Florin Talpan, devastator cu FCSB și Ilie Năstase! S-a enervat pe echipa lui Gigi Becali și l-a pus la punct pe fostul mare tenismen: „Să ia taxiul după petreceri. Știe el de ce!”

Florin Talpan a lansat un atac devastator la adresa celor de la FCSB, după ce echipa finanțată de Gigi Becali a devenit campioană. Juristul CSA Steaua . Mai mult decât atât, Florin Talpan s-a luat și de Ilie Năstase. Fostul mare tenismen, îmbrăcat în uniformă militară, .

Florin Talpan, devastator cu FCSB și Ilie Năstase! S-a enervat pe echipa lui Gigi Becali și l-a pus la punct pe fostul mare tenismen

Florin Talpan a anunțat că face tot posibilul pentru ca FCSB să nu mai emită pretenții la palmaresul, numele și marca „Steaua București”. De asemenea, juristul CSA Steaua, care a adus numeroase victorii în instanță în contul „militarilor”, în războiul cu FCSB, i-a răspuns dur lui Ilie Năstase.

Îmbrăcat în uniformă militară, „Nasty” a fost cel care a oferit trofeul de campioană echipei lui Gigi Becali. Totodată, . „Aşa cum am promis, voi apăra drepturile clubului până când această ‘căpuşă’ numită fcsb nu vă mai atenta la palmaresul, numele şi marca Steaua Bucureşti.

Pentru că am fost foarte ocupat cu alte dosare şi nu numai, nu am putut răspunde întrebărilor jurnaliştilor cu privire la afirmaţiile lui Ilie Năstase la adresa mea. Precizez acum că părerea acestuia despre mine nu are importanţă,cu atât mai mult cu cât acesta nu este ofiţer de carieră!

„Nu am fost niciodată subordonatul lui Ilie Năstase și nu voi fi niciodată. Să ia taxiul după petreceri. Știe el de ce!”

Eu nu am fost niciodată subordonatul lui şi nu voi fi niciodată! Toată lumea ştie că acesta nu a respectat legea, fiind condamnat penal la pedeapsa de 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare şi amânare a executării acesteia pentru că a condus băut, şi din păcate continuă să nu o respecte atunci când, îmbrăcat în uniformă militară susţine că fcsb este Steaua, deşi cunoaşte foarte bine pronunţarea instanţelor române în legătură cu acest aspect!

Ar fi de preferat că de acum încolo, să ia taxiul după petreceri! Ştie el de ce! Seară bună tuturor!”, a scris Florin Talpan într-un mesaj pe care l-a postat pe pagina personală de Facebook. De asemenea, Florin Talpan a vorbit și despre .

Curtea de Apel a respins cerea conexă a FCSB privind dreptul de a utiliza palmaresul din perioada 2003-2017 a Stelei București. Florin Talpan rămâne rezervat și așteaptă ca CSA Steaua să comunice motivarea hotărârii.

„Sunt mândru de realizările mele. Am muncit foarte mult”

”Având în vedere zecile de mesaje şi de apeluri telefonice primite azi de la suporterii stelişti şi de la jurnalişti cu privire la motivarea hotărârii pronunţate în dosarul nr. 489513/2017*, având că obiect acţiune în constatare palmares, vă aduc la cunoştinţă faptul că până acum, motivarea hotărârii nu a fost comunicată Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti.

Sunt foarte curios în baza căror dispoziţii legale, unii jurnalişti află înainte de părţile din dosar motivarea hotărârii! Voi formula o adresă Preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti să ni se spună cum este posibil acest lucru!

Când voi primi hotărârea redactată, o voi analiza şi vă voi prezenta pe larg hotărârea. Am muncit foarte mult pentru câştigarea acestui dosar şi sunt mândru de realizările mele!”, a mai scris Florin Talpan pe Facebook.