Florin Talpan a „explodat” înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „E o clonă la fel ca FCSB”

Juristul de la Steaua, cel care s-a luptat ani de zile pentru ca echipa din liga secundă să câștige palmaresul în fața celor de la FCSB, are o poziție clară cu privire la meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo.

Florin Talpan, reacție clară despre meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo

Florin Talpan spune că adevărata echipă Dinamo este cea din liga secundă, iar formația din SuperLiga a fost înființată în 2001 și este o clonă pe care a comparat-o cu FCSB.

„Federația s-a jucat cu bilele ca să nu ajungă Steaua în Cupa României și să fie protejată FCSB, dar nu i-a mers. Și cineva din federație ar trebui să dea explicații acum că avem meciul Dinamo București vs Dinamo 1948 SA. Cineva din federație ar trebui să ne explice cum se poate ca două cluburi care pretind că sunt același club să joace unul împotriva celuilalt.

Sigur, noi știm adevărul. Știm că Dinamo 1948 SA nu este de fapt Dinamo București, ci o clonă, precum FCSB. Dar, din păcate, nimeni nu spune acest lucru. Și mă întristează când văd că și cei din conducerea clubului Dinamo stau cu capetele plecate în fața clonei clubului lor, acceptând minciunile lor, acceptând ca suporterii dinamoviști să fie mințiți de o societate care în 10 ani a trecut prin două insolvențe”, a spus Florin Talpan pentru .

CS Dinamo și FC Dinamo doresc să fuzioneze

În totală contradicție cu ceea ce se întâmplă între Steaua și FCSB, cele două echipe, , vor să fuzioneze, pe viitor, și să-și unească resursele pentru ca fanii echipei alb-roșie să se bucure de o formație puternică. De altfel, o colaborare există și în acest moment, asta după ce trupa din SuperLiga a trimis 4 jucători sub formă de împrumut în eșalonul secund.

Vadym Kyrychenko, Ianys Neculai, Andrei Ionică și Răzvan Pașcalău sunt fotbaliștii pe care Florin Bratu i-a primit din partea celor de la FC Dinamo. din ambele părți ca pe viitor să fie un parteneriat și mai puternic, care să aducă performanță pentru suporterii dinamoviști, care nu au mai văzut un titlu câștigat de echipă din 2007.