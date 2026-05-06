Florin Talpan, acces de furie în instanță! A țipat la judecători: ”Vă bateți joc de Armata Română!”

Juristul a cerut despăgubiri de la FCSB în valoare de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii și numelui Steaua între 2003 și 2017, dar cererea a fost respinsă în instanță. Acest lucru l-a înfuriat teribil pe Florin Talpan.

Florin Talpan, reacție de furie în instanță

Așadar, , motivând că expertiza nu a fost admisibilă. Din informațiile obținute de FANATIK, în momentul pronunțării hotărârii, Florin Talpan a avut un acces de furie și chiar a țipat în sală.

Juristul clubului Steaua a ridicat tonul la judecători și le-a transmis că este inadmisibil să dea o astfel de hotărâre. ”Vă bateți joc de Armata Română!”, ar mai fi spus Talpan, conform martorilor prezenți în sală.

Talpan este sigur că va obține o nouă victorie în instanță

Contactat de FANATIK pentru a comenta decizia instanței de a anula despăgubirea cerută de Steaua de la clubul patronat de Gigi Becali, Florin Talpan a precizat că nu este vorba de nicio victorie a celor de la FCSB. ”Gigi Becali nu a câștigat nimic. Nu a obținut nicio victorie, se bagă în seamă. S-a dat termen pe 7 octombrie.

Nu mă îngrijorează această situație și nu obișnuiesc să mă pronunț sau să mă laud la începutul unui proces, așa cum face Căvescu (n.r. – unul dintre avocaţii FCSB), eu râd doar la final – așa cum am făcut în zecile de procese câștigate.

În schimb, solicitările repetate de suspendare și amânările bazate pe bilete de avion doar dus, cumpărate cu o zi înainte de termen și la un cost de aproximativ 100 de lei, ridică serioase semne de întrebare cu privire la seriozitatea și buna organizare a apărărilor invocate. Concluziile le vom trage împreună la final”, a mai precizat Talpan, pentru FANATIK.

Gigi Becali jubilează după victoria din instanță

Imediat după anunțarea sentinței, Gigi Becali a explicat pentru FANATIK că din acest moment, chiar dacă procesul va continua, despăgubirea de 37 de milioane de euro nu mai există, deoarece principala probă a celor de la Steaua nu a fost admisă în instanță.

”S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul astăzi, nu le-a încuviințat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat!

Acum nu mai pot fi decât probe cu martori și înscrisuri. Martori o să aduc și eu și ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare. Când eu de fapt am fost omul care a băgat bani în fotbal și el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanțe, el nu mai avea ce să mai vândă.

Prejudiciul e la mine, ce am vândut eu? Că am pierdut 100.000 pe o mașinuța pe care o purtam la meciuri? Am acte că am pierdut minimum 100.000 de euro pe asta. De unde atâta prejudiciu? Nu mai există prejudiciu, nu mai există expertiză, iar judecătorul nu i-a dat-o. De acum s-a terminat”, a afirmat Becali.

12 ani de când Talpan vrea să-i ia banii lui Becali

Procesul privind folosirea ilegală de către FCSB a mărcii și numelui Steaua a început în 2014, atunci când Armata, prin vocea juristului Florin Talpan, a cerut despăgubiri de 37 de milioane de euro, sumă ce ar reprezenta contravaloarea beneficiilor obținute de gruparea patronată de Gigi Becali.

Disputa a fost amânată timp de mai mulți ani pentru a se rezolva alte litigii dintre cele două cluburi și a fost reluată în urmă cu o lună. Iar Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a dezvăluit pentru FANATIK că pentru anularea mărcilor la Tribunalul București.