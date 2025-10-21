Florin Talpan, interviu exploziv pe tema disputei dintre CSA Steaua și FCSB: ”Își bat joc de deciziile instanței”. Mesaj ferm pentru ministrul Apărării. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Colonelul Florin Talpan, reprezentatul CSA Steaua, a avut o reacție acidă la adresa celor de la FCSB și consideră că această dispută va fi tranșată cât mai curând în favoarea sa, deoarece a depus la dosar toate probele necesare.

Florin Talpan, reacție furibundă după ultima apariție în instanță în disputa dintre CSA Steaua și FCSB

În interviul acordat pentru FANATIK, Florin Talpan a explicat de ce a cerut recuzarea președintelui completului de judecată, dar și care sunt procedurile care urmează în acest caz aflat pe rol.

”Astăzi a fost termen în dosarul 11509/3/2017 prin care FCSB a solicitat decăderea din drepturi a mărcilor Clubului Sportiv al Armatei Steaua pentru nefolosință. Președinte al completului a fost doamna judecător Tirică Ileana Ruxandra.

Am cerut recuzarea datorită faptului că doamna judecător a judecat cauza în acest dosar și la Curtea de Apel unde era la acel moment și a pronunțat o decizie care nu era în favoarea CSA Steaua. Doamna judecător nu a ținut cont de toate dovezile depuse la dosar, a pronunțat o decizie care era contrară dispozițiile legale și am considerat că e bine să o recuz pentru acest termen.

(n.r. – Când așteptați să fie soluționată cererea de recuzare?) Doamna președinte a menționat că se va numi un nou judecător, o să se soluționeze această cerere și apoi va fi pronunțarea în acest dosar. Sunt convins că voi câștiga.

Clubul Sportiv al Armatei Steaua deține marca, numele și palmaresul echipei de fotbal din 1947 până în 2003. Sunt convins că vom câștiga și instanța va ține cont de toate probele care au fost depuse la dosar, hotărâri ale instanțelor, mijloace de înscrisuri, de probă, fotografii. Fel de fel de lucruri care dovedesc folosința în mod continuu a mărcile pe care CSA Steaua le are înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenți și Mărci”, a declarat Talpan.

Ce măsuri așteaptă împotriva celor de la FCSB

Întrebat ce părere are de faptul că FCSB este hotărâtă să se adreseze la Tribunalul de Arbitraj Sportiv dacă UEFA va decide că , juristul CSA Steaua consideră că avocații clubului lui Gigi Becali nu fac altceva decât să tragă de timp.

”Domnul Căvescu, avocatul FCSB, a fost de-a lungul timpului de rea-credință. A atras CSA Steaua în nenumărate procese doar pentru a trage de timp și în continuare să creeze această confuzie.

Eu, în decursul anilor, am făcut mai multe notificări la UEFA și FIFA prin care i-am înștiințat că noi deținem marca, numele și palmaresul, am solicitat să se șteargă de pe site faptul că FCSB deține Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, deoarece aceste trofee sunt câștigate de CSA Steaua.

În 5 iunie, ÎCCJ s-a pronunțat definitiv în acest dosar și aceste trofee aparține CSA Steaua. Ei pot să facă ce vor, dar sunt de rea-credință și ar trebui să fie amendați pentru că își bat joc de deciziile pronunțate de instanțele din România.

(n.r. – Domnul Becali a spus că hackerii au spart site-ul UEFA) Nu mă interesează ce spune Gigi Becali. Este de rea-credință. Am câștigat marca, numele și palmaresul, nu mai are nimic. Să-și vadă de echipa FCSB, echipă care este pe locul 15-16 în campionat, că i-a bătut Metaloglobus de i-a ascultat cu urechea”, a spus Talpan, pentru FANATIK.

Talpan a pus tunurile pe conducerea FRF

Colonelul de armată s-a arătat indignat de faptul că Federația Română de Fotbal a ignorat până în acest moment deciziile instanței și nu a luat măsuri împotriva FCSB și a anunțat că .

”Am notificat FRF acum o lună de zile. În perioada imediat următoare voi mai face o adresă către UEFA și FIFA, dar și către FRF. La FIFA și UEFA voi aduce la cunoștință că FRF, în continuare, ignoră deciziile pronunțate de instanțe și practic nu vrea să dispună nicio măsură împotriva FCSB.

FCSB a ajuns aici datorită unor persoane influente care i-a ajutat. Burleanu și FRF trebuiau să dispună măsuri, sunt principalii vinovați și trebuie să răspundă pentru cea ce s-a întâmplat. Acest lucru îl voi face prin acea adresă pe care o voi înainta la UEFA și FIFA.

(n.r. – Cine sunt aceste persoane influente?) Nu vreau să spun numele acum, dar domnul Burleanu și ceilalți din cadrul FRF care le-au permis să rămână în continuare în momentul în care și-au schimbat denumirea ar trebui să răspundă pentru ceea ce au făcut. În acești ani, George Becali, folosindu-se de acest coeficient UEFA, a câștigat niște bani. Ar trebui să-i dea înapoi”, a afirmat el.

Așteaptă o anchetă a forurilor internaționale la FRF

În cadrul interviului acordat pentru FANATIK, Florin Talpan s-a arătat convins de faptul că FCSB va plăti și prejudiciul cerut pentru folosirea mărcii Steaua și își dorește ca FIFA și UEFA să investigheze neregulile de la FRF.

”(n.r. – Ar trebui să-i dea înapoi la UEFA sau ar trebui să-i primească Steaua?) Există un dosar, care este suspendat la ora actuală, pentru recuperarea prejudiciului pentru folosirea mărcii în perioada 2003-2014.

Va plăti acel prejudiciu care ne-a fost adus și acesta ar putea să crească. N-aș putea să fac acum o apreciere privind suma, dar după ce li s-a anulat marca, numele, ei au spus în continuare prin toate declarațiile că ei sunt Steaua.

Avocatul FCSB-ului nu vrea să înțeleagă că ei nu dețin Cupa Campionilor, deși el a reprezentat FCSB-ul în instanță, nu vrea să țină cont că ei nu dețin marca, numele și palmaresul și tot vor în continuare să notifice UEFA. Ce, să-i ducă și pe ăia în eroare?

Sper ca FIFA și UEFA să dispună măsuri de urgență împotriva FRF. În caz contrar, mai sunt foruri care sunt peste FIFA și UEFA. O comisie din partea FIFA și UEFA ar trebuie să vină în România să cerceteze toate aceste lucruri, iar dacă Federația este în neregulă să dispună măsuri și să excludă toate echipele din România și echipa națională din cupele europene”, a precizat Talpan.

Florin Talpan, despre neregulile de la CSA Steaua

Juristul a cerut intervenția Corpului de Control pentru a investiga neregulile de la CSA Steaua și a lansat acuzații dure la adresa generalului Cătălin Zisu, pe care îl consideră principalul vinovat pentru situația de gruparea Armatei.

”(n.r. – Ați făcut un demers și către Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, prin care ați cerut intervenția Corpului de Control la clubul Steaua) Am solicitat acest lucru, i-am adus la cunoștință ministrului Apărării toate neregulile din club. Nu au fost aduse acum doar domnului Moșteanu, au fost aduse în cursul anilor tuturor miniștrilor care au fost din 2002.

Sunt mai multe nereguli care s-au întâmplat. De exemplu, generalul Zisu. Nu mai eu știu ce comportament a avut împotriva mea și m-a pus la dispoziție în anul 2004 pentru că nu am vrut să semnez un contract prin care el stabilise chiria de 3.200 de euro pentru ca FCSB să joace în Ghencea.

În acel moment am făcut plângere la Parchetul Național Anticorupție, dar problema este că acel dosar a fost mușamalizat. Și în cadrul PNA din acea perioadă erau diverși procurori care practic îi țineau partea generalului Zisu.

După atâtea demersuri, memorii pe care le-am înaintat Parchetului, Ministerului Apărării, Guvernului, Președinției, nimeni nu a luat nicio măsură, m-au tărăgănat.

Corupții ies la iveală, iar acest general Zisu ar trebui să răspundă și pentru ce a făcut cu Steaua, deoarece este principalul vinovat că am ajuns aici. Dacă FCSB nu are bani să plătească acest prejudiciu de 37 de milioane de euro care a fost stabilit de evaluator, ar trebui în solidar persoanele vinovate să răspundă, să dea banii înapoi”, a declarat el, pentru FANATIK.

De ce nu are mare încredere în Corpul de Control

Colonelul de Armată a explicat faptul că nu este foarte încrezător în raportul pe care îl va face Corpul de Control în cazul anchetei de la CSA Steaua și asta pentru că cel desemnat să conducă operațiunea este o persoană care a mai fost trimis și în trecut.

”Spre surprinderea mea, șeful Corpului de Control care a fost trimis de ministrul Apărării este o persoană care a făcut parte și din vechile echipe care au verificat, doar că atunci era într-o funcție mai mică. Practic a venit să verifice ceva ce el a mușamalizat atunci. Abia aștept să văd ce constată, dar le spun să fie atenți pentru că s-a pierdut din patrimoniul clubului.

Cei vinovați trebuie să răspundă. Ministrul Apărării trebuia în momentul în care i-a trimis acel memoriu… de fapt mi-a fost trimis un consilier de-al dumnealui, Rareș Pop. Mi-a dat întâlnire la punctul de control de la Ministerul Apărării. I-am dat memoriul și l-am rugat să-mi dea număr de înregistrare și de a-l informa pe ministru.

După două zile, domnul consilier îmi spune că nu poate să dea număr de înregistrare la acest memoriu pentru că sunt niște probleme grave și că domnul ministru nu și le asumă. Nu a fost înregistrat. În acel moment am solicitat să-mi dea memoriul înapoi și mi l-a lăsat la punctul de control.

L-am luat, am făcut mici modificări și l-am trimis Președintelui României. Înainte am mai încercat să-i dau număr de înregistrare la minister, am încercat la vreo 10 numere de telefon. Cu greu mi-a fost luat acest memoriu, pentru că văd că în ultima perioadă se evită ca lucrurile grave să fie aduse la cunoștința celor în drept”, a spus Talpan.

Talpan, povești fabuloase cu Gigi Becali

Florin Talpan și-a adus aminte în timpul interviului acordat în exclusivitate pentru FANATIK ce probleme a întâmpinat în urmă cu peste 20 de ani când Gigi Becali era pe cai mari la Steaua.

”Acest brand cu care domnul ministru s-a lăudat pe toate posturile de televiziune, este numai munca mea, a colonelului Talpan Florin. Dacă nu eram eu marca Steaua era acum la Becali.

În anul 2003, când am ajuns la CSA Steaua, nu mai știu ce comandant era atunci, dar știu că am vrut să mă duc la un meci pe Ghencea și mi-a zis ‘Du-te la Becali să-ți dea bilete că noi nu avem’. Păi cum, în casa mea eu nu pot să intru?

Sau mă duceam la stadion pentru că eram la început și voiam să văd baza, dar paznicii lui Becali nu mă lăsau să intru. Vă dați seama în ce situație era CSA Steaua în 2003. Era un bun care face parte din patrimoniul Ministerului Apărării. Aia era o cazarmă și eu nu aveam voie să intru, foarte grav.

În altă ordine de idei, tot mai marii mei comandanți de unitate și generalii din Ministerul Apărării i-au dat lui Becali dreptul de a avea sediul în Bulevardul Ghencea, numărul 45. Ăsta se lăfăia în borurile alea luxoase din Ghencea și noi stăteam în Bulevardul Ghencea, numărul 35, într-o clădire veche. Sunt multe lucruri grave pe care conducerea Armatei le-a mușamalizat”, a afirmat juristul.

Talpan, mesaj clar pentru cei vinovați

Omul care apără interesele Clubului Sportiv al Armatei Steaua s-a arătat arătat siderat de problemele cu care se confruntă zilnic din cauza unor decizii proaste luate la cel mai înalt nivel și care îi afectează munca.

”Echipa de handbal a retrogradat în liga a doua. Eu solicit în continuare ministrului Apărării să dispună măsurile cu cei vinovați, care și-au bătut joc de acel buget. Clubul Sportiv al Armatei Steaua a avut în Plevnei o sală de handbal. A ars. Nu s-a făcut nimic, toată lumea se mulțumește cu ce este. Nu este admisibil să nu existe un vinovat.

Eu știu ce s-a întâmplat, nu-i voi lăsa. Ei tot încearcă să-mi deturneze activitatea, îmi pun bețe în roate. Nu există xerox-uri la club, sunt parolate, trebuie să te milogești de toată lumea. Se merge pe niște decizii proaste, se iau imprimantele din birouri, este o bătaie de joc.

Sunt foarte multe lucruri pe care în decursul anilor am încercat să le aduc la cunoștința ministerului prin acele memorii, dar au fost mușamalizate. Abia aștept să vină acest răspuns din partea Corpului de Control, iar în condițiile în care nu vor dispune măsuri mai sunt și alte autorități.

În mică măsură, eu am lansat niște idei despre ce este vorba, dar e treaba lor. Cei care sunt vinovați să tremure, pentru că este inadmisibil să se piardă din patrimoniul Armatei. Eu le câștig marca, numele, palmaresul și de 5 ani își bat joc”, a precizat Talpan, pentru FANATIK.

Acuzații dure la adresa foștilor comandanți de la CSA Steaua

Florin Talpan nu s-a ferit să facă afirmații extrem de grave la adresa unor oameni care s-au aflat la conducerea Clubului Sportiv al Armatei, iar printre aceștia se află și George Boroi, actualul secretar general al COSR.

”(n.r. – Vă zbateți pentru acest spor de lucrări de excepție. Vă susține noul comandat în acest demers, ați discutat cu cineva de la minister?) L-am informat pe ministru prin acest memoriu. Domnul comandant nu are nicio putere.

Cel care a fost înainte, domnul Sârghe (n.r. – colonenul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu), mi-a spus: ‘Te-am propus, dar nu a vrut secretarul de stat’. Nu înțeleg de ce secretarul de stat Bachide (n.r. – Eduard Bachide) se mai ocupă de CSA Steaua în condițiile în care echipa de handbal a retrogradat în liga a doua, echipa de baschet este pe un loc jalnic.

Și la echipa de fotbal sunt probleme, s-au dat unii jucători, nu s-au făcut contracte cum trebuie. (n.r. – Vă referiți la David Matei?) Bineînțeles, ați văzut la Craiova joacă. Nu vreau să vorbesc mai mult. Cunoșteam problema, găseam și soluții de promovare. Ceilalți comandanți au fost împuterniciți să conducă clubul Steaua și au adus mari prejudicii.

Uitați, Boroi (n.r. – George Boroi) e la COSR. Merită Boroi la COSR prin tot ce s-a întâmplat la CSA Steaua? Acum aflu că niște angajați pe care i-a avut la CSA Steaua, i-a tras acolo la ei. Au ieșit la pensie și i-a luat acolo, unul e pe la achiziții, unul nu știu ce administrează. Este strigător la cer.

Și domnul Boroi să răspundă că nu mai eu știu de câte ori l-am apărat în decursul anilor și cât a încercat el cu generalul Zisu să-mi pună bețe în roate că el semna totul. De aia l-a ținut Zisu atâția ani la comanda clubului. Toată ziua se ducea la Zisu, stătea acolo, curier. Un general Zisu care a furat tablouri”, explicat el.

Ce crede despre recursul depus de FCSB la EUIPO

În urmă cu câteva zile, avocatul Adrian Căvescu, reprezentatul FCSB, a depus un recurs la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), iar Talpan a dezvăluit pentru FANATIK că nu este decât o nouă încercare de a trage de timp.

”Ei încearcă prin orice metodă să tragă de timp pentru a nu plăti acel prejudiciu din dosarul care este suspendat. Problema este că domnul Căvescu este de rea-credință pentru că încalcă deciziile pronunțate de instanță, în care se spune foarte clar că i se interzice să folosească fără consimțământul CSA Steaua denumirea de Steaua și Steaua București.

Acum tu te duci și depui la EUIPO o cere să-ți înregistreze marca FCSB Steaua. Este bătaie de joc, iar autoritățile statului ar trebui să-l sancționeze. (n.r. – Nu v-ați salutat chiar dacă sunteți colegi în instanță) Nu, pentru că este de rea-credință și încearcă în fața instanței să ducă în eroare magistrații. Este inadmisibil”, a declarat Florin Talpan.

Mesajul lui Talpan pentru suporterii Stelei

Juristul a ținut să transmită un mesaj și pentru suporterii Stelei care l-au susținut în toată această perioadă, însă nu a ratat momentul pentru a-i ”înțepa” pe cei care nu i-au fost aproape în bătălia sa.

”Îi apreciez foarte mult pe cei de la Steaua Liberă care mi-au fost aproape în decursul anilor. Îi apreciez pe toți suporterii, dar în special pe cei de la Steaua Liberă. Îi simt distanți față de mine pe cei de la AS47, deși fără mine nu aveau marca, numele și palmaresul. Munca mea trebuie să fie apreciată și de ei. Mulți suporteri mă apreciază, că mai sunt unii cărora le-am stricat ploile, nu mă interesează de ei.

Eu nu am dormit toată noaptea trecută, am lucrat și în weekend. În momentul în care am un dosar vreau să-l câștig, depun tot efortul și aș vrea să mă aprecieze domnul ministru, să-mi dea acel spor de 50% pentru că îl merit, așa cum alții îl primesc deși nu au realizările mele”, a spus Talpan, pentru FANATIK.

Ce îi cere Talpan de urgență ministrului Apărării

Colonelul de Armată a mărturisit în încheiere că așteaptă ca ministrul Apărării să-l numească în funcția de comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, dar a precizat că acum a venit rândul să se roage de el.

”Îmi doresc să aduc clubul acolo unde îi este locul, adică sus. Dețin forța, putere, cunosc totul și vreau să mă numească comandantul CSA Steaua. Eu nu mai solicit, să se roage ei de mine. Eu de 5 ani tot am făcut rapoarte, de acum este rândul lor. Am câștigat multe dosare, nu numai cele cu FCSB, și am scos clubul din multe probleme.

Tot ce am făcut eu s-a dovedit că a fost bine. Uitați că avem acum echipă de fotbal, că generalul Zisu e sub control judiciar. El mi-a pus multe probleme, a fost doar de fațadă că e împotriva lui Gigi Becali. El, de fapt, voia să ajute FCSB. Cred că am făcut vreo 25 de memorii în decursul anilor, cu sute de mii de pagini, totul este acolo.

Au fost și alții care s-au folosit de mine, unii au ajuns generali. Va veni momentul să scriu și o carte cu toate neregulile astea. Stau și mă gândesc cum de unii au ajuns generali în condițiile în care nu meritau acest grad. Unii cu trei stele și care încă sunt activi. Unul umblă să mai primească o stea, dar el a făcut mare rău clubului Steaua. Se decorează între ei.

Unul a primit anul trecut Steaua României în Grad de Cavaler de la președintele Iohannis și clubul Steaua a vai de capul lui. E vorba de generalul Bachide. Eu aș vedea ca această distincție să o primească Talpan. Dar el mi-a stopat mie această posibilitate în condițiile în care am fost nominalizat din partea CSA Steaua și și-a dat-o lui”, a afirmat Florin Talpan.