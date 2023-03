Florin Talpan, atac devastator la generalii care conduc CSA Steaua: „Nu mă pot subordona unor oameni incompetenți!”. De ce nesocotește ordinele șefilor. Video Exclusiv

Florin Talpan a fost protagonistul unui dialog incendiar Locotenent-coloneul n-a , ci și pe proprii șefi de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Florin Talpan dă de pământ cu șefii de la CSA Steaua: „I-am lăsat să facă, să văd ce îi duce capul să facă și nu au făcut”

Florin Talpan susține că are rezolvarea problemei în ceea ce privește posibilitatea echipei de fotbal de a promova în SuperLiga. Juristul CSA Steaua se vaită însă că nu este susținut de Ministerul Apărării Naționale și e convins că doar din cauza incompetenței unor persoane din conducerea clubului, fotbaliștii lui Daniel Oprița nu evoluează acum în primul eșalon.

„Nu sunt plătit foarte bine. Nu vreau să revin la aceste probleme, dar sper ca cei din conducerea MApN să vadă că eu îmi fac treaba acolo, că am pus foarte mult suflet, că datorită mie am adus în inime suporterilor bucuria și ar trebui să mă respecte mai mult.

Nu mă pot subordona unor oameni care sunt incompetenți. Niciodată eu nu mai accept lucrul ăsta. CSA ar merge mult mai bine dacă s-ar subordona direct ministrului Apărării, așa cum s-a întâmplat până în 2002 când am venit eu la CSA Steaua. Nu prin diverși secretari de stat, alte persoane care doresc răul CSA Steaua. Înainte funcția de comandant la CSA Steaua era de general. Una e să fii general, să ai o anumită prestanță.

Eu mi-am dorit acea funcție la un momentdat și vreau ca echipa de fotbal să promoveze cât mai repede. Dar nu vreau să dau din știința mea, să îi ajut pe unii oameni care nu merită și ei să stea cu funcțiile și eu să fiu bătaia lor de joc. Nu mai accept lucrul ăsta. Am demonstrat că îmi fac treaba, că știu meserie.

Când ministrul Apărării mă va aprecia la adevărata valoare și vor termina cu sancțiunile împotriva mea, luarea banilor din salariu, neacordarea drepturilor profesiei de consilier juridic și a stautului acestei profesii, când se vor comporta cum trebuie, atunci vor avea numai de câștigat de pe urma mea. I-am lăsat să facă, să văd ce îi duce capul să facă și nu au făcut. La ora actuală, CSA Steaua stă în baza acea vis-a-vis de cimitirul Ghencea. Eu daca eram comandantul clubului, mutam clubul la stadion. Acolo era frumos, acolo erau toate condițiile. De ce trebuie să stăm noi atât de departe?

Asist neputincios că mulți din conducerea Armatei dau ordine și la stadion la ora actuală sunt angajate vreo sută de persoane. De ce sunt angajate aceste persoane? Să vă spun o chestie care mă doare, mă doare și o spun public. Biroul marketing și relații publice la Steaua are cinci angajați. La stadion s-a mai făcut un stadion de relații publice de cinci persoane care nu au nicio subordonare. Acum o lună de zile vine o decizie din partea MApN și spune ‘băi noi mai avem nevoie de oameni, hai să mai detașăm un ofițer de la Universitatea Națională de Apărare la biroul marketing și relații publice.

E inadmisibil! Se desființează unități, îi trimit la Steaua. Ba juriști, ba nu știu ce. Nu stăpânesc fenomenul! Nu mai accept! Spun lucrurile astea în speranța că domnul ministru aude și pune stop mârșeviilor ăstora. Secretarii de stat care vin acolo, vin și tot impun. Fă aia, fă aia.

(n.r. – cu domnul ministru ați discutat?) Nu am discutat. Eu vreau să discut, dar dacă nu mă cheamă să discut cu dumnealui? Cum pot să vorbesc?. Să fiu comandat al CSA Steaua și știu ce trebuie făcut! Nu pot să le mai dau mură în gură la unii să se laude cu munca mea. Răbdarea mea are o limită. Eu voiam să fac multe la clubul ăla. La Steaua trebuie făcută o curățenie generală. Sunt prea mulți angajați se calcă pe picioare. Frate, cunoști meserie, rămâi la Steaua, nu cunoști, ai plecat”, a tunat Florin Talpan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Îmi doresc gradul de general, am toate cursurile la zi”

„Eu aș îndeplini condițiile de pensionare. Mai stau că vreau să fac din clubul ăsta ceva mai mult. Îmi doresc gradul de general, am toate cursurile la zi. Aștept ca cei din conducerea Armatei și a statului român să vadă că muncesc și am rezultate față de colonei care au fost avansați generali și nu au făcut mai nimic pentru țara asta.

Am fost în Bosnia, în Afghanistan, am venit cu aprecieri super ok. Ce trebuie să mai fac? Am avut rezultate la CSA Steaua. Eu cred că ei încearcă îndepărtarea mea că mi-au și spus la un momentdat ‘Nu vrei tu să te duci pe nu știu unde?’ Dar de ce să mă duc frate? Eu aici cunosc activitatea asta. De 22 de ani mă lupt pentru Steaua. De ce să mă duc? Știți ce urmăresc? să plec, să se piardă urmele, ca să nu mai plătească acel prejudiciu. Persoana care mi-a spus acest lucru e comandantul clubului! Ce concluzii trageți dumneavoastră? Vi se pare ok?”, a adăugat juristul CSA Steaua.

VEZI VIDEO MAI JOS

Florin Talpan: „Pe mine mă doare sufletul!”

„Eu d-aia la Steaua nu sunt iubit, pentru că spun lucrurilor pe nume. Eu când am spus nu semnăm contracul X nu semnăm. Dacă spun trebuie să facem asta și conducerea CSA nu o face, Talpan tot o face pentru că el vrea să câștige dosarele din instanță. Ordinile șefilor trebuie să fie legale și în cunoștință de cauză. Dacă Talpan e mai competent decât ceilalți care sunt peste el, să se pună în genunchi în fața lor?

Cine vrea să facă treabă la Steaua mă va pune unde trebuie. Pe mine mă doare sufletul să trec prin față la Spitalul Militar, pe lângă baza aia din Plevnei și să o văd fărămițată. De ce nu s-a făcut o sală de sport acolo? O sală de handbal? Jucăm handbal pe la Apolo, pe la Chiajna. Din banii de chirie dați la aceste săli ne făceam o sală cochetă frumoasă cum are Dinamo, cum are Rapid”.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Ștefan Bichir m-a mințit”

Talpan a pus tunurile și pe Ștefan Bichir, comandatul Clubului Sportiv al Armatei Steaua: „În momentul în care a fost numit, domnul Bichir interimar mi-a promis că ma va face director juridic sau că mă va face locțiitor. Au trecut doi ani de zile, m-a mințit. Când un șef mă minte, nu mai stă cu mine la masă. Eu nu accept lucrul acesta. D-aia a fost liniște și a rezistat atât. Că Talpan a fost prost și a stat după promisiunile lui. N-a făcut nimic, ba din contră.

Au fost 2-3 sute de petiții ale suporterilor Steaua către ministrul Apărării că FCSB ne fură identitatea, că vor să joace pe Ghencea. Conducerea Armatei împreună cu un alt colonel le-a dat asigurări că totul e în regulă și eu n-aș fi cerut niciodată funcția de locțiilor. Mă minte în față. Când un comandant mă minte, nu poate să mai discute cu mine! A fost o solicitare în scris, vă arăt, vă trimit raportul!”, a conchis Talpan.

VEZI MAI JOS ÎNTREG DIALOGUL INCENDIAR CU FLORIN TALPAN

Cadou de început de primăvară! Fanatik SuperLiga, emisiunea exclusivităților din fotbalul românesc, poate fi urmărită începând din această săptămână în fiecare zi de luni până vineri. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .