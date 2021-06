Florin Talpan, atac la conducătorii lui CSA Steaua: ”Unii câștigă mii de euro pe munca altora”

Juristul ”militarilor” a reamintit într-un mesaj postat pe Facebook că anumite persoane din conducerea secției de fotbal câștigă mii de euro lunar, pentru că el a făcut posibilă reactivarea echipei.

, managerul celor de la CSA Steaua. Florin Talpan consideră că promovarea echipei în eșalonul secund i se datorează lui.

Forin Talpan: ”Promovarea e munca mea nu a celor care câștigă mii de euro”

Personaj controversat, dar extrem de bătăios atunci când vine vorba despre echipa de fotbal a CSA Steaua, Florin Talpan este recunoscut pentru lupta pe care o duce în instanțe cu finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, privind identitatea pe care cele două echipe o revendică.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare juristul CSA a reamintit că este plătit cu o sumă nejustificat de mare de clubul ”militar” și nu a ezitat să-și asume meritele promovării roș-albaștrilor în Liga 2.

”Visul meu aproape că s-a realizat! Până în liga I mai este doar un pas! Felicitări celor care au depus alături de mine eforturi pentru ca această echipă să promoveze și nicidecum celor care câștiga mii de euro pe munca altora!

Victoria de azi (duminică, 30 mai – n.r.) este o parte din rezultatul muncii mele de ani de zile! În anul 2014 am început să întreprind demersurile necesare pentru reactivarea secției de fotbal, în vederea continuării tradițiilor glorioase ale acestei secții!

Cu toate că am avut și încă am multe piedici, munca mea a dat rezultate (contestația de la AMFB din anul 2018 când am luptat pentru echipă, demersurile de anul trecut de la FRF pentru ca Steaua să fie declarată câștigătoarea ligii a IV-a, de fiecare dată împotriva mea fiind depuse plângeri ca să fiu sancționat)”, a postat Talpan, pe Facebook.

Florin Talpan spune că nici măcar nu știe cum arată noul stadion Steaua

Noua bijuterie din Complexul Sportiv Ghencea, arena de 30.000 de locuri ridicată pe locul vechiului stadion, nu a găzduit până în aceste moment nici un eveniment sportiv.

Singurele acțiuni pe noul stadion al Stelei au fost câteva întâlniri între actualii conducători ai echipei, reprezentanți ai CSA Steaua și alte personalități din fotbal.

Juristul Florin Talpan este extrem de supărat că nu a fost invitat să viziteze arena, despre care spune că nici măcar nu știe cum arată.

”Deși eram primul care meritam să pun piciorul pe stadionul Steaua, acest lucru nu s-a întâmplat! Nu știu cum arată acest stadion!

În schimb personaje controversate, se fotografiază cu mândrie pe stadion, își pun poze pe Facebook și câștigă peste patru mii de euro pe lună pentru că așa vrea domnul Hîncu (Mădălin Hîncu, comandantul CSA Steaua – n.r.)”, spunea Forin Talpan în urmă cu două luni.