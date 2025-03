Florin Talpan, război total cu stelistul Victor Ponta: „Nu v-au plăcut mititeii domnului căruia îi făceați reclamă?”. Nici Gigi Becali nu a scăpat de atacul furibund al juristului CSA Steaua

Florin Talpan a răbufnit la adresa fostului premier Victor Ponta, . pentru FANATIK, la ”Sport și Politică”, că Talpan nu poate să fie reprezentantul Stelei București.

Florin Talpan, în război cu Victor Ponta

Fostul prim-ministru al României a susținut, de asemenea, că juristul ”militarilor” a creat o imagine dezonorantă Armatei României când a plâns la FANATIK și, în general, când s-a certat în presă cu Gigi Becali.

Florin Talpan a reacționat la adresa lui Victor Ponta într-o postare pe contul său personal de Facebook. I-a comunicat candidatului independent că nu a plâns, ci s-a plâns, și i-a amintit de succesele sale juridice în conflictul cu FCSB.

Totodată, Talpan s-a arătat deranjat de faptul că Victor Ponta continuă să susțină că FCSB este Steaua București, în ciuda victoriilor sale în procesele legate de marcă, nume și palmares.

Redăm integral postarea lui Florin Talpan la adresa lui Victor Ponta:

”Cum îți permiți domnule Ponta ‘să ataci’ un colonel al Armatei Române cu o carieră militară de 33 de ani, cu misiuni în teatrele de operațiuni din Bosnia și Herțegovina și Afganistan unde am văzut moartea cu ochii și am fost și decorat?

Nu știu cum vă permiteți să aveți astfel de ieșiri în presă și să faceți afirmații că sunt dezgustător și că am plâns? Stimate domn, nu am plâns niciodată în public ci ‘m-am plâns’ ceea ce este o diferență foarte mare!

Singurele dăți când am plâns în viața mea au fost la moartea părinților mei și a celor dragi mie, nu când m -am “certat” cu Becali!

Eu nu m-am certat cu Becali, i-am luat doar ce i-a fost mai drag și anume numele STEAUA BUCUREȘTI, marca STEAUA BUCUREȘTI și palmaresul echipei de fotbal STEAUA BUCUREȘTI care nu ii aparțineau și le -am redat Statului Român!

Marca STEAUA nu este doar despre fotbal stimate domn, este despre toate secțiile sportive ale clubului, care reprezintă din anul 1947 istorie (asta pentru că tot vă dați patriot)!

Spre deosebire de Becali care mereu m-a jignit, educația dată de părinții mei m-a împiedicat să fac afirmații jignitoare la adresa altor persoane!

Florin Talpan: ”Am adus la cunoștința opiniei publice”

Da, am adus în discuția opiniei publice și am informat cetățenii că unii dintre judecători (din păcate ai ÎCCJ) au casat un recurs al lui Becali fără motive de nelegalitate după care alți judecători corecți tot ai ÎCCJ (același recurs făcut copy paste de avocata Simona Neagu) l-au respins, așa cum era normal să îl respingă de la început!

Am adus la cunoștința opiniei publice faptul că în baza aceluiași probatoriu unii judecători ai Curții de Apel București l-au obligat pe Becali să îmi plătească 30.000 de euro ca și prejudiciu adus, iar alții în rejudecare doar 5.000 de euro, ceea ce l-a făcut pe Becali să continue să mă jignească pentru că a văzut că instanța îi permite!

Or, instanța ar trebui să fie echidistantă și corectă iar hotărârile trebuie să fie legale, deoarece nici un individ nu are dreptul să jignească și să distrugă imaginea, viața altei persoane doar pentru că este invidios sau frustrat, iar în cazul în care o face, trebuie să fie obligat să plătească despăgubiri ca și sancțiune pentru fapta săvârșită, raportat la prejudiciul adus și nu raportat la cât de mari îi sunt pilele!

La Tribunalul Botoșani am formulat cerere de înscriere în fals deoarece avocata lui Becali a făcut fals și uz de fals în dosar dar judecătorii plictisiți mi-au spus să formulez plângere penală pentru că ei nu au chef de trimis cererea la Parchet!

Mă bucur însă că majoritatea judecătorilor sunt corecți!

Talpan către Ponta: ”Ca fost procuror, ar trebui să încurajați respectarea hotărârilor pronunțate de către instanțele române!”

Ca fost procuror, ar trebui să încurajați respectarea hotărârilor pronunțate de către instanțele române! Dacă instanța a decis în mod clar, definitiv și irevocabil că STEAUA nu este Fcsb, de ce domnule fost procuror, insistați și spuneți ca Fcsb este STEAUA?

Nu contează părerea dumitale, asta o spui acasă la tine și nu în spațiul public!

Vă reamintesc faptul că deciziile instanțelor sunt obligatorii și trebuie respectate!

Există și sancțiuni pentru nerespectarea lor! Le mai știți sau le-ați uitat?

De ce tot insistați să existe o singură echipă ?

Steaua aparține statului român și nu lui Becali a cărui echipă a parazitat și a căpușat adevărata Steaua, ani de zile!

Va reamintesc că muncind de unul singur am recuperat numele STEAUA BUCUREȘTI, marca STEAUA BUCUREȘTI și palmaresul echipei de fotbal STEAUA BUCUREȘTI, care aparțin Statului Român! Am luptat cu onoare și demnitate în instanță împotriva avocaților lui Becali sau acoliților lui, plătiți cu mii de Euro, în condițiile în care cei din conducerea ministerului Apărării Naționale mi-au tăiat sporul pentru lucrări de excepție și tot am câștigat! (mi-au tăiat acest spor pentru lucrări de excepție deoarece ‘i-am supărat’ rău, stricându-le treburile cu Becali).

Replica lui Florin Talpan pentru Victor Ponta: ”De ce tot insistați? Vă spun eu!”

De ce tot insistați? Vă spun eu! Ca să nu mai plătească Becali prejudiciul de 37 milioane de euro și să căpătați și capital electoral!

Drept recompensă pentru ca l-a ajutat pe Becali să închirieze stadionul Steaua cu doar 3250 Euro și pentru că m-a stopat în anul 2007 să formulez acțiune în instanță pentru anularea mărcii Steaua București înregistrată cu rea-credința de Becali, Generalul Zisu a fost promovat și numit în mandatul dvs., Președinte cu rang de secretar de stat al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Zisu nu m-a susținut niciodată, iar eu nu am avut nici o relație de prietenie cu el, contrar celor apărute în presă!

În schimb Zisu l-a ajutat mereu pe Becali!

Pentru că m-am opus să se închirieze Stadionul Steaua cu 3250 de Euro lui Becali in anul 2003 (preț foarte mic și nelegal) Generalul Zisu m-a pus la dispoziție.

In data de 8 Ianuarie 2004 am formulat plângere la Parchetul Național Anticorupție unde am prezentat abuzurile făcute de generalul Zisu și așa-zișii superiori ai mei, dosar care nu a fost niciodată soluționat ci doar uitat in sertare.

Talpan: ”S-a încercat intimidarea mea prin presiuni”

S-a încercat intimidarea mea prin presiuni, solicitări de a-mi retrage plângerea, în caz contrar, fiind amenințat de acest General Zisu cu radierea funcției și darea mea afară din Armată! A pus procurori să mă sune la ora 23:00 noaptea să mă intimideze, făcea ședințe cu toții generalii din minister care îi erau acoliți ca să mă intimideze că dacă nu îmi retrag plângerea de la Parchetul National Anticorupție nu știu ce voi păți….!

Dar nu am cedat pentru că eu sunt demn! Sunt ofițer al statului Român!

Despre ce vorbiți domnule, că nu spun eu cât valorează Steaua? Păi nu spun eu domnule! Evaluarea a fost făcută de un evaluator ANEVAR care a stabilit că prejudiciul făcut de echipa lui Becali Clubului Sportiv al Armatei Steaua București este de 37 milioane de euro!

Având în vedere candidatura dvs. vă sfătuiesc să vă concentrați pe problemele oamenilor dar și problemele dvs. si să respectați deciziile instanțelor!

Bune, rele, eu am avut puterea si mândria să le respect! Dumneavoastră de ce nu o faceți?”