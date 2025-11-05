Florin Talpan începe războiul la UEFA: „Voi cere ca toate echipele din România, plus naționala, să fie excluse! Îi distrugem pe toți!”

ADVERTISEMENT

Florin Talpan și CSA Steaua au sărbătorit o nouă victorie în instanță. În cursul zilei de marți, 4 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să respingă recursul formulat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii, iar clubul patronat de Gigi Becali nu mai are nicio cale de atac. Euforic după această reușită, Florin Talpan a lansat un atac necontrolat la adresa tuturor echipelor din România, inclusiv echipa națională.

Florin Talpan, atac total către FRF și echipele din SuperLiga: „Cine este acest Burleanu?”

După ce ÎCCJ a hotărât să refuze recursul formulat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, a ieșit în spațiul public, la fel ca după victorie din procesul pentru palmaresul istoric, și a oferit declarații spumoase, însă de această dată s-a lăsat puțin dus de val.

ADVERTISEMENT

Aflat în război total cu FCSB și Gigi Becali, de la care vrea să obțină un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro, Florin Talpan a lansat un atac furibund la adresa tuturor echipelor din SuperLiga României, dar și la adresa Federației Române de Fotbal, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu:

„Voi face cerere ca toate echipele din România, plus echipa națională, să fie excluse din competițiile UEFA! Nu este normal ce a făcut Burleanu. Eu am notificat oficial că Steaua are marcă, palmares, tot. FIFA și UEFA au deasupra lor și alte organisme și eu mă voi adresa direct ălora să trimită un control la UEFA.

ADVERTISEMENT

Cine este acest Burleanu să își bată joc de Steaua?! Cine este acest Burleanu? Naționala are rezultate? Stai să vedem acum cu Bosnia. Federația a fost complice, a permis FCSB-ului să continue, când s-a schimbat denumirea, trebuia trimisă în Liga a V-a.

ADVERTISEMENT

FCSB a luat și bani de la UEFA, să le ia și banii de acolo, cu Burleanu, cu toți care i-au ajutat! Federația acum activează ilegal, de aceea voi cere excluderea totală a echipelor românești din cupele europene, plus echipa naționala. Eu vreau să îi distrugem pe toți!”, a declarat Florin Talpan pentru canalul de Youtube .

Care este următorul pas pe care Florin Talpan îl va face după procesul câștigat pe 4 noiembrie

După ce CSA Steaua a câștigat procesul privind palmaresul istoric în luna iunie, iar la câteva luni distanță l-a câștigat și pe cel pentru anularea mărcii

„Am câștigat?! Super! S-a respins recursul deci, foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua. Am sunat și pe la 4, dar nu se știa nimic. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a declarat Florin Talpan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a spus Adrian Căvescu, avocatul celor de la FCSB, despre sumele colosale cerute de Florin Talpan

și a glumit pe seama sumelor fabuloase pe care Florin Talpan și CSA Steaua doresc să le obțină ca prejudiciu de la Gigi Becali: „CSA va primi o sumă formată din 4 litere: Z.E.R.O. Prejudiciul înseamnă suma pe care ai pierdut-o. Ce pierderi au ei? Articolul 14 din Ordonanța 100 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ne dezvăluie metoda prin care se calculează un eventual prejudiciu.

Pierderea datorată acțiunilor pârâtului care e dacă tu ai avut cifră de afaceri zero?! Cu ce i-a împiedicat FCSB? Decizia de a închide secția de fotbal în 1998 le-a aparținut în totalitate. Decizia de a relua în 2017 le-a aparținut de asemenea. Procesul a început pe 1 aprilie și echipa s-a înființat pe 1 august. Știu toate datele pe de rost”, a declarat Căvescu, printre multe altele, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a reacționat Gigi Becali după ce a aflat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

Contactat de FANATIK pentru o primă reacție, Patronul FCSB a dezvăluit că este complet dezinteresat de acest subiect și că lasă totul în seama avocaților:

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.