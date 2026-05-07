Florin Talpan, exploziv la 40 de ani de la Sevilla: „Fără mine, acum s-ar fi celebrat ziua FCSB. Este meritul sportivilor din 86 și al muncii mele”

Vineri, 7 mai 2026, la 40 de ani de când Steaua București triumfa la Sevilla în Cupa Campionilor Europeni, va avea loc un eveniment pe Ghencea în cinstea legendelor generației 86. Florin Talpan a transmis un mesaj exploziv pe rețelele de socializare, în care și-a atribuit un mare merit pentru acest moment.

Florin Talpan, juristul celor de la Steaua București, care a militat pentru obținerea mărcii și a palmaresului, a avut un mesaj categoric pe rețelele de socializare în ziua în care se împlinesc 40 de ani de la victoria roș-albaștrilor în fața Barcelonei în finala Cupei Campionilor Europeni.

Cu această ocazie, la meciul Steaua – Sepsi, s-a organizat un eveniment în cinstea legendelor roș-albastre, Florin Talpan și-a atribuit un mare merit pentru organizarea acestui eveniment „Astăzi, 7 mai 2026, aniversăm 40 de ani de la victoria de la Sevilla, datorită rezultatelor excepționale ale sportivilor din 1986, dar și muncii mele începute în anul 2004, când am făcut singur opoziție la marca lui Becali și am înregistrat pe banii mei marca Steaua București. Prin muncă asiduă, continuă și profesionistă, dusă ani la rând în instanțe, am contribuit decisiv la câștigarea mărcii, numelui și palmaresului Clubului Sportiv al Armatei Steaua București și la câștigarea zecilor de procese intentate de FCSB împotriva clubului și a statului român, în încercarea de a ne fura identitatea.

Fără să mă laud, spun doar adevărul: fără mine, această victorie din anul 1986 nu ar fi fost celebrată astăzi de Clubul Sportiv al Armatei STEAUA, iar acum s-ar fi celebrat „ziua FCSB”. Celor care se laudă astăzi cu rezultatele muncii mele, celor care mă hărțuiesc să renunț, celor care mă sancționează de fiecare dată când câștig un dosar pentru statul român și nu pentru mine, ar trebui să le fie rușine! Ei știu foarte bine cine sunt, ce am realizat prin munca mea! Opinia publică și suporterii știu, la rândul lor, numele acestor persoane!

Ar trebui să le fie rușine deoarece urmăresc doar capital electoral, în timp ce sunt cu bagajele la ușă, dar încă trag nădejde să rămână și să se folosească de munca mea fără a îmi recunoaște meritele! Iar cei care astăzi se laudă cu rezultatele muncii și luptei mele nu ar trebui să uite cine a dus această luptă singur, într-o perioadă în care nimeni nu a avut curajul să o facă. Istoria nu poate fi ștearsă, iar adevărul nu poate fi ascuns doar pentru ca ei, nu au curajul să o recunoască! Eu am ales să lupt pentru identitatea, onoarea și continuitatea Steaua București, indiferent de presiuni, amenințări sau interesele celor care au încercat să profite de această muncă”, a transmis Florin Talpan pe Facebook.

Meciul dintre Steaua și Sepsi de joi, 7 mai, este evenimentul perfect pentru a sărbători patru decenii de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. În ciuda acestui fapt, stadionul din Ghencea nu a fost plin, ci doar 10-11 mii de fani au fost prezenți la partidă, însă atmosfera a fost una senzațională, iar evenimentul a fost organizat profesionist.

Acest fapt se datorează și scindării fanilor între cele două entități, CSA Steaua și FCSB. Deși instanța a atribuit marca și palmaresul echipei din Liga a II-a, mulți suporteri au rămas alături de formația patronată de Gigi Becali, care a purtat numele de Steaua între anii 2003 și 2017.