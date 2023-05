Florin Talpan scoate din nou „armele” împotriva FCSB: „Cum să spună gogomăniile alea?”. Mesaj pentru fani: „N-am ce să mai discut cu suporterii!”. Exclusiv

a fost retras de către Vasile Dîncu, iar juristul CSA Steaua București e în continuare deranjat de alegațiile avocatului FCSB.

Florin Talpan, replică pentru avocatul FCSB: „Nu pot să fiu bătaia de joc a nimănui”

Florin Talpan a contactat FANATIK și a ținut să transmită un nou mesaj pentru avocatul FCSB Adrian Căvescu, nemulțumit că : „Văd că iar au început miștourile la adresa mea. Eu i-am dat o replică avocatului Căvescu și nu a apărut nicăieri. Nu e normal așa ceva, să mă jignească.

Am câștigat palmaresul, marca, numele, tot. Cum să vină în emisiune la Fanatik și să spună gogomăniile acelea?! Eu am explicat foarte bine și nu pot să fiu bătaia de joc a nimănui. Aveți pe Facebook toate documentele și răspunsul meu pentru avocatul FCSB”, a spus supărat juristul „militarilor”.

, Florin Talpan a fost foarte clar în privința demersului suporterilor de a merge la TAS: „Nu știu cum vor suporterii să meargă la TAS. Lăsați-mă să mă interesez să văd despre ce e vorba. Cu mine nu a discutat nimeni. Să vedem exact ce vine de la federație și clubul trebuie să ia decizia asta, nu suporterii.

FANATIK SUPERLIGA

Problema este că decizia este doar a clubului, nu a suporterilor! Eu nu am comunicare cu suporterii pentru că m-au dezamăgit mult în ultimul timp și nu am ce să mai discut cu suporterii. Eu nu sunt un om care să fiu controlabil de unii suporteri de la AS47.

Eu îmi fac treaba pe linia mea, nu am nicio treabă și nu mă subordonez suporterilor. Fiecare să-și vadă de ale lui. Eu am foarte multe dosare și nu am timp de astfel de dispute. Poate va veni o decizie favorabilă din partea federației. De ce să ne gândim atât de departe? Nu ați văzut? Jucăm cu Kosovo, dar România nu recunoaște acest stat. Aici federația ține cont de decizia UEFA”, a mai spus Talpan, în exclusiivitate pentru site-ul nostru.

Florin Talpan desființează argumentația lui Adrian Căvescu

Florin Talpan a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe postări și documente în care explică de ce ultima decizie din instanță este o victorie pentru CSA Steaua București. I-a transmis mesaje extrem de acide avocatului FCSB: „NU era suficient că avocatul Căvescu a formulat o contestație în anulare, a mai și completat-o (total inadmisibil raportat la dispozițiile art. 503 Cod proc. civ.). Atașat cererea de completare și apărările mele în dosar la această cerere!



Consider că a fost un dosar dificil, avand ca obiect contestație în anulare – ANULARE MARCĂ. Sper că am lămurit situația dar și pe domnul Căvescu, acest dosar nefiind doar o ‘chestie accesorie’ cum acesta afirmă, ci a fost un adevărat proces la care m-am prezentat impecabil! Mulțumesc celor care aveți încredere în mine și în munca mea!”.

Juristul Stelei vine cu documente și dezvăluie că demersului apărării FCSB nu a avut niciun sorț de izbândă: „Din păcate, volumul mare de pagini nu face posibilă urcarea paginilor în ordine cronologică. Atașat regăsiți Contestația în anulare formulată de Căvescu și apărările mele pentru Club!

După cum puteți observa pe penultima pagină a apărărilor, am solicitat respingerea cererii lui Căvescu ca tardivă și inadmibilă! Instanța a respins-o ca tardivă nefiind necesară discutarea inadmisibilității!”.

Ce a mai spus juristul despre avocatul FCSB: „Doar să dea bine la Becali?”

Adrian Căvescu l-a ironizat pe Florin Talpan, iar oponentul său nu a rămas dator: „Alegațiile lui Căvescu, nu mă ating, deoarece vin de la un individ care a pierdut în instanță în fața mea, 99% din dosare! Să nu știi ce înseamnă o contestație în anulare pe care tu singur ai formulat-o este destul de grav!



Să spui în spațiul public, la ascultători care sunt și ei avocați, consilieri juridici, sau simpli suporteri care cunosc legea, că de fapt, acel dosar pe care l-ai pierdut, este doar o chestie accesorie, o lămurire, așa de ochii lumii…. și nu un dosar care are importanță, ESTE PENIBIL! Dacă nu era important de ce l-ai mai formulat Căvescule? De ce te-ai chinuit să îl repui în termen, să îl redactezi, să îl trimiți seara la instanță?

Doar pentru că nu era important sau să mai câștigi niște bani prin pierderea unui proces? Doar să dea bine la Becali? Oamenii știu să citească domnule Căvescu! Ce chestie accesorie domnule Căvescu? Clarificări? Ce clarificări? Păi hai să ne clarificăm!

Ce ar fi cerut avocatul FCSB prin contestarea în anulare

Florin Talpan a dezvăluit ce ar fi cerut de fapt reprezentatul juridic al FCSB prin constestarea în anulare: „În primul rând, Contestaţia în anulare este reglementată de art. 503-508 C. proc. civ.. şi reprezintă o cale extraordinară de atac de retractare, prin care părţile pot obţine desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti pentru nerespectarea unor norme procedurale, așa cum ai formulat dumneata acțiunea.

Iar lămurirea unei hotărâri judecătorești este reglementată de art. 433 C. proc.civ. și reprezintă posibilitatea părţilor din dosar care pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

Păi daca ai uitat, Căvescule, îți reamintim noi ce ai cerut prin Contestația în anulare: admiterea cererii de repunere în termen și admiterea contestației

cu rejudecarea recursului care mi-a fost admis, dosar care a plecat spre rejudecare la Curtea de Apel! Ce este hilar la acțiunile tale domnule Căvescu, este că mereu reformulezi codul de procedură civilă și îi dai interpretări personale.

„Judecătorii nu sunt de acord cu tine, ci cu mine!”

Dar ce să spun? Judecătorii nu sunt de acord cu tine, ci sunt de acord cu mine! Așa de exemplu, ai mai făcut o cerere completatoare la Contestația în anulare, INADMISIBILĂ DE ALTFEL, CA MAJORITATEA ACȚIUNILOR PE CARE LE FACI TU ȘI LE PIERZI, DAR SPUI ÎN PRESĂ CĂ LE-AI CÂȘTIGAT: „Nu este o victorie a lor, e o chestie accesorie. Știu că v-a amețit domnul Talpan. Să îl facă cineva general! Poate se mai liniștește (n.r. râde)”.

Păi cum poți spune domnule Căvescu că era doar o chestie accesorie? Și nu în ultimul rând, Căvescule, voi ajunge și general! Dar nu pentru că spui tu, ci pentru că merit! (Am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București, palmaresul echipei de fotbal, nenumărate dosare în favoarea Statului Român, am fost în Teatrul de Operații din Afganistan și Bosnia Herțegovina si am o carieră militară de 30 de ani cu realizări multiple!).

Spre deosebire de tine, îmi asum responsabilitatea reușitei, dar și a eșecului, am coloană vertebrală, nu mint și am onoare, lucruri de care tu ești lipsit cu desăvârșire! Recomandare: În locul tău aș învăța să pierd, deoarece vei fi mereu pe locul 2! Ce să-ți fac? Ghinion!!!!”, a mai spus Talpan în același comunicat publicat în mediul online.