Florin Talpan a intrat în conflict cu șefii Stelei: „Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală”

Florin Talpan l-a atacat din nou pe comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Mădălin Hîncu, pe care l-a acuzat că nu își face datoria, din punct de vedere legal.

Talpan a dezvăluit că Hîncu l-a amendat după ce a decis să informeze FRF și LPF că deciziile instanțelor de judecată nu sunt puse în aplicare. Juristul a precizat că a făcut acest gest, din cauza faptului că Hîncu nu acționa.

Cel care a câștigat cele mai importante procese pentru marca Steaua în instanță, contra lui Gigi Becali, a vorbit și despre posibilitatea de a fi anchetat penal. El a negat această variantă.

Florin Talpan a intrat în conflict cu șefii Stelei: „M-a sancționat abuziv”

Juristul Florin Talpan a anunțat că este victima unei campanii de manipulare a suporterilor steliști. El crede că Mădălin Hîncu, comandantul CSA Steaua, coordonează această campanie și nici nu își face meseria cum trebuie.

„Vă precizez că toate aceste acțiuni împotriva mea, acțiuni de hărțuire și încercare de manipulare a opiniei publice și a suporterilor steliști se întamplă doar din cauza faptului că domnul Hîncu nu își îndeplinește obligațiile legale privind funcția pe care o deține!

Am trimis notificarea către Federația de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal deoarece comandantul a refuzat în mod categoric și sistematic trimiterea de notificări celor care nu respectă hotărârile instanțelor.

Acesta, în urma trimiterii notificării către FRF și LPF, în mod abuziv m-a sancționat luându-mi din salariu în condițiile în care am câștigat pentru Clubul Sportiv al Armatei: numele, marca, palmaresul și multe alte dosare prin care se solicita de către FCSB anularea mărcii Steaua etc.”, a spus Talpan, conform Prosport.

Neagă urmărirea penală și crede că are tot meritul pentru deciziile pro-Steaua ale instanțelor de judecată

Florin Talpan consideră că toate deciziile luate de Mădălin Hîncu împotriva sa sunt abuzive și imorale. El susține că meritul pentru succesul pe care Steaua l-a avut în instanțe contra celor de la FCSB i se datorează.

„Acest comandant și-a permis să îmi ia din salariu în condițiile în care eu am inițiat reînființarea echipei de fotbal și am solicitat construcția unui nou stadion! Deși meritul îmi aparține și se datorează muncii mele, începând cu anul 2003 când am formulat către OSIM prima opoziție/plângere/contestație împotriva FCSB și culminând cu dosarele de la AMFB prin care am solicitat ca echipa de fotbal să fie declarată câștigătoarea Ligii 4, acest comandant care nu are nici un merit în istoria Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, își permite să facă legea în club!”, a mai spus juristul.

Totodată, Talpan a negat că s-ar afla sub urmărire penală, informație lansată în spațiul public de o asociație de fani ai clubului lui Gigi Becali, FCSB. Mai mult decât atât, juristul susține că va depune plângere și contra asociației Steaua 1947.

„Trebuie să vă dezamăgesc dar, personal nu am fost niciodată pus sub urmărire penală. Asociația Steaua 1947 a formulat o plângere penală împotriva mea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uzurparea funcției prevăzute de art. 300 Cod penal. La momentul depunerii unei plângeri penale, se dispune începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni. Și doar dacă sunt îndeplinite condițiile obligatorii ale săvârșirii infracțiunii de către o persoană atunci se începe urmărirea penală in personam.

Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală și trebuie săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o. Or, în speță, nu mi-am depășit atribuțiile conferite de legea 514/2003. Din contră, am acționat cu bună credință doar pentru apărararea drepturilor Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Deci nu s-a dispus începerea urmăririi penale in personam… Susținerea celor de la Asociație nu este reală este doar o ultimă încercare de hărțuire a subsemnatului în apropierea unui dosar dificil aflat în litigiu! Concluzionând, nu am fost urmărit penal. În schimb voi formula plângere penală pentru denunț calomnios și pentru hărțuire pentru ca toți cei vinovați să plătească! Nu voi mai accepta niciodată să fiu hărțuit!”, a concluzionat Talpan.