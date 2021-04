Florin Tănase a izbucnit împotriva arbitrilor: ”Să analizeze cineva, ne-am săturat! Nu mai putem să jucăm aşa”

Căpitanul echipei FCSB, Florin Tănase, a izbucnit împotriva arbitrilor la finalul meciului cu Sepsi OSK, considerând că ”roș-albaștrii” sunt dezavantajați de deciziile cavalerilor fluierului.

Liderul din Liga 1 a remizat la Sfântu Gheorghe, scor 1-1, și acum așteaptă derby-ul U Craiova – CFR Cluj pentru a vedea dacă termină sezonul regulat pe locul 1.

Înaintea play-off-ului, FCSB i-a mai pierdut pe Andrei Miron și Darius Olaru, ambii accidentați în prima repriză.

Greșelile de arbitraj l-au făcut pre Florin Tănase să izbucnească

”Foarte dezamăgiţi, pentru că, după părerea mea, puteam să ne desprindem, să facem 2-0, dar nu am reuşit, şi din cauza arbitrului. Eu nu ştiu cine analizează prestaţiile lor, pentru că ne-am săturat şi noi. Nu mai putem să jucăm cu asemenea arbitraj”, a izbucnit Florin Tănase la adresa arbitrilor.

”El dă fault în atac şi mi-a rupt piciorul. Multe faulturi. Vreau să analizeze cineva, de câte ori ne-a arbitrat Călin şi de câte ori a greşit împotriva noastră. Trebuia să fie un joc uşor, asta e şi părerea mea, dar când arbitrul îi lasă să aibă asemenea intrări, auturi invers, nici nu vede, nu e poziţionat cum trebuie, dă aşa, după ureche. Îi zice arbitrul de rezervă ceva, nici nu ascultă”, a continuat el.

Jucătorii accidentați sunt cea mai mare pierdere din seara asta. Sperăm să-şi revină cât mai repede, pentru că avem nevoie de ei. Nu avem un lot aşa de numeric. Ce aşteptări să avem de la Supercupă? Să vedem cine ne mai arbitrează. Bîrsan, Călin şi…cine ne-a mai arbitrat? Cojocaru”, a spus Tănase.

”Nu se pune problema de aşa ceva să merg la CFR Cluj. Eu mai am contract cu Steaua încă un an şi ceva. Îmi doresc să plec în străinătate. Îi mulţumesc lui Edi Iordănescu că mă apreciază, dar poate în altă parte vom putea lucra împreună”, a încheiat căpitanul FCSB.

Șut nu e interesat de locul 1 la finalul sezonului regulat

Mijlocașul Adrian Șut așteaptă o remiză la U Craiova – CFR Cluj: ”Nu avem nicio scuză, am venit la victorie. E un adversar de play-off, cu toţi aceşti adversari e foarte greu. Normal că suntem dezamăgiţi, ne doream să ne îndepărtăm de CFR şi Craiova. Acum o să vedem ce se întâmplă.

Noi ne dorim să terminăm pe primul loc, dar eu nu cred că contează foarte mult. În play-off poate să câştige oricine, nu cred că contează cine e acum pe primul loc. Pot să zic că o să ţinem cel puţin la un egal în meciul Craiovei.

Noi o să încercăm după să câştigăm fiecare meci şi să fim campioni. Noi fiecare meci îl abordăm la victorie, suntem echipa de pe primul loc. Am meritat să fim acolo. Cred că vom face un meci foarte bun acolo”.

Cristea e cu gândul la Supercupă

Fundașul Iulian Cristea nu este îngrijorat că FCSB are două remize consecutive: ”Știam că ne așteaptă un meci extrem de greu, atât s-a putut în seara asta. Nu știu cine era cu Safranko la faza golului, dar se întâmplă, asta este. Nu ne îngrijorează că nu am câștigat. După meciul cu CFR Cluj toată lumea spunea că suntem campioni, am rămas aceeași echipă”.

Întrebat ce așteptări are de la Supercupă prin prisma faptului că CFR Cluj își va dori revanșa după eșecul din campionat, Cristea a răspuns: ”Și noi vrem să ne luăm revanșa cu CFR pentru ce a fost în ultimii ani și vrem să câștigăm trofeul”.