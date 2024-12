Florin Talpan, gest disperat după ce a pierdut procesul cu Gigi Becali. Juristul clubului Steaua cere donații de la suporteri: „Am fost sancționat, hărțuit, amenințat, huiduit”

Florin Talpan a pierdut procesul cu Gigi Becali, . Juristul clubului Steaua a rupt tăcerea și a făcut acuzații extrem de grave.

Florin Talpan, apel public după ce a pierdut procesul cu Gigi Becali: „Nu este Steaua, iubeste doar banii”

Florin Talpan a publicat un amplu comunicat în care își arată nemulțumirea față de decizia instanței: „Începând cu anul 2014, Becali m-a jignit și m-a insultat în mod continuu, deoarece am reușit să recuperez și să apăr pentru statul român marca Steaua, numele Steaua și palmaresul echipei de fotbal a acestui mare club.

Becali nu iubește Steaua. Nu iubește poporul român și nici suporterii, fie că sunt ei fcsb-iști sau steliști. El iubește doar banii și iubește să facă bani pe ‘spinarea’ statului român folosind istoria Clubului Sportiv al Armatei Steaua București”.

la adresa marelui său adversar: „Ani de zile, Becali și FCSB au parazitat statul român, Clubul Steaua și mai ales echipa de fotbal a Clubului Steaua, totul cu acordul unor oameni foarte bine poziționați.

Becali a primit milioane de euro de la UEFA, pentru folosirea abuzivă a identității Stelei București, o înșelătorie despre care foarte puțini vorbesc în România. De ce nu lasă Becali Steaua în pace? Pentru că știe foarte bine că, fără identitatea Stelei, fără marcă, nume și palmares, echipa lui, FCSB, nu reprezintă nimic. Este o echipă anonimă”.

Florin Talpan, acuzații grave la adresa lui Gigi Becali: „Se închină la icoane, dar de fapt săvârșește activități ilegale”

Și Florin Talpan nu s-a oprit aici: „Becali pretinde că e un om credincios, merge la muntele Athos, se închină la icoane, dar de fapt săvârșește activități ilegale, începând cu furtul imaginii Clubului Steaua, a mărcii, a numelui și al palmaresului clubului Steaua București și mergând până la formularea cu rea credință în mod repetat, a acțiunilor în instanță împotriva clubului Steaua.

Becali afirmă public că nu îl interesează decizia instanțelor dar caută mereu să facă rău Clubului Steaua, statului român, să ne fure identitatea, să anuleze marca Steaua, formulează apeluri, recursuri, contestații în anulare, acțiuni la EUIPO, angajează avocați pe care îi plătește cu zeci de mii de euro. Își permite să dea acești bani, pe care i-a câștigat de pe spinarea statului român și a poporului român. Și în continuare speră să câștige și mai mult.

Florin Talpan a declanșat lupta împotriva sistemului: „Judecători pentru care legea nu există”

Florin Talpan inițial a câștigat procesul împotriva lui Gigi Becali, însă decizia a fost întoarsă în ultimă instanță, spre surprinderea juristului: „Deși Curtea de Apel București a stabilit valoarea sumei de reparație pentru prejudiciile suferite de subsemnatul la suma de 30.000 de euro, prin raportarea la drepturi nepatrimoniale încălcate, la distrugerea imaginii mele atât la nivel public, cât și privat, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Nestor Ioana Beatrice, Aurelia Rusu și Văleanu Cristina – Petronela, au casat în mod nelegal această hotărâre, nerespectând dispoziții legale exprese.

Ulterior, în rejudecare, culmea, pe baza acelorași probe în care mi s-a acordat valoarea prejudiciului de 30.000 de euro, judecătorii Curții de Apel București, Glodeanu Mihaela și Popa Aneta Elena, contrar celor dispuse de colegii lor de la Curtea de Apel București, mi-au dat o valoare de reparație de doar 5000 de euro, pentru tot prejudiciul suferit, considerând limbajul vulgar și faptele lui Becali de mică gravitate.



5000 de euro a primit o casnică ce a fost înjurată o singură dată pe Facebook, de către amanta soțului său. 5000 euro reprezintă o pedeapsă insignifiantă pentru prejudiciile pe care mi le-a produs Becali, prejudicii care se întind pe o perioadă de 10 ani de zile. Iar asta îmi arată că în sistemul nostru judiciar există judecători pentru care legea nu există și pentru care simpatiile pentru persoane precum Becalii țin loc de lege”.

Florin Talpan îi arată cu degetul pe cei care au luat decizia: „Judecători ca Lavinia Curelea, Lavinia Dascălu și Adina Nicolae, de la ÎCCJ, nu trebuie să mai judece, acestea săvârșind grave abateri disciplinare, exercitând funcția cu rea-credință și/sau gravă neglijență. Judecători ca Tremura Mirel – Cristian, de la judecătoria Dorohoi, sunt exemple și mai triste ale sistemului judiciar românesc”.

Florin Talpan susține că avocata lui Gigi Becali a încălcat legea: „A săvârșit infracțiunea de fals și uz de fals în înscrisuri”

Juristul CSA Steaua București a lansat apoi acuzații extrem de grave la adresa celei care l-a reprezentant în instanță pe patronul FCSB: „Acest judecător a admis cererea lui Becali de întoarcere a executării silite, deși avocata sa, Simona Neagu, nu avea delegație valabilă în dosar, deși nu avea contract de asistență juridică și deși aceasta a săvârșit infracțiunea de fals și uz de fals în înscrisuri, semnând chiar ea, în numele lui Becali. Acest judecător a admis cererea de întoarcere a executării silite, deși la dosar nu exista titlu sau hotărâre în acest sens, deci în mod total abuziv, prin nerespectarea legii.

În apel, la tribunalul Botoșani, judecătorii Ceica Liviu și Bicu Ilie nu s-au pronunțat și nu au pus în discuție cererea de înscriere în fals împotriva acelorași infracțiuni de fals și uz de fals ale avocatei lui Becali și, deși la dosarul cauzei nu exista titlul în baza căruia să se admită cererea de întoarcere a executării silite, nerespectând principii de bază de drept, au respins apelul subsemnatului.

Pentru că nu se poate pune în discuție necunoașterea dispozițiilor legale de către judecătorii numiți mai sus, presupun că acești judecători sunt acoliții lui Becali. Becali a scăpat de mâna legii prin intervenția prescripției în dosarul 23/94/2023, cunoscut de întreaga țară, aflat pe rolul judecătoriei Buftea, deoarece alți acoliți de-ai lui au uitat foarte convenabil dosarul prin sertare.

„România nu mai e un stat corect. Mi-am făcut datoria față de club și față de statul român”

Florin Talpan consideră că democrația a murit în țara noastră: „Dar nimeni nu a spus nimic, nici presa, nici justiția, nici oamenii politici. Pentru că România nu mai e un stat corect. România nu mai este stat de drept, nu în condițiile în care și CCR anulează alegeri, fără să existe motive pentru anularea lor.

Am muncit pentru Steaua și pentru visul suporterilor steliști. Am fost sancționat, hărțuit, amenințat, huiduit, totul pentru că mi-am făcut datoria față de club și față de statul român. Mi-au luat din salariu, mi-au formulat plângeri penale abuzive, dar nu am cedat și nu voi ceda niciodată.

Voi apăra mereu interesele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, nu doar ale echipei de fotbal Steaua, dar și ale statului român. Nu mă voi da bătut niciodată. Dar sunt un singur om și am nevoie de ajutor”.

Colonelul de justiție a clubului Steaua le cere fanilor să doneze pentru a-i plăti banii lui Gigi Becali: „Unii suporteri s-au oferit să mă ajute”

Florin Talpan a dezvăluit că suporterii Stelei vor să îj ajute din punct de vedere financiar și a făcut un apel mai departe către restul fanilor: „Am nevoie de ajutor pentru a lupta împotriva unui sistem controlat de cei care vor la propriu să distrugă cel mai mare club din România, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București.

Nu îmi este ușor să scriu aceste rânduri și îmi pare foarte rău că unele instanțe nu au respectat dispoziții legale, închizând efectiv ochii la neregulile din dosare, admițând cereri neîntemeiate și nefondate ale lui Becali.

Avocatul unei părți nu este atacat nicăieri în lumea civilizată de către cealaltă parte din proces. Doar la noi se poate așa ceva. Becali știe că eu sunt singurul pe care nu îl poate cumpăra și controla și știe că nu are nicio șansă în fața mea, că voi câștiga toate procesele pe care el le are cu statul român, indiferent cât de mult va trage de timp. Încearcă îndepărtarea mea de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua tocmai pentru că știe că alte persoane nu ar face ceea ce am făcut și fac eu.

Am primit zeci de mesaje de îmbărbătare de la suporteri și le mulțumesc pe această cale. Unii suporteri s-au și oferit să mă ajute, ca să pot să muncesc, să îmi fac treaba în continuare, ca să pot să câștig în continuare procesele care au mai rămas între Steaua și Becali și ca să pot să apăr Steaua. Și am decis să accept ajutorul lor.

Unde pot dona bani cei care doresc să îl ajute pe Florin Talpan. Gigi Becali îl va executa silit: „Nu mă va cumpăra”

Florin Talpan a lăsat chiar și două conturi unde suporterii pot trimite donații: „Pe cei care doresc să îmi fie alături, ca să pot continua această luptă, îi rog să mă ajute cu donații pe care să le depună în conturile: RO64BRDE410SV25213684100 – lei, RO73BRDE441SV49479824410 – euro. Sunt executat silit pentru suma de 25 de mii de euro și 9204 lei pentru, că cel care a încercat să distrugă Steaua a crezut că mă va cumpăra. Nu mă va cumpăra!

Cu ajutorul vostru, voi trece peste acest hop. Mai departe, îl anunț pe Becali că acum sunt și mai motivat să îi închid CLUBUL INFRACTOR. Îl asigur că va plăti prejudiciul de 37 milioane euro pe care i l-a produs Stelei și statului român și chiar mai mult!

Iar judecătorii care au suspendat acel dosar ar trebui să plătească și ei în solidar cu acest individ, deoarece dosarul pentru prejudiciu chiar nu are nicio legătură cu niciun alt dosar existent pe rol. Și sigur vor plăti. Vă mulțumesc!”, a fost comunicatul publicat de juristul clubului Steaua pe pagina sa oficială de Facebook.