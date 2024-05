Florin Talpan a dat în judecată CSA Steaua și MApN. Când are loc procesul. Exclusiv

Florin Talpan a luat decizia să meargă în instanță pentru a-și recupera ceea ce consideră că îi este cuvenit. Colonelul de justiție chiar a fost avertizat de club că va fi amendat, deși .

Florin Talpan merge în instanță împotriva CSA Steaua București și MApN pentru a-și primi banii

FANATIK a aflat că Florin Talpan a deschis un proces împotriva CSA Steaua București și a Ministerului Apărării deoarece i-a fost tăiat din salariu, iar juristul nu și-a mai primit sporul de 50% pentru lucrări de excepție deși aduce victorii pe bandă rulantă în instanță pentru club.

Florin Talpan are un salariu de aproximativ 8.000 de lei, însă de luni bune omului care a câștigat palmaresul Stelei și le-a luat numele celor de la FCSB este marginalizat în cadrul clubului.

După ce a plătit sute de lei din propriul buzunar pentru copii xerox la zeci de dosare, taxe și aproape 16.000 de lei pentru a depunde contestație la EUIPO împotriva FCSB-ului, Florin Talpan a ajuns în cele din urmă la capătul răbdării.

Florin Talpan VS CSA Steaua București și MApN. Când are loc procesul

Procesul dintre Florin Talpan, CSA Steaua București și Ministerul Apărării se va judeca la Tribunalul Botoșani pe data de 5 iunie la secţia de contencios administrativ şi fiscal.

, însă a sperat că șefii din Ghencea și de la MApN îi vor da înapoi bonusul pentru lucrări de excepție: „Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat federația și l-am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi. Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox, etc. Nu m-au ajutat cu absolut nimic.

Secretarul de Stat Bachide îmi ia acest spor pentru lucrări de excepție împreună cu comandantul clubului. În condițiile în care eu am 30 și ceva de ani de Armată, am fost în operațiuni, în Afghanistan, în Bosnia, au venit cu aprecieri la superlativ. Am rezultate pe plan profesional pe care nimeni nu le poate contesta.

Am câștigat atâtea dosare marcă, nume, palmares și tu iei sporul pentru lucrări de excepție? Am avut mari realizări. Este inadmisibil ce se întâmplă în club. Din punctul meu de vedere, trebuie restituiți toți. De la secretarul de stat care își bate joc de Talpan și îi pune pumnul în gură. Îmi ia din salariu, nu mă motivează. Toți își dau diplome unul altuia. Ei ce lucrează? Și pe mine mă calcă efectiv în picioare”.

În loc să fiu apreciat, am fost jignit, hulit, mi s-a pus pumnul în gură și am fost sancționat pe nedrept”

După motivarea din procesul pentru palmares, Florin Talpan a reușit să le ia celor de la FCSB și palmaresul pentru perioada 2003-2017, iar : „În privința succesului meu din acest dosar, acesta este rezultatul muncii mele, emoțiilor și nopților nedormite pentru studiu și pentru formularea de apărări, timp în care mi-am neglijat viața personală.

Timp în care în loc să fiu apreciat, am fost jignit, hulit, mi s-a pus ‘pumnul în gura’ și am fost sancționat pe nedrept! Și nu doar atât! Am dat mulți bani în avans pentru dosarele împotriva FCSB si nu doar o dată! Mai mult, am fost și pedepsit, sancționat, fiindu-mi luat sporul pentru lucrări de excepție de 50% bani din salariu, fapt neacceptabil!”.

Comandantul Ștefan Bichir are o altă variantă: „A primit toate drepturile conform legii salarizării”

Comandantul CSA Steaua, Ștefan Bichir, : „Nu a fost micșorat niciun venit. Domnul Talpan a primit toate drepturile salariale conform legii salarizării! Nu a fost micșorat niciun venit. Domnul Talpan a primit toate drepturile salariale conform legii salarizării!

Fiecare își spune punctul de vedere din punctul lui de vedere. E părerea dumnealui. Nu o comentez. V-am spus că și-a primit toate drepturile salariale legale. Eu vorbesc din punct de vedere legal și nu din punct de vedere ce crede fiecare că merită. Acest procent nu se micșorează sau se mărește, ci este acordat în funcție de cât consideră ordonatorul principal de credite.

Toată lumea din clubul Steaua poate merita mai mult, dar noi nu putem să punem în plată decât ceea ce este legal. Sporul este aprobat de ministru în procent de până la 50 la sută, iar domnul Talpan beneficiază de el, dar un procent mai mic. De acest spor nu beneficiază toată lumea, ci doar 5 la sută din numărul de angajați raportat la ordonatorul principal de credite. Deci domnul Talpan face parte totuși dintre cei recompensați”, spunea comandantul clubului la finalul lui octombrie 2023.

50% este sporul pentru lucrări de excepție pe care Florin Talpan îl cere în instanță celor de la CSA Steaua și MApN