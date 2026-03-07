Florin Tănase a găsit motivul eșecului FCSB cu U Cluj: „Nu o spun ca un alibi!”

ADVERTISEMENT

Sezonul 2025-2026 este primul în care nu prinde play-off-ul, iar meciul din etapa cu numărul 30, contra celor de la U Cluj, a arătat că rezultatele proaste nu au fost întâmplătoare. Ardelenii s-au impus pe Arena Națională, 3-1, și au stricat moralul roș-albaștrilor.

Florin Tănase și-a cerut scuze suporterilor după eșecul cu U Cluj. Motivul evoluției slabe

Evoluția din meciul cu Universitatea Cluj l-a făcut pe Florin Tănase să prezinte scuze suporterilor, ceea ce s-a întâmplat de multe ori în acest sezon. De altfel, la finalul confruntării, jucătorul FCSB-ului a fost la Peluza Nord și a discutat cu Gheorghe Mustață.

Tănase a spus că a existat o problemă legată de un virus care a afectat prestația jucătorilor.

”Am deschis scorul, după am luat goluri pe contraatac, cum s-a întâmplat de multe ori în acest campionat. Per total, jocul nostru a fost prost. Poate dacă nu luam golul trei, puteam să revenim. A fost o prestație slabă și e greu. Când știi că ești în play-out… Ne cerem încă o dată scuze suporterilor, pentru că nu merită așa ceva.

Ce măsuri (n.r. din partea lui Gigi Becali)? Nu. E clar că e o situație neplăcută, dar cu toții suntem de vină. În seara asta a fost și blazare. Nu o spun ca un alibi, dar mulți au luat un virus, răciți, fără energie”, a spus Florin Tănase.

Mesajul lui Florin Tănase pentru Elias Charalambous după ce antrenorul și-a dat demisia

Elias Charalambous și-a dat demisia după meciul cu U Cluj, iar tehnicianul cipriot va fi urmat și de Mihai Pintilii, care de asemenea va pleca. Căpitanul de la FCSB spune că a auzit de decizia tehnicianului și că nu crede că acesta poate fi întors din drum.

”În vestiar nu a intrat. Am auzit și eu. Ce să zic? Îi mulțumim pentru performanțele pe care le-am făcut împreună. Nu a spus nimic zilele acestea. Probabil acest meci l-a făcut să ia această decizie. E clar că e un moment foarte prost al echipei. Acum nu știu, fiecare ia decizia. Dacă a spus-o, va fi greu de întors. Așa e la fotbal, antrenorii plătesc când nu sunt rezultate”, a mai spus Florin Tănase.

Gigi Becali nu e sigur dacă îi mai prelungește contractul lui Florin Tănase

că nu mai este sigur că vrea să-i prelungească contractul lui Florin Tănase, jucător a cărui înțelegere expiră în vară. Acesta este

„(n.r. dacă îi mai prelungește contractul lui Tănase) Să văd, dacă joci fotbal din devieri de vârfuri, călcâie. O Să vedem ce jucăm, meciurile astea. Lui Radunovic nu-i mai arde de fotbal. Trebuie doi fundași stânga, doi mijlocași, fundaș central, zici că atacant îl ai pe Bîrligea. E posibil că s-au uzat și atât poate natura omenească, românească, sau la ce știm noi să facem în România”, a spus Gigi Becali.