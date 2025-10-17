Florin Talpan, reacție furibundă după decizia UEFA în disputa FCSB – Steaua: ”Nu voi lăsa lucrurile așa”. Exclusiv

FCSB și Steaua se află de mai mulți ani în dispute privind care din ele este adevărata continuatoarea marii echipe din Ghencea. câștigat de ”roș-albaștri” în 1986, iar Florin Talpan se mândrește cu acest succes.

ADVERTISEMENT

Florin Talpan, cere să fie avansat în grad după decizia UEFA în disputa dintre FCSB și Steaua

Juristul Florin Talpan s-a arătat mulțumit de decizia luată de forul european și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că așteaptă ca Ministerul Apărării Naționale să-i recunoască meritele și să-l avanseze la gradul de general.

”Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București.

ADVERTISEMENT

Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență. Nu mi-a fost ușor să mă lupt Becali și cu generalii corupți din Ministerul Apărării Naționale care de nenumărate ori mi-au pus numai piedici.

Dacă unii au ajuns generali fără să aibă realizările mele se impune ca de urgență conducerea Ministerului Apărării Naționale să mă avanseze la gradul de general și . Realizările mele sunt notabile”, a declarat el.

ADVERTISEMENT

Cu cine s-a luptat Florin Talpan pentru marca Steaua

Florin Talpan a precizat că a dus o luptă teribilă cu mai multe persoane de rang înalt din Ministerului Apărării Naționale pentru ca Steaua să rămână la Armată și să nu ajungă pe mâna unor grupuri de interese.

ADVERTISEMENT

”Marca Steaua, numele Steaua și palmaresul au rămas în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale datorită muncii mele. Mi-a fost foarte greu să mă lupt cu generalul Zisu și cu alți generali și înalți demnitari din minister ani de zile.

Îmi doresc ca tot ce a aparținut clubului Steaua să revină la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Nu voi lăsa lucrurile așa. Sper ca memoriul adresat Președintelui României și ministrului Apărării Naționale să scoată adevărul la iveală.

ADVERTISEMENT

Eu am luptat pentru Statul Român și îmi doresc ca tot ce a fost al Clubului Sportiv al Armatei Steaua să revină la Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu să ajungă în mâna unor grupuri de interese. Cu ani în urma s-a încercat mușamalizarea lor”, a mai spus Talpan, pentru FANATIK.

Ce va face în continuare Florin Talpan

Juristul Ministerului Apărării Naționale a anunțat că va notifica FRF să ia măsurile necesare și așteaptă ca mai marii fotbalului românesc să pună în practică hotărârea UEFA în maxim 30 de zile.

”Săptămâna viitoare voi face noi demersuri la federație. Eu m-am luptat am trimis încă din 2016 aceste documente la UEFA. Toată lumea trebuie să vadă ce a făcut FCSB și Gigi Becali. Am muncit enorm, am tradus toate documentele. Voi cere să ne respecte hotărârile pronunțate de instanță, voi cere mult mai multe.

FRF trebuie să trimită la UEFA și să spună că FCSB a jucat în Liga 1 și a obținut niște bani datorită numelui Steaua. Chiar nu se sesizează nimeni? Ei au beneficiat de un coeficient. Ar trebui să îl piardă și să răspundă, să dea înapoi banii de la UEFA.

FCSB trebuia retrogradă în liga a cincea pentru că a încălcat regulamentul și statul federației. Vor trebui să ia măsuri în maxim 30 de zile. Voi face și la LPF aceste demersuri. Nu mă voi lăsa până nu voi câștiga tot”, a afirmat Florin Talpan, în exclusivitate pentru FANATIK.