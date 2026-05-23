Florin Talpan, victorie uriașă în procesul cu Gigi Becali! Câți bani trebuie să-i achite patronul de la FCSB

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) va trebui să îi plătească 20.000 de euro lui Florin Talpan după ce Tribunalul București i-a dat câștig de cauză juristului, cu mențiunea că latifundiarul poate depune apel. Talpan a solicitat despăgubiri de 80.000 de euro pentru prejudicii de imagine.

Florin Talpan a câștigat procesul cu Gigi Becali! Ce sumă va trebui să plătească patronul FCSB-ului

Conform , Tribunalul București a decis vineri, 22 mai, că Gigi Becali va trebui să achite daune morale în valoare de 20.000 de euro în cadrul procesului intentat de Florin Talpan, cu mențiunea că patronul FCSB-ului va putea depune apel: „Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unor daune morale în cuantum de 20.000 euro, plata urmând să se facă în lei, la cursul BNR de la data plăţii.

ADVERTISEMENT

Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, iar cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 22.05.2026”.

De ce i-a solicitat Florin Talpan bani lui Gigi Becali

pentru prejudicii de imagine, procesul fiind intentat în ianuarie 2024 de , care a afirmat că a fost extrem de afectat de gesturile făcute de suporteri ai FCSB-ului în urma declarațiilor făcute de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

În trecut, Talpan l-a mai dat în judecată pe Gigi Becali pentru defăimare. El a câștigat procesul, iar latifundiarul i-a plătit 30.000 de euro. Ulterior, Curtea Supremă a scăzut nivelul despăgubirilor la 5.000 de euro, obligându-l pe Talpan să returneze restul sumei. Juristul a fost nevoit să-și vândă apartamentul pentru a-i plăti lui Becali respectiva sumă.