Florin Talpan, acuze la adresa lui Radu Miruță și MApN: „Sunt dur cu cei care vin să își facă reclamă în scop electoral”. Mesaj pentru FCSB și Gigi Becali

Steaua a sărbătorit pe 7 mai 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, iar clubul „roș-albastru” a celebrat la meciul cu Sepsi din Liga 2, care, din nefericire pentru „militari”, s-a încheiat cu succesul oaspeților (2-0). La sărbătoare a luat parte și juristul Florin Talpan, care, într-un interviu oferit pentru FANATIK, a lansat un atac la adresa MApN, dar și un mesaj pentru patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani).

Florin Talpan, dezlănțuit după fiesta din Ghencea

pentru a participa la sărbătoarea clubului Steaua alături de legendele care au cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 și a explicat de ce a recurs la un astfel de gest. Apoi, juristul a lansat un atac la adresa celor din Ministerul Apărării, afirmând că nu se consideră respectat de către aceștia. Cu ocazia aniversării de 40 de ani de la Sevilla,

Ați coborât pe gazon alături de Steaua ’86. De ce ați vrut să faceți acest gest?

– În primul rând, suntem la o mare sărbătoare. Au trecut 40 de ani de când eroii noștri de la Sevilla au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Am dorit, personal, să-i felicit pentru că au adus această Cupă Clubului Sportiv al Armatei Steaua și României.

Îi felicit și în altă ordine de idei, mă simt mulțumit și fericit pentru că am reușit să păstrez această Cupă să rămână la Steaua și la statul român, ci nu la FCSB. Știți foarte bine că au fost procese nenumărate între CSA Steaua și FCSB. Gigi Becali a vrut să ne fure practic identitatea, dar sunt foarte fericit pentru că am reușit să păstrez marca, palmaresul și identitatea prin multă muncă la CSA Steaua și în vistieria statului român.

Situația politică este complicată. Ar putea să dăuneze Stelei?

– Eu voi merge pe același drum, nu are ce să caute politicul în sport. Politicul ar trebui să facă în așa fel încât să modifice de urgență Legea Sportului pentru ca această echipă minunată, așa cum ați văzut și dumneavoastră, fostele glorii mi-au mulțumit și mie.

Ce v-au spus fostele glorii ale Stelei?

– Mi-au mulțumit pentru toată munca pe care am depus-o și la rândul lor erau foarte fericiți pentru că am reușit să păstrez această Cupă a Campionilor, pe care ei au cucerit-o la Sevilla, la CSA Steaua.

Am făcut poze cu trofeul pe stadion și sunt foarte fericit. Este munca mea, am păstrat trofeul la CSA Steaua. Anul trecut, am obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție o hotărâre irevocabilă. Practic, aceasta va rămâne pe veci la CSA Steaua.

Florin Talpan, atac dur la adresa MApN

V-am văzut alături de Mihai Găinușă, un mare suporter al Stelei. Ce ați vorbit?

– Da, eu îl felicit pentru că este un stelist adevărat și nu este prima oară când mă întâlnesc cu el. E alături de Clubul Sportiv al Armatei Steaua și el chiar m-a felicitat pentru tot ce am obținut pentru această echipă. Mihai Găinușă merită tot respectul din partea noastră și a tuturor.

Domnul ministru Mihai Miruță a fost fost la meci. Ați apucat să discutați?

– Nu, deși eu mi-am dorit să ajung la domnul ministru în audiență, cu toate că semnalele au fost transmise de mai multe ori pentru a mă primi. Eu știu foarte bine ce se întâmplă la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și cred că sunt persoana numărul unu cu care ar trebui să discute pentru a nu face greșelile pe care le-au făcut alții înaintea mea. Eu ca să fac această mare bucurie suporterilor steliști a fost de fapt o muncă de 20 și ceva de ani din partea mea.

Așa că aș vrea să îl informez pe domnul ministru că eu în anul 2004 am dat personal din banii mei, am plătit taxa de opoziție la OSIM și am contestat cesiunea de marcă pe care Gigi Becali o făcea către FCSB practic. Voia să pună mâna pe această marcă și eu mi-am dat banii din propriul buzunar, repet. De asta spunem de atâtea ori că am muncit, am pus foarte mult suflet, dar și bani pe care statul român nu mi i-a dat. Au venit azi aici să se bucure, dar au uitat de sacrificiile mele. Trebuiau să îmi acorde acel spor pentru lucrări de excepție și uitați că nu mi-l oferă.

Cum interpretați asta?

– Înseamnă că domnul ministru nu mă respectă și atunci nici eu nu o să mă duc să mă închin în fața lui. Eu atât vreau să îi spun: Să le fie rușine tuturor celor din Ministerul Apărării Naționale pentru că nu au știu să mă aprecieze și nu am să mă opresc aici și nu îmi este frică de absolut nimic pentru că este munca mea. Doar eu știu prin ce greutăți am trecut pentru a aduce marca, numele și palmaresul.

Florin Talpan, ultimele detalii despre prejudiciul de 37 de milioane de euro

Ministrul Mihai Miruță a reacționat astăzi după declarațiile domnului Becali legate de marcă și prejudiciu, și a spus că are o valoare inestimabilă. Ce aveți de punctat legat de dosarul privind prejudiciul de 37 de milioane de euro?

– Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a câștiga acest dosar și chiar vreau să îi liniștesc pe toți suporterii pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic deși pe toate posturile de televiziune a apărut că George Becali nu trebuie să mai plătească prejudiciul. Acest lucru este eronat.

Ce veți face în continuare? Cei de la FCSB vor veni de asemenea cu o propunere de expertiză…

– Voi depune un alt raport de expertiză și nu este tardiv absolut nimic. I-am bătut pe avocații FCSB peste tot pe unde i-am prins și ei se laudă că nu știu ce s-a întâmplat la un simplu termen.

Deci sunteți optimist că Steaua București, MApN și statul român vor recupera acest prejudiciu?

– Eu voi încerca să fac asta. Nu vorbim de statul român și alte lucruri pentru că ei ar trebui în primul rând să aprecieze ceea ce Florin Talpan a făcut pentru România. Nu sunt nici apreciat, nici respectat. Trebuie să mi se dea ceea ce merit și îmi doresc și gradul de general. Îmi pare foarte rău că am fost tăiat de pe listă și nu am primit distincție de președintele Nicușor Dan, cum de altfel și fostul comandant al clubului Steaua din perioada 1986, Nicolae Gavrilă, nu a primit. Părerea mea este că s-a făcut o greșeală foarte mare, iar cei vinovați ar trebui să răspundă cu funcția pentru că este inadmisibil ca valorile care au adus glorie acestei țări să nu fie respectate.

Aveți un discurs foarte dur. E totuși 7 mai…

– Nu este. Eu chiar sunt foarte fericit și i-am felicitat pe cei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Sunt dur doar cu cei care vin să își facă reclamă în scop electoral de pe urma muncii mele și a acestor fotbaliști uriași care au câștigat acest trofeu.

Cu cine aveți o relație mai apropiată dintre foștii mari jucători ai Stelei?

– Cu toți! Aș vrea în primul rând să îl nominalizez pe Miodrag Belodedici, pe Gabi Balint, pe Victor Pițurcă, dar nu vreau să fac diferențe.

Am văzut că ați făcut o fotografie și cu Daniel Oprița. V-ați împăcat?

– Eu nu am avut nimic nici cu Daniel Oprița. Eu vreau să ajut Clubul Sportiv al Armatei Steaua și ca lucrurile să meargă bine. La un moment dat, prin luna februarie voia să joace un meci amical cu Chindia Târgoviște în Ghencea și cei de la club nu îi dădeau aprobare. Bineînțeles că am încercat să îl ajut pe Daniel. M-am întâlnit cu el și până la urmă acel meci s-a disputat pe acest stadion așa cum era normal și firesc.

Florin Talpan, mesaj dur pentru Gigi Becali și FCSB

Aveți un mesaj pentru suporterii Stelei? Dar pentru cei care vă contestă?

– Nu știu dacă sunt așa mulți contestatari pentru că suporterii sunt extraordinari și sunt alături de mine. Poate că cei din partea FCSB-ului nu mă înghit și nu mă suportă, dar pentru mine nu contează asta și eu voi merge în continuare pe același drum. Am demonstrat că pot să fac multe pentru acest club și nu mi-am epuizat resursele. Chiar din contră, sunt foarte motivat, foarte pregătit și voi depune toate eforturile ca această echipă să ajungă acolo unde îi este locul.

Vreau doar să nu se facă anumite greșeli la MApN pe ultima sută de metri pentru că ar fi o mare catastrofă. E păcat să stricăm bucuria acestor suporteri și nedrept să ne întoarcem de unde am plecat. Eu zic că statul român, miniștrii Apărării se schimbă și ei nu cunosc în detaliu activitatea și problemele de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și cum a ajuns Gigi Becali în Ghencea. Eu vreau ca ministrul Apărării să dispună măsuri împotriva celor vinovați. Sunt persoane implicate în cadrul MApN care stau ascunse prin birouri. Eu le știu, dar nimeni nu mă întreabă.

Ce aveți de gând să faceți în acest sens?

– Ce pot să vă spun e că în perioada următoare vor urma și niște plângeri penale pentru că eu nu am să mă las așa. Cei care sunt vinovați și au încercat să își bată joc de acest club, care mi-au pus bețe în roate, au încercat să mă obstrucționeze să nu îmi duc treaba la bun sfârșit și ar trebui să răspundă pentru asta. Sunt convins că va veni momentul în care vor da socoteală aceste personaje, inclusiv ce s-a întâmplat la ultimul termen de judecată.

Adică?

– Vă spun sincer că lucrurile nu vor rămâne așa. Repet, cei vinovați vor răspunde! Cred că trageți și dumneavoastră concluziile la cine mă refer și ce vreau să spun.