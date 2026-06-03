Florin Talpan, respins la concursul pentru postul de comandat al CSA Steaua! Cum a reacționat juristul

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De ani buni, Florin Talpan tot cere să fie numit comandant la CSA Steaua și să fie crescut în grad, dar de fiecare dată se lovește de refuzuri. Juristului i s-a respins de curând acceptul de a intra în concursul pentru funcția supremă a clubului din Ghencea.

De ce a fost respins Florin Talpan la concursul pentru postul de comandat al CSA Steaua

De câteva luni s-a scos la concurs postul de comandat al CSA Steaua, iar printre cei care s-au înscris pentru ocuparea funcției a fost și juristul Florin Talpan. Doar că FANATIK a aflat în exclusivitate că acesta nu a fost chemat la interviu și a fost respins.

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Din informațiile obținute de FANATIK, motivul pentru care nu i s-a aprobat cererea de intrare în concurs a fost că este ofițer de justiție și din această poziție nu poate conduce Clubul Sportiv al Armatei.

Dezamăgit de această decizie, Talpan a solicitat anularea ei. FANATIK a aflat că juristul a contestat hotărârea la ministrul Apărării, la generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Armatei, și la premierul interimar Ilie Bolojan.

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Talpan a cerut avansarea la gradul de general

După ce Curtea Constituțională a decis la începutul lunii aprilie că FCSB nu mai are dreptul să folosească numele Steaua, Florin Talpan .

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”Sper ca, în urma rezultatelor mele notabile, ministrul Apărării să îmi recunoască meritele și să îmi acorde acel spor pentru lucrări de excepție, de care nu beneficiez de atâta timp, în condițiile în care am cele mai mari realizări din club, iar acest lucru nu poate fi contestat.

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Nu merit să fiu și eu avansat într-o funcție după o muncă de o viață? Merit să fiu avansat la gradul de general, pentru că am cele mai mari realizări din cadrul MApN. Îl rog pe ministrul Apărării să mă primească măcar 5 minute în audiență și să îi explic ce se întâmplă la clubul Steaua și care este situația mea”, declara atunci Talpan, pentru FANATIK.

Contre dure între ministrul Apărării și Florin Talpan

La scurt timp după acel episod, CSA Steaua. Ministrul Apărării a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că are mari semne de întrebare în privința lui Talpan.

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”Sunt multe entități care pot informa oficial, iar eu mă uit pe documente oficiale, nu pe opiniile unora și altora care se autoconsideră într-un fel sau altul. Îl voi primi în audiență, bineînțeles, dar nu când poate dumnealui, ci când îmi permite programul.

Vă rog, nu vreau să comentez ce spune fiecare despre el. De obicei, laudele despre o persoană, când sunt de valoare, le aduc alții, nu propria persoană. Nu vreau să comentez declarațiile unui om despre sine. În general, aprecierea pentru un subaltern o face superiorul. Un om care se apreciază singur ridică un semn de întrebare”, a spus ministrul.

Iar nu s-a lăsat prea mult așteptată. ”Am luat act de declarațiile domnului Miruță referitoare la persoana mea. Consider că afirmațiile ironice și jignitoare la adresa unui ofițer al Armatei Române nu fac cinste funcției publice pe care acesta o ocupă!

Gradul militar nu se apreciază subiectiv, ci este rezultatul unei cariere construite prin muncă, disciplină, studii și activitate desfășurată în slujba statului român. În cazul meu, acest statut este câștigat în peste 33 de ani de carieră militară, prin rezultate concrete, nu prin declarații. Rezultatele mele de-a lungul întregii cariere sunt de notorietate și justifică pe deplin acordarea gradului de general.

Rezultatele mele sunt de notorietate. Merit cu prisosință să fiu apreciat și să mi se acorde drepturile pe care le merit în baza rezultatelor remarcabile obținute. Consider că merit să fiu avansat la gradul de general și numit într-o funcție pe măsura activității desfășurate”, a scris el, în mediul online.