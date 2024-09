Florin Talpan contraatacă! L-a dat pe Gigi Becali din nou în judecată. Exclusiv

Florin Talpan continuă atacurile la adresa lui Gigi Becali și a FCSB-ului. FANATIK a aflat că juristul celor de la Steaua București a deschis un nou front în instanță.

Florin Talpan, încă o lovitură pentru Gigi Becali

FANATIK a aflat că Florin Talpan a decis să îl acționeze în judecată pe Gigi Becali. Cei doi au mai avut ciocniri în instanță. Colonelul de justiție al clubului Steaua București a mers în instanță după ce patronul FCSB ar fi făcut declarații jignioare și defăimătoare la adresa sa.

Astfel, juristul „militarilor” l-a acționat în judecată pe Gigi Becali pentru calomnie: „acțiune în răspundere delictuală”. Procesul se va judeca la Tribunalul Ilfov pe data de 20 octombrie.

. Patronul FCSB-ului a încercat să îl imite în mai multe rânduri la televizor și i-a adresat cuvinte defăimătoare. Ultima oară s-a întâmplat în februarie 2024.

Florin Talpan nu e luat în serios de Gigi Becali: „El, săracul e un fel de delectare a judecătorilor”

Gigi Becali nu ia în serios demersurile întreprinse de Florin Talpan și : „El, săracul e un fel delectare a judecătorilor, că ei toată ziua judecă, fac și obosesc. Mai apare Talpan, mai se delectează și ei. E caterincă mare: ‘Uitați, domnule judecător!’.

Am fost o dată acolo în sală și nu mai puteam de râs. Judecătorul mi-a zis: ‘Domnule Becali, terminați!’. Bă, nu mai puteam să mă abțin, am ieșit afară. ‘Uitați, domnule judecător cum batjocorește!’. Eu nu batjocoream, leșinam de râs.

‘A furat, apărați Armata, domnule judecător! (n.r.râde)’. Am ieșit din sală că nu mai puteam să mă abțin. Cum deschidea gura el, cum mă bufnea râsul pe mine. Și atunci am zis că dacă mai deschide ăsta gura și leșin de râs mai bine ies din sală. Și am ieșit”.

Juristul clubului Steaua a mai câștigat 25.000 de euro de la Gigi Becali în 2018 într-un proces de calomnie

Florin Talpan l-a mai dat în judecată pe Gigi Becali pentru calomnie și a primit în 2018 suma de 25.000 de euro. Patronul FCSB-ului a câștigat la apel: „Să dea banii, sunt banii mei, i-am dat și, acum, să mi-i dea înapoi.

Ce să facem? Are el ceva proprietăți, o casă are, să o vândă! Să vezi acum ce o să fie la gura lui, că judecătorii sunt cum sunt, că au făcut, că eu dres. Ce să fac, sunt banii mei și-i vreau înapoi”. Juristul însă cheltuise banii după ce își acoperise un credit.

„Pe Talpan îl iau și îl duc la oi! Habar nu are de nicio lege, nu știe de capul lui nimic. Băi, nenorociților, lăsați țara să respire, comuniștilor, oameni de nimic! De ce să cheltuiți bani de la bugetul țării? Ei vor să mă distrugă”, a fost declarația pentru care Talpan l-a târât prin instanțe pe Gigi Becali.