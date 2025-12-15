Sport

Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB

La 30 de ani, Florin Tănase este împlinit din punct de vedere financiar. Are un contract pe măsură la FCSB și, recent, a dat o lovitură de zile mari. Cum a câștigat 20 de milioane de euro internaționalul român.
Răzvan Scarlat
15.12.2025 | 07:40
EXCLUSIV FANATIK
Florin Tănase a dat lovitura pe piața imobiliară. Sursa foto: colaj FANATIK
Florin Tănase se va axa, în totalitate, pe afacerile imobiliare după ce va agăța ghetele în cui. L-a avut ca mentor, cel mai probabil, pe Gigi Becali și deja a început să facă bani frumoși. Mijlocașul campioanei României și impresarul Florin Vulturar au ridicat patru blocuri într-o zonă selectă din Capitală. Trei sferturi dintre apartamente ar fi fost, deja, vândute.

Câte apartamente a vândut, deja, Florin Tănase

”Românul îşi doreşte siguranţa spaţiului unde locuieşte. Vreau să fie un proiect premium, spaţios”, a spus, în vară, Florin Tănase.

Până acum, Deian Sorescu, Andrei Cordea, Tony da Silva sau Risto Radunovic și-au achiziționat imobile în ansamblul rezidențial deținut de fotbalistul FCSB-ului. Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit suma uriașă pe care jucătorul preferat al lui Gigi Becali a câștigat-o, deja, din respectiva afacere imobiliară.

Tănase să știi că a făcut patru blocuri împreună cu Vulturar. Au făcut patru blocuri și au luat vreo 20 de milioane. Au vândut aproape tot. Bine, ăsta va fi cartierul cel mai… Ca nordului”, a spus Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

Între 2022 și 2024, Florin Tănase a evoluat în Golf, pentru Al Jazira (Emiratele Arabe Unite) și Al Okhdood (Arabia Saudită), unde a câștigat câteva milioane de dolari. La FCSB are un salariu lunar de 30.000 de euro.

Ce a spus Florin Tănase despre proiectul imobiliar pe care l-a demarat

Proiectul imobiliar demarat de Florin Tănase și Florin Vulturar este prevăzut cu 128 de apartamente, împărțite în patru blocuri, care au câte șase etaje fiecare. Este prima legătură de anvergură a fotbalistului de la FCSB cu piața imobiliară, din calitatea de investitor.

Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, a declarat, în urmă cu un an, Florin Tănase.

