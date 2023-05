Florin Talpan vine cu dovada că Daniel Oprița a mințit după Dinamo – Steaua 3-0. ”Ești un perdant! Te-ai făcut de râs! Aici e Steaua, nu Juventus Colentina! Dai în mine ca să-ți acoperi tot dezastrul”

Într-o intervenție avută la o ediție anterioară a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Talpan a dezvăluit că , iar printre aceștia s-ar afla și Oprița.

Dovada prin care Florin Talpan arată că Daniel Oprița a mințit

Nervos după eșecul din partida cu Dinamo, Daniel Oprița a dezvăluit că Florin Talpan a fost cel care l-a sunat înaintea jocului de pe Arena Națională și dacă nu câștigă în fața marii rivale.

Doar că se pare că lucrurile nu au stat chiar așa, iar Florin Talpan a venit cu dovada că Daniel Oprița a mințit când a spus că el l-a sunat. Juristul prezintă o listă a convorbirilor dintre cei doi în care se poate observa că primul care a deschis dialogul a fost tehnicianul de la CSA Steaua.

”Daniel Oprița, nu mai minți, deoarece te faci de râsul lumii! M-ai sunat sâmbătă să mă iei la rost că ți-am cerut demisia pentru rezultatele ‘remarcabile’ obținute de Steaua în play-off. Nu ți-am cerut demisia, dle Oprița! Am spus doar că dacă eu eram comandantul clubului te dădeam afară! Sunt un perfecționist!

Atât timp cât eu câștig dosare în instanță, în fața a cinci avocați ai FCSB, atunci și voi trebuie să câștigați meciurile și să fiți pe locul 1. Mi-ai închis telefonul în nas ca un ‘bărbat’ care știe să susțină o conversație! Te-am sunat înapoi să te întreb de ce închizi telefonul. A durat un minut!”, a scris Talpan pe contul de Facebook.

Talpan cere explicații pentru rezultatele slabe

Juristul CSA Steaua s-a arătat nemulțumit de rezultatele înregistrate de ”militari” în play-off-ul din Liga 2 Casa Pariurilor și i-a transmis antrenorului că la orice club antrenorul și-ar fi prezentat demisia după o astfel de serie neagră.

”Domnule Oprița, realitatea e că Steaua a fost umilită de Dinamo cu 3-0. A luat 5 goluri și ‘a fost dezmembrată’ la Iaşi. A fost învinsă la Buzău! De 5 etape, dle Oprița, Steaua nu mai bate nicio echipă! De 5 etape echipa s-a prăbușit ‘subit’ și nu mai joacă nimic! Steaua a luat 8 goluri în două etape, dle Oprița!!!

La orice club profesionist din lume, antrenorul și-ar asuma toate aceste umilințe! La începutul sezonului vă lăudați în presă, dle Oprița, că aţi făcut lot pentru promovare, că aţi avut mână liberă să alcătuiți o echipă și un lot pentru primul loc. Dar nu a fost așa!”, a continuat Talpan.

Juristul îl vrea plecat pe tehnician de la CSA Steaua

Florin Talpan este de părere că Daniel Oprița ar trebui să-și asume toate aceste rezultate negative și susține în continuare că l-ar fi dat afară dacă era comandantul CSA Steaua.

”Cum spuneau suporterii steliști pe paginile lor: ‘Zero atitudine. Zero dăruire. Zero spirit de luptă. Zero onoare. Zero demnitate. Zero absolut. Aici e Steaua București, nu Juventus Colentina’ dle Oprița.

Dvs. sunteti ANTRENORUL echipei de fotbal Steaua. Ca antrenor ar trebui să vă asumați responsabilitatea pentru toate aceste umilințe “încasate“ de Steaua și de suporterii steliști. Un antrenor cu demnitate și coloană vertebrală ar trebui să își asume răspunderea totală pentru tot acest dezastru, pentru aceste umilințe încasate de Steaua în play-off.

Am spus și o susțin: dacă eu eram comandantul clubului te dădeam afară pentru incompetență!”, a notat juristul clubului din Ghencea.

Talpan explică de ce nu i-a mai răspuns lui Oprița la telefon

”M-ai sunat și duminică si nu ți-am raspuns, pentru că eu lucram la apărări în dosarul în care Fcsb cere anularea tuturor mărcilor clubului Steaua! Un nou dosar !!!!! Da! Un altul! Eu nu aveam și nu am chef de ceartă.

Stimate antrenor cu ‘rezultate remarcabile’, eu nu îmi permit să stau duminica să ma cert la telefon si nici sa ii deranjez pe altii cu telefoanele! Nu stiu de ce m-ai blocat si nici nu mă intereseaza. Nu eu te deranjez!

Ai pierdut lamentabil aproape toate meciurile din play-off. Steaua a fost călcată în picioare și in loc să îți asumi aceste umilințe ai ales să dai vina pe mine, ca să acoperi tot acest dezastru”, mai scrie Talpan.

Oprița, pus să-și ceară scuze public

”Esti un perdant, dle Oprița! Te-ai făcut de râs! Locul 2 în Liga a 2-a? În locul tău mi-ar fi rușine! În locul tău mi-aș asuma răspunderea și le-aș cere scuze fanilor Stelei pentru toate aceste umilințe. Și pentru toate aceste minciuni!

Chiar nu îți este rușine să îti acoperi incompetenta si lipsa de rezultate? Nu e suficient că eu castig dosarele in instanta pentru Steaua (marcă, nume, palmares), acum trebuie sa fac si ‘joc de glezne’ in locul tau la antrenamente? Dar tu, ca antrenor? Chiar nu ai nicio vină, dle Oprita?

Chiar nu îti asumi nicio responsabilitate pentru umilintele astea? Chiar nu ai pic de rusine față de toti oamenii care iubesc Steaua? Nu eu, colonelul Florin Talpan este antrenorul echipei Steaua. Daniel Oprita este antrenorul echipei si el antrenează Steaua în fiecare zi.

Măcar să spui un simplu ‘îmi pare rău, îmi cer scuze fată de suporterii Stelei’ si fața de mine. Ar fi fost un gest de onoare! Cum să iesi în fata presei la 10 minute după meci să spui că eu sunt de vina? Să minți ca eu te-am sunat cand tu m-ai apelat? Eu sunt de vină că Steaua a fost “dezmembrată” în play-off si a luat 8 goluri în două etape? Dar să iesi in presă și sa minți cu nerusinare doar ca să provoci un scandal artificial pentru a abate atenția de la rușinea ta, este ceva jenant!”, se mai arată în postarea juristului.

Talpan, blocat de ”sus” să meargă la TAS pentru dreptul Stelei de a promova

”Aici e Steaua București, dle Oprița. Nu Juventus Colentina !!! La Steaua nu există locul 2, 3 sau 4. La Steaua există doar primul loc. La Steaua nu se acceptă umilințele pe care le-am trăit în acest play-off cu Oțelul, Buzău, Dej, Dinamo și Poli Iași. Să vă aduc aminte și de Metaloglobus, FC Brașov și Csikszereda? Aici e Steaua, domnule Oprița!

Asumați-vă cu demnitate răspunderea pentru tot acest dezastru, pentru toate umilințele încasate cu dvs. antrenor pe terenul de fotbal. Din păcate pentru Steaua și pentru fanii Stelei, eu sunt singurul om din clubul STEAUA care se luptă pentru ca STEAUA să obțină dreptul de promovare.

Anul trecut îmi doream să mergem la TAS, aveam tot dosarul pregătit. A venit ordinul de SUS și nu am fost lăsat să merg la TAS! Acum încerc să mă lupt cu FRF în Justiție tot pentru STEAUA, pentru a obliga FRF să respecte regulamentele FIFA si UEFA.

Sunt singurul om din acest club care trăiește și suferă pentru Steaua și care se zbate din răsputeri să apere acest club. Nu eu sunt de vină că Steaua nu are drept de promovare.

Și nu eu sunt de vină că Iașiul și Dinamo ne-au dezmembrat, iar echipa s-a prăbușit în play-off după ce a terminat sezonul pe primul loc. Rușine domnule Oprița pentru tot dar mai ales pentru faptul că minți!”, și-a încheiat Florin Talpan tirada la adresa lui Daniel Oprița.