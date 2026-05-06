Sport

Florin Talpan, acces de furie în instanță! A țipat la judecători: ”Vă bateți joc de Armata Română!”

Disputa dintre FCSB și Steaua privind marca și numele și-a consumat un nou episod în instanță. FANATIK a aflat că Florin Talpan (52 de ani) a avut o reacție de furie chiar în timpul desfășurării ședinței.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
06.05.2026 | 12:41
Florin Talpan acces de furie in instanta A tipat la judecatori Va bateti joc de Armata Romana
EXCLUSIV FANATIK
Florin Talpan (52 de ani), acces de furie la instanță după ce a pierdut în fața lui Gigi Becali (67 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Juristul a cerut despăgubiri de la FCSB în valoare de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii și numelui Steaua între 2003 și 2017, dar cererea a fost respinsă în instanță. Acest lucru l-a înfuriat teribil pe Florin Talpan.

Florin Talpan, reacție de furie în instanță

Așadar, instanța a decis să respingă despăgubirea de 37 de milioane de euro, motivând că expertiza nu a fost admisibilă. Din informațiile obținute de FANATIK, în momentul pronunțării hotărârii, Florin Talpan a avut un acces de furie și chiar a țipat în sală.

ADVERTISEMENT

Juristul clubului Steaua a ridicat tonul la judecători și le-a transmis că este inadmisibil să dea o astfel de hotărâre. ”Vă bateți joc de Armata Română!”, ar mai fi spus Talpan, conform martorilor prezenți în sală.

Talpan este sigur că va obține o nouă victorie în instanță

Contactat de FANATIK pentru a comenta decizia instanței de a anula despăgubirea cerută de Steaua de la clubul patronat de Gigi Becali, Florin Talpan a precizat că nu este vorba de nicio victorie a celor de la FCSB. ”Gigi Becali nu a câștigat nimic. Nu a obținut nicio victorie, se bagă în seamă. S-a dat termen pe 7 octombrie.

ADVERTISEMENT
„Mai bine mi-aș tăia mâna decât să îl votez pe Predoiu premier”. Cristian...
Digi24.ro
„Mai bine mi-aș tăia mâna decât să îl votez pe Predoiu premier”. Cristian Ghinea (USR) vorbește despre un puci în PNL

Nu mă îngrijorează această situație și nu obișnuiesc să mă pronunț sau să mă laud la începutul unui proces, așa cum face Căvescu (n.r. – unul dintre avocaţii FCSB), eu râd doar la final – așa cum am făcut în zecile de procese câștigate.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a
Digisport.ro
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României

În schimb, solicitările repetate de suspendare și amânările bazate pe bilete de avion doar dus, cumpărate cu o zi înainte de termen și la un cost de aproximativ 100 de lei, ridică serioase semne de întrebare cu privire la seriozitatea și buna organizare a apărărilor invocate. Concluziile le vom trage împreună la final”, a mai precizat Talpan, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali jubilează după victoria din instanță

Imediat după anunțarea sentinței, Gigi Becali a explicat pentru FANATIK că din acest moment, chiar dacă procesul va continua, despăgubirea de 37 de milioane de euro nu mai există, deoarece principala probă a celor de la Steaua nu a fost admisă în instanță.

”S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul astăzi, nu le-a încuviințat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat!

ADVERTISEMENT

Acum nu mai pot fi decât probe cu martori și înscrisuri. Martori o să aduc și eu și ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare. Când eu de fapt am fost omul care a băgat bani în fotbal și el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanțe, el nu mai avea ce să mai vândă.

Prejudiciul e la mine, ce am vândut eu? Că am pierdut 100.000 pe o mașinuța pe care o purtam la meciuri? Am acte că am pierdut minimum 100.000 de euro pe asta. De unde atâta prejudiciu? Nu mai există prejudiciu, nu mai există expertiză, iar judecătorul nu i-a dat-o. De acum s-a terminat”, a afirmat Becali.

12 ani de când Talpan vrea să-i ia banii lui Becali

Procesul privind folosirea ilegală de către FCSB a mărcii și numelui Steaua a început în 2014, atunci când Armata, prin vocea juristului Florin Talpan, a cerut despăgubiri de 37 de milioane de euro, sumă ce ar reprezenta contravaloarea beneficiilor obținute de gruparea patronată de Gigi Becali.

Disputa a fost amânată timp de mai mulți ani pentru a se rezolva alte litigii dintre cele două cluburi și a fost reluată în urmă cu o lună. Iar Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a dezvăluit pentru FANATIK că a deschis un nou proces pentru anularea mărcilor la Tribunalul București.

Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA...
Fanatik
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
Steaua 86, celebrată în Parlament! Prezență surpriză din Germania la eveniment. De ce...
Fanatik
Steaua 86, celebrată în Parlament! Prezență surpriză din Germania la eveniment. De ce nu a asistat Valentin Ceaușescu
Marius Șumudică îl laudă pe noul șef de la CFR Cluj: „Eu n-am...
Fanatik
Marius Șumudică îl laudă pe noul șef de la CFR Cluj: „Eu n-am văzut așa ceva! Vine de la ora 09:00 la birou și pleacă la 22:00 în fiecare zi”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!