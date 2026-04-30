Florin Talpan, atac devastator la ministrul Radu Miruţă: „Nu îi e ruşine?” I-a închis telefonul în nas lui Rizea: „Vă urăsc!”

ADVERTISEMENT

Miercuri, 1 aprilie 2026, Curtea Constituțională a României a pronunțat o decizie importantă în dosarul privind marca Steaua. Judecătorii CCR au respins cererea formulată de FCSB, prin care clubul solicita suspendarea hotărârii ce îi interzice folosirea mărcii Steaua. În urma acestei decizii favorabile, . Ministrul Apărării nu a băgat în seamă cererea, astfel că juristul de la CSA Steaua a avut o reacție surprinzătoare.

Florin Talpan, atac devastator la ministrul Radu Miruţă

Florin Talpan nu a trecut cu vederea faptul că nu a fost primit în audiență de către ministrul Apărării. În urma acestui lucru, juristul de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua s-a arătat dezamăgit că nu a fost băgat în seamă, în contextul celor făcute pentru secția de fotbal. Talpan și-a cerut drepturile și a adus acuzații dure la adresa lui Radu Miruță.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu eram eu, ce situație mai rezolva el? Nici nu mă primește în audiență și sunt în continuare sancționat. Este singurul, alături de Eduard Danilof, care poate candida la concursul pentru funcția de comandant. Sunt singurii oameni din clubul Steaua care sunt colonei plini. Ăsta e ministru? Știe ce probleme sunt și nu face nimic. Sunt foarte dezamăgit și îmi pare rău pentru ce am făcut pentru statul român. Statul român nu mă merită. O să facă pași greșiți. Trebuia să mă cheme să vorbim.

Miruță face conferință de presă și spune că s-au dat nu știu câți bani pe traduceri. Păi 19.000 de lei împărțiți la 5 euro cât vin? Câteva mii de euro. Păi el nu știe că o hotărâre, să o traduc și să o legalizez, în luna decembrie, pe care am trimis-o la FIFA și UEFA, avea 80 de pagini și am dat 1.800 de euro? S-au cheltuit 7-8.000 de euro în 5 ani. Păi nu îi e rușine? Cum să facă așa ceva?!”, a declarat Florin Talpan la .

ADVERTISEMENT

Florin Talpan, comportament surprinzător în direct

Aflat în direct, Florin Talpan a avut o schimbare bruscă de comportament. Dacă inițial s-a arătat deschis dialogului cu gazda emisiunii, fostul deputat Cristian Rizea, ulterior a afirmat că intervenția telefonică îi afectează poziția la muncă, astfel că a închis apelul, însă nu înainte de a-i transmite lui Rizea că „îl urăște”.

ADVERTISEMENT

„Deci chiar m-a dezamăgit total. De aici am tras concluzia că el nu știe cum să mă frâneze sau să facă în așa fel încât să… Nu vreau să mai vorbesc, că mă trezesc cu alte necazuri. Nu mai spun nimic, că îmi faceți probleme la serviciu. Eu mi-am dat bani din buzunar și sunt sancționat, sunt amărât, vai de capul meu. Ce vreți, să mă omorâți? M-ați băgat în direct și chiar vă urăsc!”, a mai spus Florin Talpan, înainte să închidă telefonul.