Florin Talpan dezvăluie adevărul despre plecarea lui David Popovici de la CSA Steaua la Dinamo: „De ce nu se spun lucrurilor pe nume?”

Florin Talpan a rupt tăcerea în legătură cu plecarea lui David Popovici (20 de ani) de la CSA Steaua la CS Dinamo. Juristul „militarilor” susțină că banii n-au fost singurul motiv pentru care „Racheta din România” a ajuns în „Ștefan cel Mare”.

în urmă cu patru ani, după Jocurile Olimpice de la Tokyo. A fost o adevărată lovitură pentru clubul din Ghencea, având în vedere că, la Paris 2024, „Rechinul” a devenit campion olimpic.

Se pare că partea financiară (n.r. – CSA n-ar fi dorit să îi ofere lui David Popovici un salariu lunar de 8000 de euro) nu a fost singura care a contat în decizia înotătorului de a „trăda” Steaua. Juristul „militarilor”, Florin Talpan, a venit cu o variantă nouă: Popovici a plecat de la Steaua, deoarece bazinul din Ghencea nu era la dimensiuni olimpice.

„De ce nu au rezultate la handbal, la niciun sport? La polo, știți cât m-am luptat ca bazinul din Complexul Sportiv Ghencea să fie olimpic, pentru câțiva centimetri?

De ce nu l-au făcut mai mare? Că ăsta a fost motivul pentru care David Popovici a plecat la Dinamo. De ce nu se spun lucrurilor pe nume?!”, a declarat Florin Talpan, conform

Dinamo n-are de gând să îl piardă la rândul ei pe David Popovici și i-a prelungit contractul campionului olimpic la 200 metri liber. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

Contractul iniţial era scadent după Jocurile Olimpice din 2024, însă cele două părţi au ales să meargă împreună pentru încă un ciclu olimpic. Următoarea ediție a JO este în Statele Unite ale Americii, la Los Angeles.

Mulțumesc. A trecut ceva vreme de la ultimul concurs. Abia ieri m-am întors dintr-un cantonament. Mulțumesc pentru premiu. Aș vrea să profit de ocazie. Nu în multe zile pe an avem șansa să îi avem pe cei mai influenți oameni ai sportului sub același acoperiș. Aș vrea să vorbesc puțin despre înot. Aș dori să vă sugerez ultimul documentar al celor de la România te Iubesc. Este un documentar în care se discută mult despre starea sportului din România. Cred că ar fi foarte interesant pentru toată lumea. E tare să câștigi, dar mereu când am pierdut am învățat extrem de multe. Nici eu nu voi câștiga întotdeauna. Vreau să îi inspir pe cei tineri” – David Popovici, sportivul anului 2024 la Gala Sportului Românesc