Craiova. Plec însă cu un gust amar după ce s-a întâmplat.

Ți-ai primit toți banii?

– Mai am bonusul de campionat. Fiecare are o sumă negociată în contract. Eu am de luat 15.000 de euro și bonusul pentru câștigarea Cupei României. Nu îl am în contract, doar ne-a spus Mihai Rotaru în vestiar la final și sincer nu știu dacă îl voi mai primi din păcate dacă plec.

Cum vezi parcursul în cupele europene?

– și cred nu vor avea mari dificultăți până în turul trei preliminar. Craiova poate ajunge cel puțin în grupele Europa League.