Florin Tănase a lămurit controversa de la FCSB din jurul lui Thomas Neubert. „În anumite momente te simți mai obosit”

FCSB s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu Universitatea Craiova și s-a apropiat de locurile care garantează prezența în play-off. La finalul partidei, , s-a declarat mulțumit de progresul pe care îl vede la echipă.

Florin Tănase, unicul marcator din FCSB – Universitatea Craiova 1-0

După un început de sezon de coșmar, campioana României a legat acum o serie de rezultate pozitive și pare că are capacitatea să recupereze punctele pierdute în primele runde, urcând spre un loc de play-off.

Ce spune Florin Tănase despre controversa de la FCSB din jurul lui Thomas Neubert

Florin Tănase a analizat, după meci, evoluția echipei sale. A înscris un gol din penalty, dar a ratat și o altă lovitură de la punctul cu var. În plus, mijlocașul a lămurit controversa legată de informația conform căreia mai mulți fotbaliști ai clubului din capitală l-ar fi criticat pe preparatorul fizic Thomas Neubert.

„Aveam mare nevoie de cele 3 puncte pentru a ne apropia de locurile de play-off. E cu atât mai important că aceste puncte au fost obținute împotriva unei echipe bune. Din păcate, am schimbat locul execuției la penalty. Sper să nu se mai întâmple. Începem să creștem, obținem și legăm victorii.

Asta e important. Sunt 3 puncte în clasament. Ne apropiem de locurile de play-off. Au fost multe schimbări la începutul acestui sezon, dar începem să creștem, să ne simțim bine. În anumite momente te simți mai obosit, dar e normal.

Niciun grup de jucători nu s-a dus la Thomas Neubert să-i spună că nu face pregătirea fizică bine. Puteam obține și cu Young Boys un punct”, a declarat Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB, după meciul cu Universitatea Craiova.