Omonia Nicosia, echipa cu care a semnat în această vară Florin Tănase (31 de ani), a întâlnit-o pe Apollon Limassol în etapa a 3-a a primei divizii din Cipru. Duelul s-a încheiat la egalitate, 0-0, însă gazdele au contestat vehement arbitrajul, iar antrenorul Omoniei, Henning Berg, a fost eliminat de „central” pentru proteste, gest care a produs o reacție și din partea fanilor.
Omonia pornea cu prima șansă în duelul cu Apollon și a dominat partida disputată la Nicosia, însă nu a reușit să puncteze. Florin Tănase, transferat recent după despărțirea de FCSB, a fost introdus în minutul 67, însă nu a reușit să își ajute echipa, iar partida din campionatul Ciprului s-a încheiat la egalitate, 0-0.
După ultimul fluier al „centralului” Kyriakos Athanasiou, antrenorul Omoniei, Henning Berg, a mers direct la acesta pentru a protesta. După un schimb scurt de replici, arbitrul i-a arătat cartonașul roșu fostului fundaș de la Manchester United, care nu va sta pe bancă la următoarele două partide pe care Omonia le va disputa în campionat, cu Krasava pe teren propriu și cu Karmiotissa în deplasare.
Eliminarea lui Henning Berg i-a inflamat și mai mult pe suporterii celor de la Omonia, iar în momentul în care brigada de arbitri se îndrepta spre vestiare, fanii au aruncat cu sticle din tribune. Imaginile cu scandalul de la finalul partidei au fost publicate de presa din Cipru. După acest rezultat, Omonia ocupă locul 3 în clasament.
Pentru Omonia Nicosia urmează primul meci din faza principală a Europa League. Joi, 16 septembrie, de la ora 19:45, echipa la care evoluează Florin Tănase va primi vizita celor de la Celta Vigo, așadar fostul jucător al FCSB-ului l-ar putea înfrunta pe coechipierul său de la echipa națională, Ionuț Radu.