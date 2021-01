Florin Tănase a luat atitudine după FCSB – Astra 3-0: „Unii vor să își bată joc de munca noastră”

Florin Tănase a fost extrem de supărat la finalul meciului cu Astra, după ce adversarii și presa au cerut ca FCSB să intre în carantină la întoarcerea din cantonamentul din Turcia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Tănase și Dennis Man au făcut din nou un meci excelent și au marcat cele trei goluri ale partidei cu Astra Giurgiu, fiind cel mai bun cuplu ofensiv al FCSB din ultimii 17 ani.

Risto Radunovic a avut un debut excelent și a fost cel care a pasat decisiv la primul gol marcat de Dennis Man, care a descătușat echipa lui Toni Petrea, cu 12 minute înainte de fluierul final.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Tănase: „Nu înțeleg de ce unii ne vor răul”

Florin Tănase a fose desemnat jucătorului meciului, după ce a înscris o dublă cu Astra Giurgiu și a ajuns la 11 goluri marcate în acest sezon, după ce a declarat că își va respecta contractul cu FCSB, prin vocea impresarului său, Giovanni Becali.

„Sunt bucuros că am luat cele trei puncte, aveam nevoie de ele pentru a ne distanţa de Craiova şi de CFR Cluj. Bucuros şi pentru golurile marcate, dar în primul rând pentru victoria echipei, pentru că ne dă încredere. E greu până dai primul gol, după aceea e mai uşor. (n.r. Ce s-ar face FCSB fără Man şi Tănase?) Niciun jucător nu este de neînlocuit, mai ales la un club mare ca FCSB.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre scandalul cantonamentului) Nu înţeleg de ce atât de mulţi oameni ne vor răul. Până la urmă, noi am făcut un lucru normal, am mers în cantonament şi ne-am pregătit. Iar unii cer să intrăm în carantină, să îşi bată joc de munca noastră. Părerea mea că se putea cere o derogare, ca toată lumea să poată merge în cantonament. Dacă ar şti ei cât am stat noi ieri prin aeroport, am avut probleme cu avionul, şi cu schimbarea aceasta de temperatură…. cred că se bucurau”, a spus Florin Tănase, omul meciului cu Astra Giurgiu.

Dennis Man: „Nu e nicio competiție între mine și Tănase”

Cuplul Man-Tănase este de departe cel mai devastator din Casa Pariurilor Liga 1, după ce au înscris nu mai puțin de 26 de goluri împreună:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am început bine anul și suntem fericiți. Ei s-au apărat foarte bine. Sunt trei puncte importante și mergem mai departe. Am reușit foarte greu să le dăm gol. Cu trecerea timpului e normal să intrii în panică, când vezi că nu poți ajunge la poartă, E frustrant. Ne bucurăm că am reușit și am mai luat trei puncte.

Nu e nicio competiție între mine și Tănase. Mă bucur când marchează. Sper să fie în continuare așa. Când marchez eu, să o facă și el. Ne bucurăm unul pentru celălalt și asta e tot ce contează.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Încerc să las la o parte ce se scrie și mă concentrez pe ce am de făcut pe teren. Va veni momentul să fac pasul. E important să rămânem uniți și să câștigăm campionatul. Eu eram în cantonament și nu prea m-au interesat aceste lucruri, ci să fiu pregătit când voi intra pe teren.

Nu știu dacă e problema mea asta (n.r. despre cantonamentul din Turcia). Nu vreau să vorbesc despre acest lucru. Noi am încercat să ne pregătim cât mai bine. Amicalul era programat de la București. Las conducerea să vorbească despre asta. CFR pune presiune pe noi”, a spus Dennis Man după victoria cu Astra Giurgiu.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic, debut excelent împotriva fostei sale echipe

„Foarte important că am câștigat meciul. Eu sunt profesionist și vreau să îmi fac treaba cât pot de bine, chiar dacă am jucat venit de la Astra. Eu sunt acum la Steaua și vreau să îmi fac treaba aici.

Organizarea e foarte bună şi avem toate condiţiile pe care le dorim şi trebuie să avem plăcere de joc. Şi eu sunt suprins, m-au primit foarte bine deşi sunt de două săptămâni aici. Avem o echipă foarte bună, tânără care are foame de trofee şi de performanță.

ADVERTISEMENT

Vreau ca echipă să jucăm bine, avem un program foarte greu și e foarte importantă victoria, pentru că e un sezon lung cu peste 30 de meciuri”, a declarat și Risto Radunovic la debutul la FCSB.