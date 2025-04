Florin Tănase a erupt după Rapid – FCSB – 1-2: ”S-au obișnuit să fim mereu furați”

în meciul Rapid – FCSB 1-2, însă Florin Tănase le-a atras atenția că și Claudiu Petrila ar fi meritat să primească un cartonaș roșu.

Florin Tănase, prima reacție după Rapid – FCSB – 1-2

La finalul partidei din etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, Florin Tănase a admis că ”roș-albaștrii” au jucat extrem de slab în repriza secundă și și-a recunoscut greșeala de la golul înscris de giuleșteni.

”O victorie importantă. Nu e ușor să câștigi aici. Am făcut o primă repriză bună, apoi ei au controlat jocul, dar nu știu de ce. După primul gol am picat puțin. A fost și greșeala mea. De neexplicat cât de slab am jucat în repriza a doua.

Nu știu ce greșeli… Penalty acolo (n.r. – în minutul 70)? Și la noi roșu la Petrila? S-au obișnuit să fim mereu furați. Nu ați văzut la Craiova ce a fost? Măcel. Vă dați seama ce oameni?

Am făcut un pas mare spre titlu. Trebuie să analizăm, pentru că nu putem juca așa. Nu e vorba de oboseală. La fiecare săptămână am jucat. Nu se poate spune că e vorba de oboseală”, a declarat Tănase, la .

Bîrligea, fericit că a marcat după o perioadă fără gol

Atacantul Daniel Bîrligea s-a arătat extrem de fericit că și a marcat golul care în cele din urmă a adus toate cele 3 puncte pentru FCSB în derby-ul cu Rapid.

”Suntem fericiți, în mici cuvinte ne-am făcut treaba. Suntem fericiți și de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova, ne-a ajutat foarte mult pe noi. Vedem ce va face CFR mâine (n.r. – luni, 28 aprilie), dar contează foarte mult ce vom face noi în următoarele două meciuri.

Îmi doresc foarte mult să înscriu, am fost într-o criză și mentală și că nu aveam ocazii, nu reușeam. Sunt fericit, e important să intre. Nu contează că e din a doua, a treia încercare. Mă bucur că mi-am ajutat echipa. Am auzit că au fost multe meciuri în care nu am câștigat contra Rapidului. Mă bucur că am luat cele 3 puncte.

Cred că în partea a doua au intrat mai motivați și ne-au dat un șoc. Au dat și gol, multe mingi lungi, asta cred că s-a întâmplat, au fost mai motivați de la pauză. Încă nu ne gândim la titlu, mai sunt două meciuri”, a spus Bîrligea.

A refuzat să comenteze arbitrajul

”Nu știu cu arbitrajul, e treaba lor. S-a întâmplat și împotriva noastră și împotriva tuturor. Oricine greșește. Sunt și greșeli, au fost și în alte meciuri. Nu ne bazăm pe asta. E foarte ușor când pierzi un meci să spui arbitrajul, terenul prost, atmosfera. Scorul e 2-1 și FCSB e pe primul loc.

Sper să îmi revin, să ajut echipa cât mai mult. Am vorbit și cu antrenorul și cu preparatorii să muncesc mai mult. Am văzut că după accidentări nu îmi reveneam 100%, eram la 70% sau 80%, dar nu îmi reveneam de tot.

Mă demoralizam pentru că nu am avut ocazii. În ultimele 5 meciuri nu am găsit ocazii. Nu am nimic de reproșat nimănui, dar se întâmplă. A fost foarte bine că echipa a reușit să câștige. M-au ajutat colegii să nu cad în cap”, a concluzionat Daniel Bîrligea.