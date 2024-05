Florin Talpan a citit motivarea și a făcut anunțul: „Am o veste foarte bună pentru suporteri”. Marea dezamăgire a juristului CSA Steaua

Florin Talpan a studiat și a venit cu o veste bună pentru suporterii CSA Steaua. Marea dezamăgire a juristului „militarilor” este că echipa nu a obținut drept de promovare în SuperLiga. De altfel, așa cum a anunțat la FANATIK SUPERLIGA, nemulțumit de faptul că nu este susținut, Talpan a dat în judecată MApN și CSA Steaua.

Florin Talpan a citit motivarea și a făcut anunțul: „Am o veste foarte bună pentru suporteri”

Curtea de Apel București a decis că palmaresul istoric 1947-1998 aparține CSA Steaua. În motivarea deciziei, privind dreptul de a utiliza palmaresul din perioada 2003-2017 a Stelei București.

ADVERTISEMENT

„Referitor la dosarul cu palmaresul pe care l-am câștigat, am studiat motivarea hotărârii și am o veste foarte bună pentru suporterii steliști! Nu există motive de nelegalitate sau de recurare pentru ca această hotărâre să fie casată.

Așa cum am spus în direct la emisiunea domnului Horia Ivanovici, îmi pare foarte rău că, deși am depus eforturi enorme pentru câștigarea dosarelor (marcă, nume, palmares, anularea tuturor mărcilor Steaua) echipa de fotbal nu a avut drept de promovare în acest an.

ADVERTISEMENT

În anul 2021, hotărârea privind palmaresul pe perioada 1947-1998 a rămas definitivă, deoarece ÎCCJ nu a casat cu privire la acest aspect. Din anul 2021, am început demersurile (cum v-ați obișnuit, nesusținut de nimeni) pentru promovarea echipei de fotbal în Liga 1.

Pentru că am trimis notificare către FRF, fostul comandant Hîncu, care a refuzat categoric semnarea și trimiterea unei notificări către FRF, m-a sancționat cu micșorarea salariului prin neacordarea sporului pentru lucrări de excepție de 50%”, a fost prima parte a mesajului lui Florin Talpan.

ADVERTISEMENT

Florin Talpan a dat în judecată CSA Steaua și MApN: „Mi se pare absurd și nelegal”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Juristul CSA Steaua este nemulțumit pentru că șefii din Ghencea nu-i oferă sporul de 50% pentru lucrări de excepție. Juristul a venit cu detalii despre procesele intentate.

„Deoarece am considerat această sancțiune abuzivă și ilegală, în anul 2021 am contestat sancțiunea. La Tribunalul Botoșani am pierdut dar am formulat recurs și la Curtea de Apel Suceava am câștigat, s-a casat hotărârea prin care mi s-a respins contestarea sancțiunii, și pentru că aveam dreptate, Curtea de Apel Suceava a trimis rejudecarea cauzei la Tribunalul Botoșani unde am termen în data de 05.06.2024.

ADVERTISEMENT

Mi se pare absurd și nelegal ca un angajat să își îndeplinească obligațiile de serviciu în mod exemplar și să fie sancționat tocmai pentru că muncește! Tot în același an am formulat și am propus modificarea legii sportului, cerere care a ajuns la ministrul de atunci, dl. Dîncu și la secretarul de stat dl. Bălu, care nu au luat nici o măsură pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în liga 1.

În loc ca dl.ministrul Dîncu să aprecieze eforturile și rezultatele mele, a dispus ca propunerea comandantului Bichir pentru ca eu să primesc Ordinul Virtutea Militară in Grad de Cavaler, să fie ignorată.

Nu imi vine să cred că, afirmațiile mele la emisiunea Dlui Horia Ivanovici au fost denaturate de către presă. Nu am spus niciodată că Steaua nu poate promova sau că nu ar avea drept de promovare la anul. Steaua poate obține dreptul de a promova. Pentru asta, însă, trebuie să vrea și ministerul. Mulți oameni politici sunt mereu alături de Steaua atunci când pot să își facă o poză, să își îmbunătățească imaginea”, a mai scris Florin Talpan pe Facebook.

Florin Talpan, anunț optimist pentru CSA Steaua: „Există soluții pentru promovare. Știu ce trebuie, dar nu am susținere”

Florin Talpan susține că știe cum poate să obțină dreptul de promovare în SuperLiga pentru CSA Steaua încă de la finalul sezonului 2024/2025. Totuși, juristul CSA Steaua anunță că are nevoie de susținere pentru a produce un astfel de rezultat.

„Dar niciunul nu se înghesuie să ajute cu adevărat echipa. De exemplu, legea sportului, trebuie modificată și actualizată. Cum au pus amendamente la anumite legi pentru Fcsb, politicienii ar putea să facă niște amendamente și pentru Legea Sportului.

Sau ar putea ca FRF să scoată referirea la Legea Sportului din Regulamentul de Licențiere. Mai ales că au legat regulamentul de licențiere de Legea Sportului în 2017. Înainte de acest an, forma de organizare nu conta pentru primirea unei licențe de Liga 1.

Există soluții pentru Steaua. Există soluții pentru ca Steaua să promoveze la sfârșitul sezonului viitor. Știu ce trebuie să fac ca să promoveze Steaua, dar nu pot să fac nimic atât timp cât nu am susținere, nu sunt apreciat si recompensat pe măsură.

„Consider că merit sporul de 50% pentru lucrări de excepție și Ordinul Virtutea Militară în Grad de Cavaler”

Este inadmisibil ca eu să câștig dosare atât de grele și atât de importante (marcă, nume, palmares, anularea mărcilor Steaua), luptând împotriva unei societăți care a provocat prejudicii de zeci de milioane de euro statului, iar ministerul să nu mă sprijine, să nu mă aprecieze și să nu îmi acorde sporul pentru lucrări de excepție de 50% și Ordinul Virtutea Militară în Grad de Cavaler, așa cum unor ofițeri din cadrul Ministerului li s-a acordat acest spor de 50% pentru lucrări de excepție și li s-a acordat ordinul Virtutea Militară în Grad de Cavaler când aceștia nu au rezultatele mele.

Consider că și eu merit să mi se acorde sporul de 50% pentru lucrări de excepție și Ordinul Virtutea Militară în Grad de Cavaler. Dacă Clubul Sportiv al Armatei Steaua București dă comunicate că ‘a venit ziua dreptății pentru Steaua’ și se laudă cu realizările mele, cred că ar trebui să mă și aprecieze pe măsură și să îmi acorde sporul pentru lucrări de excepție în procent de 50% și să îmi acorde Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler!”, au fost cuvintele lui Florin Talpan.