Florin Talpan, internat de urgență la Spitalul Militar! Probleme serioase pentru juristul CSA Steaua

ADVERTISEMENT

În timp ce la CSA Steaua haosul continuă, iar Daniel Oprița și-a prezentat demisia în fața conducerii, clubul a mai primit o veste proastă. Florin Talpan, omul care a reușit după lupte crâncene să aducă palmaresul și marca Steaua la echipa din Liga a II-a, se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Florin Talpan, internat de urgență la Spitalul Militar. Ce probleme de sănătate are juristul Stelei

Din informațiile obținute de FANATIK, Florin Talpan se află internat la Spitalul Militar din București de mai multe zile. El are probleme de sănătate serioase la plămâni, iar starea sa din prezent nu este una foarte bună.

ADVERTISEMENT

De data aceasta, va fi rândul oamenilor din club să-i fie alături lui Florin Talpan, după ce fostul mare jucător al generației Steaua ’86, care s-a confruntat cu probleme de sănătate și chiar a fost suspectat de AVC (n.r. – atac vascular cerebral).

Este haos la Steaua București! Ce se întâmplă la club în tot acest timp

Florin Talpan a făcut de-a lungul anilor tot posibilul ca Steaua București să obțină palmaresul istoric și marca, însă cel mai mare impediment al echipei din Liga a II-a este dreptul de promovare. Atât timp cât clubul nu se asociază cu un privat, Steaua nu va putea evolua mai sus de Liga a II-a din România.

ADVERTISEMENT

Deși au existat promisiuni după promisiuni, situația echipei a rămas la fel de mulți ani. În prezent, „militarii” nu stau bine nici din punct de vedere sportiv. După primele 3 etape, roș-albaștrii nu au acumulat niciun punct și se află pe penultimul loc, cu două goluri marcate și 7 primite. Mai jos decât Steaua se află doar CS Dinamo, care a primit cu un gol mai mult. Totuși, formația antrenată de Ionuț Chirilă este, în teorie, o echipă de Liga a III-a, formată doar din copii, în timp ce la Steaua se regăsesc jucători cu experiență la Liga 1.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, însă aceasta nu a fost acceptată de conducere: „A venit bugetul foarte târziu și nu sunt bani. Contractele s-au făcut foarte târziu. Eu le-am spus de la finalul sezonului. Nu e nici guvern, poate mai primeam bani la rectificare. Totul s-a scumpit, au crescut toate taxele. Bărbulescu a plecat ca să mai economisim puțin. Eu mi-am dat demisia și scris, și verbal. Mi-au respins-o. Aștept să mi-o accepte pentru că eu nu țin de scaunul ăsta. Sunt o victimă colaterală la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aștept să iasă cineva din club și să spună lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

Eu am ajuns la limită, sunt stresat, nu știu ce să mai fac, nu pot să dorm. Sunt vinovat că am continuat și știam în ce mă bag, dar am crezut că poate pot să fac ceva. Ulciorul nu merge de multe ori la apă și chiar nu sunt soluții. Sunt jucători care nu trec prin momente bune, dar aș fi vrut să pierdem prin luptă jocurile, nu să meargă pe teren”, a explicat antrenorul Stelei, în exclusivitate pentru FANATIK.