Florin Talpan, dezlănțuit după ce nu a fost premiat la gala clubului Steaua! Acuzații grave: „Nu au ce să mai caute în funcții!”

Clubul Sportiv al Armatei Steaua și-a premiat în acest weekend sportivii și colaboratorii în cadrul Galei Sportivilor. Deși evenimentul a reunit mai multe nume importante din cadrul clubului, Florin Talpan, juristul Stelei, nu a fost inclus pe lista premianților.

Florin Talpan, uitat la Gala Sportivilor CSA Steaua

Florin Talpan este de părere că, având în vedere eforturile pe care le-a depus în ultimul an pentru a câștiga mai multe procese în instanță, ar fi meritat și el o distincție în cadrul evenimentului. În plus, juristul clubului consideră că mai mulți oficiali ar trebui să își dea demisia în urma rezultatelor dezamăgitoare.

De asemenea, Florin Talpan a vorbit și despre dorințele sale pentru anul ce urmează. speră să aibă cel puțin la fel de mult succes în instanță și își dorește ca, într-un final, echipa de fotbal, care în acest moment este blocată în Liga a doua, să primească drept de promovare.

Domnule Talpan, în cadrul galei clubului Steaua au fost oferite premii nu doar sportivilor. Considerați că meritați și dumneavoastră să primiți o distincție?

– Vă dați seama că meritam pe deplin să primesc măcar o plachetă și o distincție din partea conducerii Clubului Sportiv al Armatei Steaua și a Ministerului Apărării Naționale. Știți foarte bine că eu în acest an am câștigat și două dosare foarte relevante pentru acest club și mă refer la palmares și la marcă.

Au fost niște dosare extrem de importante pentru istoria clubului și pentru tot ce înseamnă Steaua. Însă uite că nu știu să aprecieze cei din conducerea clubului și nici a ministerului. Văd că au alte priorități și promovează echipa de fotbal care e pe locul 8 în acest moment.

Cereți și niște demisii?

– Da, bineînțeles. Eu am făcut deja un memoriu la Președintele României, Nicușor Dan, cât și la prin care am semnalat toate neregulile de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Problema este că aceste memorii însoțite de documentele relevante au fost redirecționate către șeful Corpului de Control al ministrului Apărării, adică au fost pasate mai departe la un domn general Antip.

Florin Talpan, atac dur la adresa conducerii MApN

Ce aveți să îi reproșați?

– El a mai fost în echipa de control și a mușamalizat toate neregulile de la Steaua. Atunci era colonel, iar acum ca general a fost din trimis în control. Ce să înțeleg de aici? Din septembrie și până la finalul lunii decembrie nu s-a întâmplat absolut nimic, nu am primit niciun rezultat.

Ați încercat să discutați cu noul comandant legat de acel spor pentru lucrări de excepție care v-a fost tăiat de atâta timp?

– Eu în continuare nu îl primesc pentru că așa vor ei. Ba din contră, încearcă să îmi găsească mereu tot felul de motive cei de la Corpul de Control numai ca să iasă ei bine. Având în vedere că a trecut atât de mult timp, ei nu și-au făcut treaba.

Vreau de asemenea să informez opinia publică de faptul că s-a pierdut o bază foarte importantă din patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei Steaua și nimeni nu vrea să vadă acest lucru. Prin urmare, îi cer demisia generalului Antip, șeful Corpului de la Control al MApN. Ei primesc sporuri și îi las pe ei să conste ce s-a întâmplat.

Florin Talpan îl pune la punct și pe George Boroi, Secretarul General al COSR

Mai sunt alte lucruri care vă mai nemulțumesc la Steaua?

– La sumele de bani care s-au investit la club eu consider că performanțele sunt foarte mici. Chiar nu sunt niște performanțe atât de notabile nici măcar la sporturile individuale, raportat la cât s-a investit.

V-au deranjat și declarațiile fostului comandant al clubului Steaua, George Boroi…

– Am văzut că a spus că a venit acasă. Cât a fost la Steaua m-a ținut în șah și a făcut în așa fel încât să tragă de timp ca eu să nu pot să fac toate demersurile pentru procesele împotriva FCSB-ului și eu cred că este responsabil și vinovat că s-a întârziat totul atâția ani.

Cadoul pe care și-l dorește colonelul de justiție al Stelei cel mai mult de Crăciun

Ce dorințe aveți în 2026? Aduce Moș Crăciun încă o victorie în instanță în procesul pentru prejudiciu?

– Cu siguranță! Mă voi lupta cu toate forțele pentru acest lucru. Dacă voi avea liniște, dacă voi fi apreciat și dacă voi primi acest spor pentru lucrări de excepție pe care mulți dintre cei prezenți, printre care și generali sunt de părere că îl merit cu prisosință. Repet, cei de la conducere însă nu văd asta. Nu mă lasă nici măcar să intru pe stadion, parcă vreau să intru la sediul Uniunii Europene. Și acolo se intră mai ușor. Nu se poate decât cu niște cartele.

Care este relația dumneavoastră cu Eduard Danilof, comandatul clubului Steaua?

– Am avut o discuție mai aprinsă și chiar nu am vrut să particip la această gală de final de an. S-a supărat pe mine pentru că i-am spus că nu primesc ceea ce merit, adică acel spor. Cine are rezultate nu trebuie să aibă și niște recompense pentru munca prestată? Vreau să îi spun domnului Danilof că eu am lucrat foarte mult pentru brandul Steaua. Dânsul a anulat o licitație pentru că nu a câștigat cine trebuie.

A fost prezent la acest eveniment și generalul Roșu și cred că a venit momentul ca cei care se ocupă de destinele Stelei să fie trași la răspundere. S-au cheltuit foarte mulți bani și Secretarul de Stat Bachide și-a bătut joc de mine și nu m-a apreciat niciodată. Cred că a aflat că voi fi prezent și nici nu a vrut să riște să dea ochii cu mine. Cred că le-am stat la toți în gât! Sper ca domnul Danilof să își revizuiască atitudinea, să nu se mai implice în treburi care îl depășesc și să mă respecte pentru că eu am avut rezultate.

Doriți să mai faceți alte comentarii?

– Mi se pare inacceptabil ca eu care am obținut astfel de rezultate să nu primesc sporul de 50% în condițiile în care și bucătarul de la stadionul Steaua îl primește! Este ceva inadmisibil! În plus, acum ceva timp a fost adusă la Clubul Sportiv al Armatei Steaua o doamnă maior care nu se omora deloc cu munca. S-a pensionat anul trecut la intervenția lui Bachide, Secretarul de Stat, prin cineva de la Ministerul Transporturilor.

Astfel s-a făcut ca această persoană să primească sporul de 50%. Deci eu muncesc enorm și uitați și dumneavoastră cum se dă acest spor. Să își dea demisia acest Bachide! Și el și generalul Roșu și așa mai departe. Ei nu au ce să mai caute în aceste funcții!