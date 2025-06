Florin Talpan, singur împotriva tuturor. Îl dă în judecată pe Mihai Stoica, îl atacă pe Gigi Becali și cere demisia lui Burleanu: „FCSB joacă ilegal în SuperLiga”. Video exclusiv

după ce a notificat FRF să pună în aplicare deciziile instanței cu privire la conflictul cu FCSB. Discurs furibun al juristului clubului Steaua.

Florin Talpan, război total cu FRF și FCSB: „Trebuie să fie retrogradați în liga a patra”

: „Ca primă măsură, aștept ca federația să ne acorde loc în prima ligă încă din sezonul 2025-2026. A doua măsură pe care FRF trebuie să o ia este să informeze UEFA pentru ca pe site să nu mai apară că FCSB este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni.

De asemenea trebuie să se dispună măsuri pentru ca toți cei care ajută FCSB și să îi excludă din SuperLiga deoarece funcționează în această competiție ilegal. În urma pronunțăriii deciziei 98 A din 2018 a Curții de Casație și Justiție, FCSB-ului i s-a interzis să folosească fără consimțământul clubului Steaua București, marca numele și palmaresul.

Având în vedere aceste lucruri, federația trebuia încă de acum 7 ani să retrogradeze echipa FCSB în liga a patra”, a mai spus colonelul de justiție al „militarilor”.

Florin Talpan susține că FRF o poate primi pe Steaua în SuperLiga încă din acest sezon

Juristul clubului roș-albastru e convins că Steaua București poate evolua în primă ligă dacă se dorește asta: „FRF poate permite Stelei să joace în prima ligă încă din acest an și să ofere o derogare. Din moment ce justiția a stabilit foarte clar că FCSB-ul nu este continuatoarea echipei de fotbal Steaua București, practic ei la ora actuală nu este Steaua, nu este continuatoarea, nu deține palmaresul.

Deci repet, FCSB este o echipă care evoluează în SuperLiga în mod ilegal și a fost menținută în prima divizie doar cu ajutorul politicului. Doar din acest motiv ei încă activează în campionatul României, în loc să fie retrogradați”.

În cazul în care federația nu va ține seamă de cererea lui Florin Talpan, colonelul a dezvăluit cum va acționa: „În cazul în care Federația Română de Fotbal nu ne acordă această posibilitate să evoluăm în SuperLiga din acest sezon voi da în judecată federația și voi cere dezafilierea FRF deoarece își încalcă statutul și hotărârile definitive ale instanței.

FRF a fost informată din 2014 să dispună măsuri împotriva clubului lui Gigi Becali, însă federația nu a luat nicio măsură vis a vis de FCSB. Sunt niște abuzuri inimaginabile. Dacă vor continua așa, domnul Burleanu și domnul Stângaciu, plus toți cei care au ajutat FCSB-ul trebuie să plece, să își dea demisia”.

Colonelul de justiție al Stelei nu vrea să mai vadă FCSB în Ghencea: „Cine ia decizii doar pentru niște bani face o mare greșeală”

, ceea ce l-a scos din sărite pe Talpan: „FCSB nu are ce să caute în Ghencea deoarece ei au fost de rea credință. Cum să joace în casa noastră când ei ne-au furat identitatea și nu au nimic în comun cu Steaua?! Nimeni nu îmi poate schimba acest punct de vedere, cunosc foarte bine aceste dosare și nu e posibil ca ei să joace în Ghencea.

Cine ia decizii în continuare doar pentru niște bani eu zic că face o mare greșeală. Nu trebuie să vindem pentru niște bani și să îl lăsăm pe Gigi Becali să joace în Ghencea. Trebuia să își facă stadion. Ei n-au nimic! Să se ducă să joace la el în Berceni. Repet, nu are ce căuta pe stadionul Steaua.

Voi cere ca FCSB să fie exclusă și din cupele europene pentru că trebuie să se ia toate măsurile împotriva lor. S-au folosit de imaginea Stelei în mod fraudulos. Gigi Becali trebuie să dea înapoi toți banii pe care i-a încasat și de la UEFA. Nu mai este nevoie de niciun proces și de nicio altă acțiune în instanță”.

Care e situația celorlalte procese cu FCSB: „Ei încearcă numai să inducă în eroare”

Florin Talpan a trecut în revistă și celelalte bătălii din instanță: „Mai sunt multe dosare cu FCSB și cu Gigi Becali. Procesul pentru anularea mărcilor, unde avem termen pe 24 iunie și încă un proces unde s-a acordat încă termen, a fost doar procedura de filtru și probabil se va judeca în toamnă. Îl vom câștiga însă și pe acela.

Există dovezi foarte clare că noi suntem Steaua București, folosim aceste mărci și e imposibil ca instanța să îi dea câștig de cauză lui Gigi Becali. Există prea multe hotărâri promulgate în instanță în favoarea clubului Steaua Sportiv al Armatei Steaua și să vină acum o instanță să dea o altă soluție e greu de crezut.

FCSB-ul încearcă numai să inducă în eroare. Au depus o cerere la Oficiul European de Proprietate Intelectuală însă demonstrează în continuare că sunt de rea credință și eu zic că nu vor câștiga nici la EUIPO.

Ei vor continua însă tot felul de demersuri pentru că FRF și instituțiile statului nu își fac treaba și pentru că nu sancționează echipa lui Gigi Becali. Eu astăzi am vorbit cu domnul Ursu, reprezentantul juridic al FRF. El m-a asigurat că această problemă va fi adusă la cunoștința conducerii federației și că se va începe să găsească o soluție. Eu sper să se rezolve”.

Îl dă în judecată pe Mihai Stoica: „Eu nu pot să accept așa ceva”

Florin Talpan a anunțat că îi va intenta proces managerului general al FCSB: „Cine m-a atacat? M-au atacat doar cei din gașca lui Gigi Becali, oameni care l-au susținut și l-au ajutat să facă acest furt de identitate. Cine mă poate vorbi de rău în afară de Meme Stoica?

Nu vreau să intru în prea multe detalii cu el pentru că ne vom întâlni în instanță. Eu nu pot să accept așa ceva și îl voi da în judecată pe el și pe toți cei care încearcă să mă jignească sau să mă discrediteze.

Am foarte multă energie și nu ,ă voi lăsa descurajat sau intimidat. Voi merge până la capăt și toți cei care încearcă să îl ajute pe Gigi Becali vor plăti. Știți bine că el a fost condamnat penal și e posibil să se ducă după el”.

Mesajul lui Talpan pentru suporterii Stelei și pentru șefii de la MApN: „Eu pentru ei am luptat”

Florin Talpan a ținut să transmită un mesaj: „Eu cred că am demonstrat în fața tuturor și mai ales suporterilor Stelei tot ceea ce am făcut pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Am câștigat marca, numele și palmaresul precum și multe alte procese.

Sper că fanii apreciază aceste lucruri pentru că eu am luptat pentru ei și pentru gloriile Stelei. Eu sper ca reprezentanții Ministerul Apărării Naționale să mă respecte și să îmi acorde ceea ce merit, adică acel spor pentru lucrări de excepție care mi s-a luat de ani de zile.

Vreau banii înapoi și din urmă pentru că nu este normal. Tot ce am făcut e conform legii și nimeni nu mă poate trage la răspundere pentru ceea ce am făcut. Nu am făcut altceva decât să cer federației să respecte legea și să aplice niște decizii”.