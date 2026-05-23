Florin Talpan, victorie uriașă în procesul cu Gigi Becali! Câți bani trebuie să-i achite patronul de la FCSB

Florin Talpan a avut câștig de cauză în procesul în care i-a solicitat despăgubiri lui Gigi Becali pentru prejudicii de imagine. Ce sumă va trebui să achite patronul FCSB-ului.
Bogdan Mariș
23.05.2026 | 12:07
Florin Talpan a câștigat procesul cu Gigi Becali (67 de ani). FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Gigi Becali (67 de ani) va trebui să îi plătească 20.000 de euro lui Florin Talpan după ce Tribunalul București i-a dat câștig de cauză juristului, cu mențiunea că latifundiarul poate depune apel. Talpan a solicitat despăgubiri de 80.000 de euro pentru prejudicii de imagine.

Conform portal.just.ro, Tribunalul București a decis vineri, 22 mai, că Gigi Becali va trebui să achite daune morale în valoare de 20.000 de euro în cadrul procesului intentat de Florin Talpan, cu mențiunea că patronul FCSB-ului va putea depune apel: „Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unor daune morale în cuantum de 20.000 euro, plata urmând să se facă în lei, la cursul BNR de la data plăţii.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, iar cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 22.05.2026”.

De ce i-a solicitat Florin Talpan bani lui Gigi Becali

Florin Talpan i-a cerut despăgubiri lui Gigi Becali pentru prejudicii de imagine, procesul fiind intentat în ianuarie 2024 de juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, care a afirmat că a fost extrem de afectat de gesturile făcute de suporteri ai FCSB-ului în urma declarațiilor făcute de Gigi Becali.

EXCLUSIV „Orașul-fantomă" unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța

În trecut, Talpan l-a mai dat în judecată pe Gigi Becali pentru defăimare. El a câștigat procesul, iar latifundiarul i-a plătit 30.000 de euro. Ulterior, Curtea Supremă a scăzut nivelul despăgubirilor la 5.000 de euro, obligându-l pe Talpan să returneze restul sumei. Juristul a fost nevoit să-și vândă apartamentul pentru a-i plăti lui Becali respectiva sumă.

A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
U Cluj – Dinamo LIVE în SuperLiga. Duel de foc și statistici OPTA în timp real
Liga 2, returul barajului de menținere. CSC Șelimbăr – CS Dinamo 0-0. Partida se joacă acum
Chindia – Farul, duel tensionat în barajul pentru menținere – promovare în SuperLiga. LIVE TEXT și statistici OPTA
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și a luat bani de la ambele echipe'
