Sport

Florin Tănase, primul gol la Omonia Nicosia! „Standing-ovation” pentru fostul jucător al FCSB. Video

Florin Tănase a marcat primul său gol după transferul la Omonia Nicosia și a fost aplaudat la scenă deschisă de suporterii ciprioți. Vezi reușita fotbalistului român.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 21:24
Florin Tanase primul gol la Omonia Nicosia Standingovation pentru fostul jucator al FCSB Video
ULTIMA ORĂ
Florin Tănase a marcat primul său gol pentru Omonia Nicosia // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Aflat la primul meci ca titlular la Omonia Nicosia, Florin Tănase și-a trecut în cont și prima reușită în campionatul din Cipru. Acesta a marcat cel de-al doilea gol al echipei sale în victoria de pe teren propriu în fața celor de la Krasava, scor 4-1, într-un duel al rundei cu numărul #4 din Cyprus League. Scos de pe teren în minutul 62, fostul jucător de la FCSB a fost ovaționat de suporterii prezenți pe stadion.

Florin Tănase, ovaționat în Cipru după primul gol pentru Omonia Nicosia!

Echipa pregătită de norvegianul Henning Berg a avut o misiune facilă duminică împotriva lui Krasava, deși la pauză cele două formații se aflau la egalitate, 1-1, după golurile marcate de Senou Coulibaly (15′) și Evgen Budnik (33′). În actul secund însă, a ieșit la rampă Florin Tănase, titularizat în premieră la formația din Nicosia.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist de la FCSB a readus-o pe Omonia în avantaj în minutul 57, profitând de o respingere greșită a goalkeeper-ului advers și împingând balonul în poartă. Cinci minute mai târziu, acesta a fost scos de pe teren, iar publicul gazdelor prezent pe stadion l-a aplaudat în picioare pe român. Până la finalul partidei, Omonia a mai înscris de două ori, prin Jean-Kevin Duverne (77′), respectiv Muamer Tankovic (înlocuitorul lui Tănase – 90+4′), securizând astfel cele trei puncte.

Florin Tănase și Omonia Nicosia au urcat pe locul 3 în Cipru după succesul de duminică

În urma succesului înregistrat duminică, formația din Nicosia a ajuns la borna cu numărul 8 în acest debut de stagiune și a urcat pe ultima treaptă a podiumului în Cipru. Primele două echipe din clasament sunt AEK Larnaca și AEL Limassol, fiecare cu câte 9 puncte.

ADVERTISEMENT
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul...
Digi24.ro
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare face Kremlinul chiar înainte de reuniunea ONU din SUA (ISW)

Pafos și Vlad Dragomir se află pe locul 4, după eșecul suferit în acest weekend pe teren propriu împotriva celor de la AEL Limassol, scor 0-2, având un deficit de o singură lungime față de echipa lui Florin Tănase. Dragomir a fost titular în meciul respectiv, dar a părăsit terenul în minutul 55.

ADVERTISEMENT
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a...
Digisport.ro
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Dinamo – Farul 2-0, în SuperLiga, etapa 10. Mărginean dublează avantajul ”câinilor” înainte...
Fanatik
Dinamo – Farul 2-0, în SuperLiga, etapa 10. Mărginean dublează avantajul ”câinilor” înainte de pauză
Ianis Hagi a fost la un pas de Wolfsburg! Adrian Ilie, dezvăluiri despre...
Fanatik
Ianis Hagi a fost la un pas de Wolfsburg! Adrian Ilie, dezvăluiri despre transferul ratat al decarului României 
Campionatul European de volei masculin, LIVE VIDEO. Victorie imensă la Sofia! România a...
Fanatik
Campionatul European de volei masculin, LIVE VIDEO. Victorie imensă la Sofia! România a spulberat-o pe Ucraina. Duel în sferturi cu campioana olimpică
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la...
iamsport.ro
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la FCSB: 'Nu are niciun fel de rezultat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!