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Aflat la primul meci ca titlular la Omonia Nicosia, Florin Tănase și-a trecut în cont și prima reușită în campionatul din Cipru. Acesta a marcat cel de-al doilea gol al echipei sale în victoria de pe teren propriu în fața celor de la Krasava, scor 4-1, într-un duel al rundei cu numărul #4 din Cyprus League. Scos de pe teren în minutul 62, fostul jucător de la a fost ovaționat de suporterii prezenți pe stadion.

Florin Tănase, ovaționat în Cipru după primul gol pentru Omonia Nicosia!

Echipa pregătită de norvegianul Henning Berg a avut o misiune facilă duminică împotriva lui Krasava, deși la pauză cele două formații se aflau la egalitate, 1-1, după golurile marcate de Senou Coulibaly (15′) și Evgen Budnik (33′). În actul secund însă, a ieșit la rampă Florin Tănase, titularizat în premieră la formația din Nicosia.

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Fostul fotbalist de la FCSB a readus-o pe Omonia în avantaj în minutul 57, profitând de o respingere greșită a goalkeeper-ului advers și împingând balonul în poartă. Cinci minute mai târziu, acesta a fost scos de pe teren, iar publicul gazdelor prezent pe stadion l-a aplaudat în picioare pe român. Până la finalul partidei, Omonia a mai înscris de două ori, prin Jean-Kevin Duverne (77′), respectiv Muamer Tankovic (înlocuitorul lui Tănase – 90+4′), securizând astfel cele trei puncte.

Goal, Florin Tănase — TheFootballZone (@football_t69515)

Florin Tănase și Omonia Nicosia au urcat pe locul 3 în Cipru după succesul de duminică

În urma succesului înregistrat duminică, formația din Nicosia a ajuns la borna cu numărul 8 în acest debut de stagiune și a urcat pe ultima treaptă a podiumului în Cipru. Primele două echipe din clasament sunt AEK Larnaca și AEL Limassol, fiecare cu câte 9 puncte.

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Pafos și se află pe locul 4, după eșecul suferit în acest weekend pe teren propriu împotriva celor de la AEL Limassol, scor 0-2, având un deficit de o singură lungime față de echipa lui Florin Tănase. Dragomir a fost titular în meciul respectiv, dar a părăsit terenul în minutul 55.