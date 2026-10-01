Florin Ștefan rupe tăcerea după plecarea de la Gaziantep: „Niciun pic de empatie”. Ofertat de un club din campionatul Poloniei

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Florin Ștefan a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK după scandalul de la Gaziantep. Fostul jucător al Universității Craiova a fost extrem de deranjat de modul în care a fost tratat de turci.

Florin Ștefan, primele declarații după plecarea de la Gaziantep

Florin Ștefan a acceptat oferta din Turcia pentru Mirel Rădoi, însă . Fotbalistul a vorbit pe larg despre tot ce s-a întâmplat.

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Florin, cum ai ajuns la Gaziantep?

– Încă eram în tratative cu Craiova și m-a sunat mister Mirel Rădoi dacă vreau să vin cu el în Turcia. I-am spus că aștept răspunsul de la Craiova și apoi vedem. Eu mi-am dorit să continui la Universitatea, deși financiar era mai bine la Gaziantep.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Gaziantep și cum a fost îndepărtat de la echipă

Cum a fost experiența în Turcia?

– Scurtă și nu pot să zic frumoasă pentru că s-a încheiat prea repede. Mi-a plăcut campionatul și cred că mi se potrivea. Cu tranziții, jucători de calitate în față mai ales și care fac diferența mult mai ușor. Eu cred că stilul lor de joc mi se potrivea.

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De ce crezi că a fost îndepărtat Mirel Rădoi?

– Sincer nu înțeleg pentru că despre rezultate nu cred că poate fi vorba. Aveam totuși 4 puncte după trei etape. Conducerea a luat decizia și apoi m-au dat și pe mine afară deși noul antrenor nici nu m-a văzut, ceea ce m-a surprins. Ultimele 2-3 zile chiar m-am antrenat separat. Îmi pare rău pentru ce am pățit amândoi. Poate Dumnezeu așa a vrut, să fiu acasă alături de copilul meu și să îi fac botezul.

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Florin Ștefan, dezamăgit total de cum a fost tratat de Gaziantep

Ce le reproșezi celor de la Gaziantep?

– . Eu am stat acolo fără soție, care era însărcinată și am făcut sacrificii. Soția a născut și a venit înainte de ultimul meci pierdut cu 0-2, și după două zile mi-au spus că nu se mai bazează pe mine. Adică nu te gândești puțin? Am copil de o lună și jumătate, ei abia se mutaseră în Turcia de două zile.

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Adusesem toate lucrurile din țară, închiriasem apartament și chiar am plătit pe 5 luni în avans. Le-am și zis, gândiți-vă și voi la partea umană, un pic de empatie. Puteau să îmi spună să nu îmi mai caut chirie. E prima oară în carieră când mi se întâmplă așa ceva să fiu dat afară de la o echipă. Nu s-au gândit să mă împrumute nimic, erau croiți să plec.

Cu Mirel Rădoi ai discutat?

– Da, el era apreciat și respectat de vestiar. A fost altceva acolo. Am vorbit cu el și mi-a spus să mă aștept că o să încerce să mă dea afară și să am grijă ce fac. M-a avertizat că mă vor trimite să mă antrenez singur.

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Florin Ștefan visa că va fi convocat la națională de la Gaziantep

Regreți că ai acceptat să mergi cu Mirel Rădoi la Gaziantep?

– Nu pentru că din punct de vedere financiar a fost bine pentru mine. Și când am plecat am primit salariul pe câteva luni. Nivelul era bun și chiar sunt un pic dezamăgit că mă gândeam că pot să reintru și eu în atenția echipei naționale. Dacă aș fi jucat acolo poate că domnul Hagi m-ar fi convocat.

Deci consideri că ai pierdut un tren, mai ales că ai 30 de ani…

– Da, chiar au mai fost discuții să fiu convocat, dar m-au sunat și mi-au spus că nu pot să ia doi fundași stânga de la aceeași echipă, dar la o lună distanță, când Nicușor Bancu a fost suspendat nu m-au convocat.

Fostul fundaș stânga al Craiovei, dorit în Polonia

Ești liber de contract, poți semna cu orice echipă. Ai oferte?

– Am avut discuții cu o echipă din prima ligă din Polonia, din Grecia, doar că nu s-a concretizat nimic. A mai fost interes chiar din Israel, Libia și din Iran. Mi-ar plăcea să continui în România pentru familie, deci vedem ce va fi. Eu acum merg la sală, la alergat și am niște programe de pregătire de la un preparator fizic.

Cum ți se pare lupta în SuperLiga?

– Tot pe Craiova o văd favorită la titlu și cred că se vor bate cu Dinamo și Rapid. Au cel mai bun lot și îi vor ajuta și meciurile internaționale, îți dau încredere aceste meciuri. Singura pierdere importantă este Anzor și chiar s-au mai întărit.

De ce ar accepta pe viitor să se întoarcă la Universitatea Craiova

Te-ai mai întoarce la Craiova?

– Clar dacă aș avea ofertă m-aș întoarce pentru că eu nici nu am vrut să plec. M-aș întoarce la orice echipă la care am jucat și cred că am lăsat o impresie proastă.

Ai participat alături de Mirel Rădoi cu echipa României la Jocurile Olimpice, ai un meci și la seniori, cum ți se pare situația în care ne aflăm?

– Cu Suedia eu zic că nu am jucat rău. Cred că putem face o surpriză în Polonia și eu sper că Hagi va reuși să schimbe fața naționalei. Văd alte țări care se dezvoltă și parcă noi regresăm și nu înțeleg ce tot facem greșit. Sper să creștem de la meci de meci și să punem în practică tactica. E nevoie de timp să se acomodeze și jucătorii și să aibă încredere în selecționer chiar dacă nu avem rezultate pentru că altfel nu putem schimba nimic.

Care crezi că e modelul spre care trebuie să tindem?

– Luis de la Fuente a fost antrenor la Spania U17, U19, U21 și apoi la naționala mare. Uitați ce rezultate a reușit în câțiva ani. Noi am jucat cu ei când era antrenor la U21. Cred că jucau Unai Simon, Merino, care ne-a dat gol, Oyarzabal, Pau Torres, Dani Olmo, jucători care sunt acum campioni mondiali.