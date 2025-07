Florin Tănase a dat de pământ cu George Găman după FCSB – Farul 1-2: „Vai de capul lui! A venit chitit. Ne-a luat punctele”

FCSB a făcut un nou meci slab, iar Farul lui Ianis Zicu nu a ratat ocazia să o taxeze pe campioana României. Fotbaliștii „roș-albaștrilor” nu au fost mulțumiți de arbitrajul lui George Găman și au fost foarte vocali, atât în timpul meciului, cât și la finalul său.

Florin Tănase l-a mitraliat pe George Găman: „Ne-a luat moralul înainte de meciul din Champions League”

Florin Tănase a fost foarte șters în meciul de sâmbătă seară de pe Stadionul Ghencea. Mijlocașul lui FCSB nu a avut foarte multe realizări, însă a dat vina în totalitate pe maniera de arbitraj a lui George Găman.

„Centralul” a luat mai multe decizii controversate, iar VAR-ul l-a corectat de mai multe ori. Mai mult decât atât, el iar Tănase este sigur că i-a privat de victorie:

„Ce a făcut în seara asta Găman… eu sincer n-am mai văzut așa ceva. Să fii chemat de atâtea ori pe la VAR, săracul, vai de capul lui. A devenit sensibil în ultimul timp. Fix la meciul nostru, părerea mea e că nu avea de ce să fie eliminat Târnovanu.

Îmi aduc aminte din alte meciuri când se făcea că nu aude anumite expresii de la alți jucători. În seara asta… nu avem ce să facem. Conduceam 1-0, dar s-a văzut foarte clar.

A venit chitit. Nu știa ce explicații să dea. Sunt curios câte etape o să fie și el suspendat acum. Să ne explice și nouă cineva ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că nu e normal.

„Moralul ni l-a luat Găman”

Suntem și noi fotbaliști, muncim, aveam nevoie de o victorie pentru moralul nostru. Din păcate, a venit Găman și ne-a luat punctele. În minutul 1 dă galben. N-am înțeles. O să fie analizată și prestația lui, cu siguranță, și vom vedea. Asta este, punctele rămân pierdute.

Nu e un moment ușor pentru noi, dar trebuie să trecem peste el începând cu meciul următor, să ne calificăm și, ușor-ușor, lucrurile să intre pe un făgaș normal.

Moralul ni l-a luat Găman. E dezamăgire mare. Așteptăm meciul de miercuri. Asta e frumos la fotbal, pentru că în câteva zile ai ocazia să câștigi și să te ridici.

O calificare e foarte importantă pentru noi, mai ales că nu am avut niște prestații foarte bune. Dacă era alt arbitru, probabil câștigam. Rămâne să ne concentrăm pe meciurile care urmează”, a declarat Florin Tănase.

David Miculescu nu se pierde cu firea! Atacantul „roș-albaștrilor” este sigur că echipa sa va trece peste această perioadă slabă

, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a obține măcar un punct pentru echipa sa. Deși jocul campioanei României nu arată foarte bine în acest moment, atacantul „roș-albaștrilor” rămâne optimist:

„E prea mult să zic că simt îngrijorare, dar, dacă ne amintim bine, în anii trecuți la fel de greu am început și apoi ne-am dat drumul la joc. Acum venim după o înfrângere, dar cred că motivația va fi foarte mare, mai ales că vom juca pe Arena Națională. Eu cred că vom face un meci bun și ne vom califica. Nimeni nu se aștepta să pierdem în Macedonia, dar și noi am avut ocazii. A dat acel jucător un gol cu capul, pe care nu cred că-l mai dă vreodată.

Și în celelalte meciuri am jucat bine, dar nu am reușit să înscriu. Nu am pus presiune pe mine. Joc fără frică și încerc să înscriu când pot. Până miercuri vom vedea care va fi echipa, eu doar vreau să câștige echipa și să mergem mai departe”, a declarat David Miculescu la flash-interviu.