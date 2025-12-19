Florin Talpan somează FIFA şi UEFA: „Dacă nu fac dreptate, vor fi traşi la răspundere!”. Cere excluderea echipelor româneşti şi a naţionalei României. Video

ADVERTISEMENT

Florin Talpan continuă cu amenințările la adresa clubului FCSB și a Federației Române de Fotbal. Juristul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” a transmis că UEFA și FIFA ar trebui să excludă echipele românești și prima reprezentativă din toate competițiile.

Florin Talpan vrea să dinamiteze fotbalul românesc. Adresa făcut la UEFA și FIFA

Florin Talpan a făcut noi declarații incendiare îndreptate împotriva fotbalului românesc. Juristul CSA Steaua a vorbit la . „Un alt mare pas pe care l-am făcut și e foarte important pentru CSA Steaua, în acest moment cred că e în avion. Am formulat o notificare către UEFA și FIFA prin care informez cele două foruri de faptul că FRF activează în mod ilegal.

ADVERTISEMENT

Am solicitat ca FIFA și UEFA să trimită o comisie la FRF pentru a verifica toate aceste nereguli și toate suspiciunile de corupție care există la FRF. În 2017, știți foarte bine, echipa FCSB trebuia să fie retrogradată în Liga 4 sau Liga 5, dar domnul Burleanu a lăsat în continuare această echipă să fie în Liga 1, în condițiile în care i s-a schimbat denumierea.

Era o altă echipă și trebuia să respecte regulamentele și statutul Federației, ceea ce nu s-a întâmplat. Cineva trebuie să răspundă. Eu am atenționat FIFA și UEFA că dacă nu vor dispune măsuri în ceea ce privește această problemă, mă voi adresa și voi face o adresă și către Ministerul de Justiție din Elveția. Pentru că știți foarte bine ce face UEFA. FCSB a participat la tragerea la sorți, acolo s-au dat niște bani și cineva trebuie să răspundă. Și eu bănuiesc că și FIFA și UEFA dacă nu vor să rezolve această problemă, trebuie să fie trase la răspundere.

ADVERTISEMENT

Toate echipele din cupele europene ar trebui excluse până când Federația nu va activa în mod legal. Nu vedeți? Nu sunt cluburi afiliate. Eu am aici documentele. Toate echipele de club din România, inclusiv naționala României. Nu se poate așa ceva. FRF a avut destul timp pentru a se pune în legalitate”, a tunat Florin Talpan.

ADVERTISEMENT

Florin Talpan, acuzații grave la adresa lui Răzvan Burleanu

va juca mai mult ca sigur în Liga 2 și în stagiunea următoare. Potrivit lui Florin Talpan, vinovat de acest aspect este președintele FRF, Răzvan Burleanu.

„Nu o să mă acuze absolut nimeni. Cred că a venit timpul ca România să obțină performanțe pe corecte și să nu depindem de domnul Burleanu. Steaua nu e lăsată să promoveze din cauza domnului Burleanu. Își bate joc de un mare brand pentru care eu m-am luptat. Și încerc să duc acest club unde era”, a adăugat juristul CSA Steaua.

ADVERTISEMENT