Sport

Florin Ștefan, umilit la Gaziantep după plecarea lui Mirel Rădoi! Dezvăluiri incredibile în presa din Turcia

Florin Ștefan se află într-o situație extrem de complicată după plecarea lui Mirel Rădoi de la Gaziantep. Presa din Turcia a dezvăluit ce urmează pentru fotbalistul român.
Bogdan Mariș
04.09.2026 | 06:05
Florin Stefan umilit la Gaziantep dupa plecarea lui Mirel Radoi Dezvaluiri incredibile in presa din Turcia
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Turcii de la Gaziantep vor să scape de Florin Ștefan (30 de ani). FOTO: Gaziantep FK (Facebook)
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Florin Ștefan (30 de ani) s-a despărțit în această vară de Universitatea Craiova, formație alături de care a cucerit eventul în sezonul trecut, și a semnat cu Gaziantep, echipă antrenată la acel moment de Mirel Rădoi. Huiduit de fani pentru evoluțiile din primele meciuri, fundașul stânga s-a antrenat separat după numirea noului antrenor Orhan Ak și are în acest moment două variante, să rezilieze contractul sau să fie exclus din lot.

Florin Ștefan, ostracizat în Turcia după plecarea lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a fost demis de la Gaziantep, iar după plecarea antrenorului român turcii vor să scape și de Florin Ștefan. Fundașul stânga nu s-a antrenat alături de coechipieri la prima ședință de pregătire condusă de noul antrenor Orhan Ak, iar clubul dorește să îi rezilieze contractul, care este valabil până la finalul acestui sezon. Dacă nu se va ajunge la un acord, Ștefan va fi exclus din lot.

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„Rădoi a plecat, iar Ștefan nu mai face parte din lot! După plecarea antrenorului român Mirel Rădoi, s-a întâmplat un lucru notabil la Gaziantep FK. Florin Ștefan nu s-a antrenat alături de echipă în prima sesiune de pregătire sub comanda noului antrenor Orhan Ak. Românul a făcut alergări separat de echipă.

Ștefan nu va mai juca. Clubul încearcă să îi rezilieze contractul. Dacă nu vor ajunge la un acord, va fi exclus din lot pentru tot restul sezonului. Se va antrena separat și își va primi salariul…”, a transmis jurnalistul turc Mustafa Ozzorlar pe contul său de X.

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Florin Ștefan, huiduit de fanii lui Gaziantep

Florin Ștefan a fost titular în primele trei meciuri disputate de Gaziantep în acest sezon, 1-1 cu Alanyaspor, 1-0 cu Eyupspor și 1-2 cu Rizespor, însă fanii turci l-au contestat încă de la primul joc. Fundașul a fost huiduit în timpul meciului cu Rizespor, iar prestațiile sale au avut un impact inclusiv asupra demiterii lui Mirel Rădoi, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK.

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