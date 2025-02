Florin Talpan, un nou război cu Gigi Becali! FCSB a făcut recurs: cele 8 argumente ale avocatului campioanei. Foto exclusiv

, însă juristul CSA Steaua București continuă lupta în instanță în războiul pentru palmares. FANATIK a stat de vorbă cu avocatul FCSB, care a vorbit despre noul termen de la ÎCCJ.

Florin Talpan VS Gigi Becali, în procesul pentru palmaresul Stelei: „Am muncit enorm la acest recurs

, a oferit mai multe detalii despre ce se va judeca pe data de 12 februarie la Înalta Curte de Casație și Justiție: „Avem termen, dar avocații nu participă, nu am primit citație. Se deliberează în consiliu. La ora 11:00 avem complet filtru. E dosar pe vechiul cod de procedură și trebuie să se admită de principiu”.

Din informațiile FANATIK, sunt șanse foarte mari care recursul celor de la FCSB să fie admis, iar Adrian Căvescu a comentat acest scenariu: „În ceea ce privește șansele de recurs normal că dacă nu credeam nu îl mai depuneam. Am muncit enorm la acest recurs și probabil cererea noastră va fi admisă în principiu”.

Avocatul a explicat și ce va urma în cazul în care FCSB va avea câștig de cauză: „Dacă va fi admis se întoarce la Curtea de Apel București și iar ne vom mai judeca cel puțin încă un an. Este un recurs făcut în care am prezentat 8 argumente puternice care să susțină cauza noastră. Și la EUIPO avem mari șanse așa cum v-am spus și așteptăm și acolo soluționarea”.

Adrian Căvescu a explicat ce a cerut în instanță: „Să se constate că din 1947 până în 2017 ne aparține nouă ca urmare a continuității”

: „CSA Steaua este reclamantă, iar Asociația Salvați Steaua, unde este președinte domnul Boglea sunt și ei parte alături de Asociația Steliștilor 1947. Ei au depus o acțiune prin care să se constate că din 1947 până în 2017 palmaresul le aparține. Deci ei voiau totul până în 2017 când s-a depus acțiunea în instanță, deși ei nu mai activează din 1998”.

Adrian Căvescu a făcut un rezumat la ceea ce s-a întâmplat până acum în instanță: „Noi apoi am depus o acțiune și am cerut să se constate că din 1947 până în 2017 ne aparține nouă ca urmare a continuității. Asta a fost acțiunea conexă. Deci sunt practic două dosare într-unul. Noi am cerut tot palmaresul, ei au cerut la fel.

Prima instanță le-a dat tot și am făcut noi apel și le-a dat lor parțial, doar până 1998. Apoi noi am făcut un recurs pentru că nu s-au pronunțat pe cererea noastră, ci doar pe a lor. Și instanța ne-a dat înapoi și au restituit cauza pe cererea lor”.

Avocatul FCSB-ului a surprins în continuare: „Judecătorul de la Curtea de Apel nu a mai vrut să ne administreze nicio probă. Instanța de Apel totuși a constatat că ei nu mai au calitate procesuală din 1998. Practic ei nu mai existau. Ei recunosc că noi am preluat și am continuat din 2003. Păi și dacă ei au recunoscut, trebuia și instanța să constate că din 2003 FCSB deține palmaresul”.

De ce crede Adrian Căvescu că decizia ICCJ de anulare a mărcii Steaua deținută de FCSB a fost o eroare: „Este complet nelegală”

Adrian Căvescu a făcut acuzații grave legate de procesul privind marca „Steaua” câștigat de MApN în anul 2014: „Eu vreau să ajungem la Tribunalul Uniunii Europene pentru că acolo nu mai poate interveni nimeni. În primul rând te judeci cu statul român. Judecătorul este angajat la stat, nu?

Hotărârea din 2014, când ÎCCJ ne-a anulat marca, este complet nelegală. De ce? Pentru că niciodată în recurs Înalta Curte de Casație și Justiție nu judecă pe fond. Atunci s-a întâmplat asta. Este fără precedent”.

Adrian Căvescu, concluzie tristă: „Din păcate toată lumea a avut de pierdut în urma acestei decizii”

Adrian Căvescu a argumentat în continuare de ce consideră aberantă decizia definitivă din 2014: „Noi câștigasem fondul și apelul, iar ÎCCJ a zis ‘admite recursul și anulează marca’. Nu putea să facă așa ceva. ÎCCJ trebuia să dea înapoi dosarul la Curtea de Apel București și acolo să decidă instanța.

ICCJ nu are voie să judece. Recursul este o verificare a legalității deciziei. Dacă se constată nereguli, trebuie dat înapoi să se corecteze, dar nu judeci tu. Deci totul este tras de păr.

Dacă eu aș fi reprezentat atunci FCSB, aș fi mers mai departe la Tribunalul Uniunii Europene. Aveau 6 luni la dispoziție în care se putea face asta. Cei care au dat atunci decizia au ieșit la pensie. Din păcate toată lumea a avut de pierdut în urma acestei decizii”, a mai spus avocatul FCSB-ului, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Cele 8 argumente ale FCSB din recursul de la ICCJ în procesul palmaresului Stelei

– Motivul de recurs prevăzut de art. 488 (1) pct. 5. instanța a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității.

– Motivul 2 de recurs. Necercetarea fondului cauzei de instanța de apel cu privire la problema adevăratei continuatoare a clubului din 1947 STEAUA BUCUREȘTI și cu privire la problema transferului/păstrării palmaresului echipei de fotbal. Încălcarea art. 501 alin. 3 C.pr.civ. (art. 488 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ.)

– Motivul 3 de recurs. Nelegalitatea Deciziei recurate și a Încheierii de ședință din 18.09.2023 privind respingerea probelor solicitate în rejudecarea apelului de Recurentă. Încălcarea principiilor contradictorialității, dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil (art. 488 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ.).

– Motivul 4 de recurs. Decizia recurată pe de o parte este nemotivată, iar pe de altă parte cuprinde motive contradictorii și străine de natura pricinii (art. 488 alin. 1 pct. 6 C.pr.civ.).

– Motivul 5 de recurs. Modalitatea de soluționare a cauzei de instanței de apel constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil al Recurentelor (art. 488 alin. 1 pct. 5 și pct. 8 C.pr.civ. rap. la art. 6 C.pr.civ. și art. 6 par. 1 CEDO).

– Motivul 6 de recurs. Decizia recurată a fost dată cu încălcarea competenței de ordine publică rezultată din aplicabilitatea Statutului FRF (art. 488 alin. 1 pct. 3 rap. la art. 129 alin. 2 C.pr.civ. și art. 58 din Statutul FRF).

– Motivul 7 de recurs. Instanța de apel a încălcat dispozițiile art. 430-432 C.pr.civ. privind pretinsul efect pozitiv al deciziei civilă nr. (art. 488 alin. 1 pct. 5 și pct. 8 rap. la art. 430-432 C.pr.civ.).

– Motivul 8 de recurs. Instanța de apel a încălcat principiul legalității (art. 488 alin. 1 pct. 5 rap. la art. 5 alin. 3 și art. 7 C.pr.civ.).

– Motivul 9 de casare. Decizia recurată a fost pronunțată cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material (motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ.).