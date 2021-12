Florin Tănase s-a enervat după Gaz Metan – FCSB 0-1: “N-am văzut așa ceva!”

În ciuda victoriei care o apropie pe FCSB la doar cinci puncte de liderul CFR Cluj, Florin Tănase a fost extrem de iritat la flash-interviu. Motivul? Tertipurile la care au apelat gazdele – inclusiv cu „complicitatea” copiilor de mingi – pentru a trage de timp, în speranța că vor obține un egal.

Unicul gol al meciului a fost semnat de Darius Olaru, printr-o execuție din „drop” cu care l-a păcălit pe goalkeeperul advers, în urma unei lovituri de la colțul terenului. În următoarea etapă, pe roș-albaștri îi așteaptă derby-ul cu Rapid, ultimul din anul 2021.

Florin Tănase, iritat după FCSB – Gaz Metan 1-0

„Suntem fericiți că ne continuăm seria bună. Ne bucurăm că a venit acel gol. Dacă nu venea, sunt sigur că trăgeau de timp mai mult ca în prima repriză. Când joci 5 minute timp efectiv pe repriză, adversarii par organizați. Le-au spus copiilor de mingi să nu dea mingile, n-am văzut așa ceva.

Nu trebuia să facem greșelile pe care le-am făcut pe final, când le-am dat șansa să se apropie de poartă, dar am scăpat cu bine. Nu cred că am avut în niciun an această formă. Sper să o prelungim cât mai mult și la final să ne bucurăm de un titlu.

În următoarea etapă jucăm cu Rapid, cu siguranță nu va fi ușor, dar jucăm pe Arena Națională. Vom avea suporterii în spate și trebuie să câștigăm.

Opt puncte (n.r. față de CFR) sunt destul de multe. Va fi foarte greu dacă vom intra în play-off cu diferență de patru puncte. Sper să recuperăm din aceste opt puncte și să intrăm în play-off de pe primul loc”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului cu Gaz Metan Mediaș, potrivit .

Adrian Șut: „O victorie muncită, cu un adversar extrem de agresiv”

Prezent de asemenea la flash-interviu, Adrian Șut s-a arătat încântat de victoria echipei sale, în condițiile în care medieșenii obișnuiesc să adopte un stil extrem de agresiv – în special pe faza defensivă – și a prefațat duelul cu Rapid, programat miercuri, 15 decembrie, la 20:30, pe Arena Națională.

„A fost o victorie muncită, cu un adversar dificil, care stă foarte bine în teren și joacă destul de agresiv. Știam că o să fie o echipă bine organizată și ne bucurăm că am reușit să luăm cele trei puncte.

Noi ne bucurăm la fiecare meci, luăm fiecare meci în parte și suntem fericiți că putem să legăm victoriile. Sperăm să o ținem așa cât mai mult.

Fiecare dintre colegii mei muncește cât de bine. Toți ne dorim să jucăm și să rămânem în teren cât mai mult, dar este decizia lui Mister. Noi încercăm fiecare să dăm tot ce putem când jucăm.

Cu Rapid o să fie un derby, cu un adversar dificil, care știm că o să fie agresiv. Noi o să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și sperăm să luăm cele trei puncte.

Sperăm să ne apropiem de lider. Muncim la fiecare antrenament, dăm tot ce putem să câștigăm fiecare meci în parte și până la play-off să ne apropiem de CFR”, a spus mijlocașul roș-albaștrilor.